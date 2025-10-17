Αυτές είναι οι 5 μεγαλύτερες αγορές δίτροχων στον κόσμο – Αριθμοί που ζαλίζουν!

Η Ασία κυριαρχεί με το 40% της παγκόσμιας παραγωγής μηχανοκίνητων δίκυκλων να διατίθεται σε χώρες αυτής της περιοχής

Η παγκόσμια αγορά των δίτροχων – μοτοσυκλετών, αλλά κυρίως σκούτερ και «παπιών» – είναι ένας καθρέφτης της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Ενώ στη Δύση το δίτροχο συνδέεται περισσότερο με την αναψυχή, στην Ασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς και επιβίωσης. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι είναι οι «γίγαντες» αυτής της τεράστιας αγοράς, που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια οχήματα ετησίως!

1. Ινδία – Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης

Η Ινδία είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγορά δίτροχων στον κόσμο, με πάνω από 19,6 εκατομμύρια πωλήσεις στο οικονομικό έτος 2024/25. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2025, καθώς κάθε μήνα καταγράφονται πάνω από δύο εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις.

Η αγορά κινείται από τη μαζική ζήτηση για φθηνά και αξιόπιστα μέσα μετακίνησης, ιδιαίτερα στην επαρχία και τις μικρές πόλεις. Οι μεγάλες ινδικές εταιρείες – Hero, TVS, Bajaj αλλά και τα «παρακλάδια» των γνωστών ιαπωνικών εταιρειών – έχουν προσαρμοστεί άριστα στις ανάγκες του πληθυσμού, προσφέροντας δίτροχα με κατανάλωση κάτω από 2 λίτρα/100 χλμ. και τιμές που ξεκινούν κάτω από τα 1.000 ευρώ.

2. Κίνα – Ο γίγαντας των ηλεκτρικών

Η Κίνα παραμένει δεύτερη σε μέγεθος αγοράς, με πάνω από 12 εκατομμύρια εγχώριες πωλήσεις το 2024 και σχεδόν 20 εκατομμύρια συνολικά, αν συνυπολογιστούν οι εξαγωγές.

Οι αριθμοί όμως έχουν διπλή ανάγνωση: οικινητήρες εσωτερικής καύσης αποσύρονται λόγω αυστηρών προδιαγραφών, ενώ η χώρα επιδοτεί την ραγδαία μετάβαση σε ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσυκλέτες. Πάνω από το 70 % των νέων ταξινομήσεων αφορούν πλέον ηλεκτρικά δίτροχα, με ισχυρή παρουσία εταιρειών όπως Niu, Yadea και Lvneng. Η Κίνα, όπως και στα αυτοκίνητα, ηγείται στο e-δίτροχο και δείχνει το μέλλον μιας αστικής μικροκινητικότητας, αθόρυβης, «καθαρής» και προσιτής.

3. Ινδονησία – Η δύναμη των σκούτερ

Η Ινδονησία κατέχει την τρίτη θέση με 6,33 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024, ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 90 % αφορά σκούτερ μικρού κυβισμού, που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκατομμυρίων κατοίκων στις τεράστιες πόλεις της Ιάβας και του Μπαλί, με το δεύυεριο να έχει και ένα τεράστιο στόλο ενοικιαζόμενων δίτροχων, καθότι αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Η αγορά χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και τεράστια εξάρτηση από τις ιαπωνικές μάρκες Honda και Yamaha, που διαθέτουν τοπικές γραμμές παραγωγής. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδοτεί τα ηλεκτρικά δίτροχα, με στόχο το 10 % της αγοράς να είναι ηλεκτρικό μέχρι το 2030.

4. Βιετνάμ – Μια χώρα πάνω σε δύο τροχούς

Στο Βιετνάμ, το δίτροχο δεν είναι πολυτέλεια αλλά τρόπος ζωής και ανάγκη. Οι πωλήσεις του 2024 έφτασαν τις 2,65 εκατομμύρια μονάδες, με ετήσια αύξηση 5,5 %. Η χώρα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους μοτοσυκλετών στον κόσμο, υπολογιζόμενο σε πάνω από 60 εκατομμύρια ενεργά δίτροχα – σε έναν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων! Οι δρόμοι του Ανόι και της Χο Τσι Μινχ θυμίζουν «ποτάμι» από μοτοσυκλέτες, ενώ η τοπική παραγωγή (κυρίως από γραμμές παραγωγής τωνHonda, Yamaha και SYM) καλύπτει σχεδόν όλη την εγχώρια ζήτηση.

