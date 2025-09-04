Αυτή η BMW μπορεί να σε τυφλώσει!

Πόσο λευκό μπορείς να αντέξεις; Οδηγείται μόνο με γυαλιά ηλίου και αν και δεν συστήνεται, μάλλον τα χρειάζεται και το βράδυ!

Η BMW M3 Touring είναι η ονείρωξη του κάθε γρήγορου οικογενειάρχη: προσφέρει ισχύ πάνω από 530 ίππους, κορυφαία οδική συμπεριφορά και παράλληλα αρκετό χώρο για όλα τα μέλη μιας φαμίλιας μαζί με τα πράγματα για διακοπές στο χωριό. Και τον σκύλο βέβαια.

Το λευκό είναι το χρώμα της αγνότητας και της ειρήνης και εδώ είναι το πρώτο πρόβλημα αφού όσοι θέλουν να αγοράσουν BMW M3 Touring, κάθε άλλο παρά ειρηνικές προθέσεις έχουν στο δρόμο. Στη Νότια Αφρική, ωστόσο, η επίσημη αντιπροσωπεία της BMW, προσφέρει μια εσωτερική διαμόρφωση που κλέβει την παράσταση – αν και μάλλον θα δυσκολέψει πολύ στη χρήση.

Το πιο… λευκό σαλόνι που έχετε δει

Στην τοπική αγορά, το M3 Touring διατίθεται με πλήρως λευκή δερμάτινη επένδυση, χωρίς επιπλέον χρέωση. Αν και το λευκό δέρμα υπάρχει ως επιλογή και σε άλλες χώρες, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μεγάλη κάλυψη και εκτεταμένη χρήση στην καμπίνα. Δεν είναι μόνο τα καθίσματα, αλλά και η κεντρική κονσόλα, το τούνελ τηςμετάδοσης, σχεδόν όλα τα πάνελ στις πόρτες, ακόμη και το τιμόνι. Οι κολόνες της οροφής και η επένδυση της ίδιας της οροφής είναι επίσης λευκές, ενώ στο ταμπλό το χρώμα «σπάει» μόνο από μια λωρίδα ανθρακονήματος και τις μεγάλες οθόνες.

Η λευκή επιφάνεια του ταμπλό μπορεί να φαίνεται πολυτελής, αλλά δημιουργεί τον κίνδυνο έντονων αντανακλάσεων στο παρμπρίζ, ειδικά με ήλιο. Επιπλέον, η μακροχρόνια έκθεση στην ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει σε κιτρίνισμα ή πρόωρη φθορά.

Μπαμπά, μου έπεσαν τα μπισκότα στο κάθισμα

Ακόμα και αν κάποιος τα αγνοήσει αυτά, υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας που κάνει την παραγγελία του αυτοκινήτου με αυτή την εσωτερική διαμόρφωση μια κίνηση μεγάλου ρίσκου: τα παιδιά. Και οι ιδιοκτήτες M3 Touring, πιθανότητα έχουν.

Αυτές οι υπέροχες κατάλευκες επιφάνειες είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν «καμβά» για μαρκαδόρους , πασαλειμμένες σοκολάτες, χυμούς και… εμετούληδες αν ο μπαμπάς ή η μαμά το πάνε γρήγορα το αμάξι σε κάνα στροφιλίκι.Εντυπωσιακό και όμορφο λοιπόν αλλά πρέπει να το σκεφτεί κανείς διπλά και τριπλά πριν προχωρήσει σε αυτή την επιλογή σαλονιού.

Για όσους δεν θέλουν να μπλέξουν με την εμφάνιση οδοντιατρείου και τη συντήρηση και προσοχή που αυτή απαιτεί, η BMW προσφέρει και πιο ισορροπημένους συνδυασμούς: μαύρα στοιχεία με έντονες πινελιές σε Yas Marina Blue, Kyalami Orange και άλλες επιλογές που ταιριάζουν καλύτερα στον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου. Και στα παιδιά.

