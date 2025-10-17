quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αυτές είναι οι 5 μεγαλύτερες αγορές δίτροχων στον κόσμο – Αριθμοί που ζαλίζουν!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
aftes-einai-oi-5-megalyteres-agores-ditrochon-ston-kosmo-arithmoi-pou-zalizoun-779656

Η Ασία κυριαρχεί με το 40% της παγκόσμιας παραγωγής μηχανοκίνητων δίκυκλων να διατίθεται σε χώρες αυτής της περιοχής

Η παγκόσμια αγορά των δίτροχων – μοτοσυκλετών, αλλά κυρίως σκούτερ και «παπιών» – είναι ένας καθρέφτης της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας σε κάθε περιοχή του πλανήτη. Ενώ στη Δύση το δίτροχο συνδέεται περισσότερο με την αναψυχή, στην Ασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας: εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς και επιβίωσης. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι είναι οι «γίγαντες» αυτής της τεράστιας αγοράς, που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια οχήματα ετησίως!

1. Ινδία – Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης

Η Ινδία είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγορά δίτροχων στον κόσμο, με πάνω από 19,6 εκατομμύρια πωλήσεις στο οικονομικό έτος 2024/25. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2025, καθώς κάθε μήνα καταγράφονται πάνω από δύο εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις.

Η αγορά κινείται από τη μαζική ζήτηση για φθηνά και αξιόπιστα μέσα μετακίνησης, ιδιαίτερα στην επαρχία και τις μικρές πόλεις. Οι μεγάλες ινδικές εταιρείες – Hero, TVS, Bajaj αλλά και τα «παρακλάδια» των γνωστών ιαπωνικών εταιρειών – έχουν προσαρμοστεί άριστα στις ανάγκες του πληθυσμού, προσφέροντας δίτροχα με κατανάλωση κάτω από 2 λίτρα/100 χλμ. και τιμές που ξεκινούν κάτω από τα 1.000 ευρώ.

2. Κίνα – Ο γίγαντας των ηλεκτρικών

Η Κίνα παραμένει δεύτερη σε μέγεθος αγοράς, με πάνω από 12 εκατομμύρια εγχώριες πωλήσεις το 2024 και σχεδόν 20 εκατομμύρια συνολικά, αν συνυπολογιστούν οι εξαγωγές.

Οι αριθμοί όμως έχουν διπλή ανάγνωση: οικινητήρες εσωτερικής καύσης αποσύρονται λόγω αυστηρών προδιαγραφών, ενώ η χώρα επιδοτεί την ραγδαία μετάβαση σε ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσυκλέτες. Πάνω από το 70 % των νέων ταξινομήσεων αφορούν πλέον ηλεκτρικά δίτροχα, με ισχυρή παρουσία εταιρειών όπως Niu, Yadea και Lvneng. Η Κίνα, όπως και στα αυτοκίνητα, ηγείται στο e-δίτροχο και δείχνει το μέλλον μιας αστικής μικροκινητικότητας, αθόρυβης, «καθαρής» και προσιτής.

3. Ινδονησία – Η δύναμη των σκούτερ

Η Ινδονησία κατέχει την τρίτη θέση με 6,33 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024, ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 90 % αφορά σκούτερ μικρού κυβισμού, που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκατομμυρίων κατοίκων στις τεράστιες πόλεις της Ιάβας και του Μπαλί, με το δεύυεριο να έχει και ένα τεράστιο στόλο ενοικιαζόμενων δίτροχων, καθότι αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Η αγορά χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και τεράστια εξάρτηση από τις ιαπωνικές μάρκες Honda και Yamaha, που διαθέτουν τοπικές γραμμές παραγωγής. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδοτεί τα ηλεκτρικά δίτροχα, με στόχο το 10 % της αγοράς να είναι ηλεκτρικό μέχρι το 2030.

4. Βιετνάμ – Μια χώρα πάνω σε δύο τροχούς

Στο Βιετνάμ, το δίτροχο δεν είναι πολυτέλεια αλλά τρόπος ζωής και ανάγκη. Οι πωλήσεις του 2024 έφτασαν τις 2,65 εκατομμύρια μονάδες, με ετήσια αύξηση 5,5 %. Η χώρα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους μοτοσυκλετών στον κόσμο, υπολογιζόμενο σε πάνω από 60 εκατομμύρια ενεργά δίτροχα – σε έναν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων! Οι δρόμοι του Ανόι και της Χο Τσι Μινχ θυμίζουν «ποτάμι» από μοτοσυκλέτες, ενώ η τοπική παραγωγή (κυρίως από γραμμές παραγωγής τωνHonda, Yamaha και SYM) καλύπτει σχεδόν όλη την εγχώρια ζήτηση.

5. Ταϊλάνδη – Η «μοτοχώρα» της ΝΑ Ασίας

Η Ταϊλάνδη κλείνει την πεντάδα με 1,68 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024, ελαφρά μειωμένες κατά 9 % από το 2023. Η αγορά όμως παραμένει ώριμη και διαφοροποιημένη: πέρα από τα μικρά σκούτερ, υπάρχει έντονη παρουσία μεσαίων και μεγάλων μοτοσυκλετών, καθώς η χώρα αποτελεί και σημαντικό κέντρο συναρμολόγησης για την ASEAN (Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας)

Η Ταϊλάνδη ανταγωνίζεται σκληρά τις Φιλιππίνες, που βρίσκονται μια ανάσα πίσω με 1,68 εκατ. πωλήσεις – ουσιαστικά ισοβαθμία για την 5η θέση.