5. Ταϊλάνδη – Η «μοτοχώρα» της ΝΑ Ασίας

Η Ταϊλάνδη κλείνει την πεντάδα με 1,68 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024, ελαφρά μειωμένες κατά 9 % από το 2023. Η αγορά όμως παραμένει ώριμη και διαφοροποιημένη: πέρα από τα μικρά σκούτερ, υπάρχει έντονη παρουσία μεσαίων και μεγάλων μοτοσυκλετών, καθώς η χώρα αποτελεί και σημαντικό κέντρο συναρμολόγησης για την ASEAN (Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας)

Η Ταϊλάνδη ανταγωνίζεται σκληρά τις Φιλιππίνες, που βρίσκονται μια ανάσα πίσω με 1,68 εκατ. πωλήσεις – ουσιαστικά ισοβαθμία για την 5η θέση.

Γιατί τα δίτροχα είναι τόσο δημοφιλή;

Η επιτυχία των μοτοσυκλετών και σκούτερ στις χώρες της Ασίας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τον καθρέφτη του βιοτικού επιπέδου και των υποδομών:

Χαμηλό κόστος αγοράς : Μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού ή ένα βασικό σκούτερ κοστίζ ουν λίγα και για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αποτελούν τα μόνα μεταφορικά μέσα που μπορούν να αποκτήσουν.

: ένα βασικό σκούτερ κοστίζ Οικονομία στη χρήση : με κατανάλωση 1,5–2,5 λ./100 χλμ., το δίκυκλο παραμένει το πιο προσιτό μεταφορικό μέσο.

: με κατανάλωση 1,5–2,5 λ./100 χλμ., το δίκυκλο παραμένει το πιο προσιτό μεταφορικό μέσο. Ελλιπής δημόσια συγκοινωνία : σε πολλές πόλεις, τα δίκυκλα αποτελούν το μοναδικό αξιόπιστο μέσο καθημερινής μετακίνησης.

: σε πολλές πόλεις, τα δίκυκλα αποτελούν το μοναδικό αξιόπιστο μέσο καθημερινής μετακίνησης. Ευελιξία στην κυκλοφορία : τα αστικ ά κέντρα με τις μεγάλες πληθυσμιακές πυκνότητες κάνουν το αυτοκίνητο σχεδόν άχρηστο σε ώρες αιχμής.

: αστικ κάνουν το αυτοκίνητο σχεδόν άχρηστο σε ώρες αιχμής. Απλότητα στη συντήρηση: φθηνά ανταλλακτικά και χαμηλό κόστος συντήρησης, ενισχύουν τη βιωσιμότητα των δίτροχων.

Συμπέρασμα

Η Ασία συνεχίζει να κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά δίτροχων, με την Ινδία, την Κίνα και την Ινδονησία να αποτελούν τη «χρυσή τριάδα». Οι αγορές αυτές δεν δείχνουν σημάδια κόπωσης, αντίθετα, ανανεώνονται μέσα από την ηλεκτροκίνηση, τη συνδεσιμότητα και τη σταδιακή αναβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας. Όσο η αστικοποίηση και το κόστος διαβίωσης παραμένουν ψηλά, τα δίκυκλα θα συνεχίσουν να είναι ο πιο προσιτός τρόπος ελευθερίας και κινητικότητας για δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη.

Τι κρατάμε

Ινδία : η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, με πάνω από 19 εκατ. πωλήσεις.

: η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, με πάνω από 19 εκατ. πωλήσεις. Κίνα : τεράστια αγορά, αλλά σε φάση μετάβασης προς το ηλεκτρικό δίκυκλο.

: τεράστια αγορά, αλλά σε φάση μετάβασης προς το ηλεκτρικό δίκυκλο. Ινδονησία : σταθερή δύναμη, με 6,3 εκατ. πωλήσεις το 2024.

: σταθερή δύναμη, με 6,3 εκατ. πωλήσεις το 2024. Βιετνάμ : η πιο «δικυκλοκεντρική» κοινωνία του πλανήτη.

: η πιο «δικυκλοκεντρική» κοινωνία του πλανήτη. Ταϊλάνδη (και Φιλιππίνες): ώριμες αγορές που μοιράζονται την πέμπτη θέση, διαμορφώνοντας τη «δεύτερη ταχύτητα» της ασιατικής μοτοκίνησης.

