Αυτή είναι η ακριβότερη αγγελία στο Car.gr – Ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα περνά σχεδόν πάντα μέσα από το Car.gr, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγγελία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά, αφορά ένα από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη αγγελία αφορά μια Ferrari Purosangue του 2024, ένα μοντέλο που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία ως το πρώτο τετραθέσιο SUV της ιταλικής εταιρείας. Η τιμή που εμφανίζεται στην καταχώριση αγγίζει τα 1.125.000 ευρώ, ένα ποσό που την καθιστά την ακριβότερη αγγελία που μπορεί να συναντήσει κανείς αυτή τη στιγμή στο Car.gr.

Η αγγελία βρίσκεται στην κατηγορία των SUV / Crossover / 4×4 της πλατφόρμας και προέρχεται από επαγγελματία έμπορο στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα καινούργιο αυτοκίνητο, με πρώτη ταξινόμηση τον Ιούλιο του 2024, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ιδιαίτερα υψηλή τιμή του. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη αγγελία δεν αφορά ένα σπάνιο συλλεκτικό μοντέλο παλαιότερων δεκαετιών, αλλά ένα σύγχρονο super-SUV που συνδυάζει την πρακτικότητα ενός τετραθέσιου αυτοκινήτου με τις επιδόσεις που περιμένει κανείς από μια Ferrari. Η παρουσία μιας τέτοιας αγγελίας σε ελληνική πλατφόρμα δείχνει επίσης ότι η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στη χώρα παραμένει ενεργή, με ορισμένους αγοραστές να αναζητούν πραγματικά εξωτικά μοντέλα χωρίς συμβιβασμούς.

Η Ferrari Purosangue αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της εταιρείας. Για δεκαετίες η Ferrari απέφευγε την ιδέα ενός SUV, όμως τελικά αποφάσισε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, τέσσερις θέσεις και πρακτικότητα καθημερινής χρήσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερη σχεδίαση και αναλογίες που θυμίζουν περισσότερο υπερυψωμένο grand tourer παρά ένα κλασικό SUV. Το αμάξωμα είναι χαμηλότερο από τα περισσότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας, ενώ οι γραμμές παραμένουν πιστές στη σχεδιαστική ταυτότητα της Ferrari. Το αυτοκίνητο διαθέτει τέσσερις πόρτες και τέσσερις ανεξάρτητες θέσεις, με πίσω πόρτες που ανοίγουν αντίθετα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Το στοιχείο που κάνει την αγγελία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ο κινητήρας. Η Ferrari Purosangue χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6.5 λίτρων, κάτι που αποτελεί πλέον σπάνιο χαρακτηριστικό σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι κατασκευαστές στρέφονται σε μικρότερους κινητήρες με turbo ή υβριδικά συστήματα. Ο κινητήρας έχει χωρητικότητα 6.496 κυβικά εκατοστά και αποδίδει 720 ίππους, προσφέροντας επιδόσεις που θυμίζουν καθαρόαιμο supercar. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου, ενώ η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς, εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, η Purosangue μπορεί να επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε περίπου 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 310 km/h. Πρόκειται για επιδόσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε διθέσια supercars.

Η συγκεκριμένη αγγελία αναφέρει ότι το αυτοκίνητο διαθέτει μεταλλικό σκούρο κόκκινο χρώμα, ενώ το εσωτερικό είναι επενδυμένο με καφέ δέρμα υψηλής ποιότητας. Η Ferrari προσφέρει τεράστιες δυνατότητες εξατομίκευσης, κάτι που σημαίνει ότι κάθε Purosangue μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη. Από το χρώμα του αμαξώματος μέχρι τα υλικά του εσωτερικού, σχεδόν κάθε στοιχείο μπορεί να επιλεγεί κατά παραγγελία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλές φορές μια τέτοια αγγελία μπορεί να εμφανίζει τιμή πολύ υψηλότερη από την αρχική τιμή καταλόγου, καθώς ο εξοπλισμός και οι επιλογές αυξάνουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Η τιμή της συγκεκριμένης αγγελίας μπορεί να φαίνεται υπερβολική με την πρώτη ματιά, όμως στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζει αρκετούς παράγοντες. Η Ferrari Purosangue είναι ένα μοντέλο που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έτσι, οι μεγάλες λίστες αναμονής οδηγούν αρκετούς αγοραστές να στραφούν σε κάποια αγγελία άμεσης παράδοσης, ακόμη κι αν η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη. Τέλος, η συγκεκριμένη αγγελία αφορά ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει ατμοσφαιρικό V12, τετρακίνηση, πολυτελές εσωτερικό και τετραθέσια διάταξη, κάτι που δεν προσφέρει κανένας άλλος κατασκευαστής με τον ίδιο τρόπο.

Τι κρατάμε

• Η ακριβότερη αγγελία στο Car.gr αφορά μια Ferrari Purosangue του 2024.

• Η τιμή της συγκεκριμένης αγγελίας φτάνει τα 1.125.000 ευρώ.

• Πρόκειται για το πρώτο SUV στην ιστορία της Ferrari, με τέσσερις θέσεις και τετρακίνηση.

• Η υψηλή τιμή της αγγελίας οφείλεται στην περιορισμένη παραγωγή, τον εξοπλισμό και τη μεγάλη ζήτηση.