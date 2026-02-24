Αυτή είναι η Ferrari που έχει σχεδόν τετραπλασιάσει την αξία της σε 3 μόλις χρόνια

Η ισχυρότερη ατμοσφαιρική Ferrari στην ιστορία μπορεί να πωληθεί με τιμή 4 φορές υψηλότερη από την αρχική σε δημοπρασία, με μόλις 129 km.

Υπάρχουν Ferrari που ανεβαίνουν σε αξία κι άλλες που… καταρρέουν. Τα τελευταία χρόνια τα πιο σύγχρονα μοντέλα τη ιταλικής μάρκας έχουν δυσκολευτεί να βρουν το παθιασμένο κοινό τους, όπως άλλοι προκάτοχοι τους. Αυτό έχει κάνει παλαιότερα μοντέλα όπως αυτό που ακολουθεί, να εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο σε αξία. Υπάρχουν περιπτώσεις για την ακρίβεια που λειτουργούν σχεδόν σαν «κλειστό» επενδυτικό προϊόν – όχι επειδή το γράφει κάποιος κατάλογος, αλλά επειδή η πρόσβαση στην αγορά τους ήταν εξαρχής περιορισμένη. Η 812 Competizione A ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Μια ανοιχτή, σκληροπυρηνική εκδοχή της 812, με παραγωγή αυστηρά περιορισμένη και διάθεση μόνο σε επιλεγμένους πελάτες.

599 κομμάτια παγκοσμίως και διάθεση με πρόσκληση

Η Ferrari κατασκεύασε μόλις 599 812 Competizione A για όλο τον κόσμο. Η διάθεση δεν ήταν «ανοιχτή» στην αγορά, αλλά βασίστηκε σε invitation-only διαδικασία, όπου δικαίωμα αγοράς είχαν συγκεκριμένοι πελάτες της φίρμας.

Το αποτέλεσμα είναι προφανές. Η ζήτηση στη δευτερογενή αγορά δεν ακολουθεί τους κανόνες ενός «κανονικού» supercar, γιατί πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να την παραγγείλουν καινούργια.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για το ισχυρότερο ατμοσφαιρικό μοντέλο στην ιστορία της μάρκας. Ο V12 των 6.5 λίτρων αποδίδει 830 ίππους, 30 περισσότερους σε σχέση με τη Superfast, αλλά και ελαφρώς λιγότερη ροπή, στα 695 Nm από τα 719 Nm. Το τελευταίο δεν επηρεάζει τις επιδόσεις, οι οποίες είναι ακόμη ταχύτερες! Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται μέσα σε μόλις 2,85 δευτερόλεπτα σύμφωνα με τη Ferrari και η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 340 χλμ./ώρα.

Από περίπου 700.000 $… σε επίπεδα 2,5–2,8 εκατ. $

Στις ΗΠΑ, οι τιμές για την 812 Competizione A ξεκινούσαν κοντά στα 700.000 $. Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, ορισμένα αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια πάνω από 2 εκατ. $, ενώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αναμένεται να κινηθεί ακόμη ψηλότερα, με την εκτίμηση για τη συγκεκριμένη δημοπρασία να φτάνει τα 2,5 έως 2,8 εκατ. $.

Δείτε την αγγελία εδώ

Πώς “χτίστηκε” η συγκεκριμένη: 150.000 $ σε προαιρετικό εξοπλισμό

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που βγαίνει σε δημοπρασία είχε αρχική τιμή διαμόρφωσης 852.420 $, με σχεδόν 150.000 $ σε προαιρετικό εξοπλισμό.

Στο εξωτερικό ξεχωρίζει η Rosso Corsa απόχρωση και η αγωνιστική ρίγα σε Nero και Argento Nurburgring. Στις επιλογές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Scuderia Shields, Apple CarPlay, κόκκινες δαγκάνες φρένων και εκτεταμένη χρήση εμφανών ανθρακονημάτων, μέχρι και στις ζάντες.

Εσωτερικό “κόκκινο” μέχρι και στο πορτμπαγκάζ

Η καμπίνα συνδυάζει Rosso και Nero Alcantara σε καθίσματα και ταμπλό, ενώ ακόμη και ο χώρος αποσκευών είναι ντυμένος με έντονο κόκκινο Alcantara. Είναι μια επιλογή που δεν στοχεύει στην πρακτικότητα, αλλά στην «εικόνα» ενός συλλεκτικού αυτοκινήτου που σπάνια θα χρησιμοποιηθεί ως καθημερινό μέσο.

Με 129 km στο κοντέρ

Ένας ακόμη λόγος που ανεβάζει την εκτίμηση είναι η χρήση. Το συγκεκριμένο έχει διανύσει μόλις 80 μίλια (129 km). Σε μια κατηγορία αυτοκινήτων όπου η κατάσταση και τα χιλιόμετρα επηρεάζουν καταλυτικά την αξία, το “σχεδόν αχρησιμοποίητο” προφίλ λειτουργεί ως βασικό επιχείρημα για όσους ψάχνουν κάτι ανάμεσα σε συλλεκτικό αντικείμενο και περιουσιακό στοιχείο που εκτιμάται.

Τι κρατάμε;