Γιατί τα δίτροχα είναι τόσο δημοφιλή;

Η επιτυχία των μοτοσυκλετών και σκούτερ στις χώρες της Ασίας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τον καθρέφτη του βιοτικού επιπέδου και των υποδομών:

  • Χαμηλό κόστος αγοράς: Μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού ή ένα βασικό σκούτερ κοστίζουν λίγα και για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αποτελούν τα μόνα μεταφορικά μέσα που μπορούν να αποκτήσουν.
  • Οικονομία στη χρήση: με κατανάλωση 1,5–2,5 λ./100 χλμ., το δίκυκλο παραμένει το πιο προσιτό μεταφορικό μέσο.
  • Ελλιπής δημόσια συγκοινωνία: σε πολλές πόλεις, τα δίκυκλα αποτελούν το μοναδικό αξιόπιστο μέσο καθημερινής μετακίνησης.
  • Ευελιξία στην κυκλοφορία: τα αστικά κέντρα με τις μεγάλες πληθυσμιακές πυκνότητες κάνουν το αυτοκίνητο σχεδόν άχρηστο σε ώρες αιχμής.
  • Απλότητα στη συντήρηση: φθηνά ανταλλακτικά και χαμηλό κόστος συντήρησης, ενισχύουν τη βιωσιμότητα των δίτροχων.

Συμπέρασμα

Η Ασία συνεχίζει να κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά δίτροχων, με την Ινδία, την Κίνα και την Ινδονησία να αποτελούν τη «χρυσή τριάδα». Οι αγορές αυτές δεν δείχνουν σημάδια κόπωσης, αντίθετα, ανανεώνονται μέσα από την ηλεκτροκίνηση, τη συνδεσιμότητα και τη σταδιακή αναβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας. Όσο η αστικοποίηση και το κόστος διαβίωσης παραμένουν ψηλά, τα δίκυκλα θα συνεχίσουν να είναι ο πιο προσιτός τρόπος ελευθερίας και κινητικότητας για δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη.

Τι κρατάμε

  • Ινδία: η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, με πάνω από 19 εκατ. πωλήσεις.
  • Κίνα: τεράστια αγορά, αλλά σε φάση μετάβασης προς το ηλεκτρικό δίκυκλο.
  • Ινδονησία: σταθερή δύναμη, με 6,3 εκατ. πωλήσεις το 2024.
  • Βιετνάμ: η πιο «δικυκλοκεντρική» κοινωνία του πλανήτη.
  • Ταϊλάνδη (και Φιλιππίνες): ώριμες αγορές που μοιράζονται την πέμπτη θέση, διαμορφώνοντας τη «δεύτερη ταχύτητα» της ασιατικής μοτοκίνησης.

Όλες οι ειδήσεις

Αυτές είναι οι μοναδικές κάμερες της Τροχαίας που «γράφουν» για ταχύτητα στη Συγγρού – Ποια είναι τα πρόστιμα;

Πόντοι στο δίπλωμα: Πότε χάνεις την άδεια οδήγησης – Πότε μηδενίζονται – Που μπορείς να τους δεις

Διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα το υβριδικό FIAT των 15.490 ευρώ – Αναλυτικός εξοπλισμός

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Scooter#Αγορά#μοτοσυκλέτα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

se-poio-dromo-stin-ellada-syntoma-tha-tros-prostimo-akomi-ki-an-koveis-otan-pernas-apo-tin-kamera-778490

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

17.10.2025

Σε ποιο δρόμο στην Ελλάδα σύντομα θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα;
an-to-petrelaio-den-proerchetai-apo-nekrous-deinosavrous-tote-apo-ti-einai-778635

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

10.10.2025

Aν το πετρέλαιο δεν προέρχεται από νεκρούς δεινόσαυρους, τότε από τι είναι;
pos-tha-kaneis-to-aftokinito-sou-na-antexei-gia-pano-apo-300-000-km-analytikos-odigos-777266

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.10.2025

Πώς θα κάνεις το αυτοκίνητο σου να αντέξει για πάνω από 300.000 km – Αναλυτικός οδηγός
oi-pio-koules-nekrofores-pou-yparchoun-ston-kosmo-den-paei-to-myalo-sou-776410

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

05.10.2025

Οι πιο “κουλές” νεκροφόρες που υπάρχουν στον κόσμο – Δεν πάει το μυαλό σου
i-pasignosti-chora-stin-opoia-ta-fanaria-einai-ble-anti-gia-prasina-777028

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

29.09.2025

Η πασίγνωστη χώρα στην οποία τα φανάρια είναι μπλε αντί για πράσινα
to-proto-ichosystima-aftokinitou-me-dyo-diaforetikes-zones-akroasis-to-eftiaxe-etaireia-kiniton-776662

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

28.09.2025

Το πρώτο ηχοσύστημα αυτοκινήτου με δύο διαφορετικές ζώνες ακρόασης – Το έφτιαξε εταιρεία κινητών

Πρόσφατες Ειδήσεις