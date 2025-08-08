Αυτό είναι το μοντέλο που είναι 3.900% πιο πιθανό να κλαπεί από το μέσο αυτοκίνητο

Όσοι το έχουν πιθανότατα κοιμούνται με το ένα μάτι… ανοιχτό, αφού είναι 39 φορές πιο πιθανό να κλαπεί από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Όλα τα Camaro 6ης γενιάς είναι 13 φορές πιο πιθανό να κλαπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία του IIHS

6ης γενιάς είναι να κλαπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Η κορυφαία έκδοση, Chevrolet Camaro ZL1 είναι με διαφορά η αγαπημένη των κλεφτών

είναι με διαφορά η αγαπημένη των κλεφτών Το Chevrolet Camaro ZL1 είναι 39 φορές (!) πιο πιθανό να κλαπεί από το μέσο αυτοκίνητο

είναι (!) πιο πιθανό να κλαπεί από το μέσο αυτοκίνητο Η χειρότερη πολιτεία να οδηγείς Camaro είναι η Καλιφόρνια, με Τενεσί, Μισισιπή, Μέριλαντ και Τέξας να ακολουθούν

Εφιάλτες θα πρέπει να έχουν κάθε βράδυ οι κάτοχοι καινούργιων Chevrolet Camaro στις ΗΠΑ, αφού τα στοιχεία του IIHS δείχνουν πως είναι με διαφορά ο νούμερο ένα στόχος των κλεφτών. Συγκεκριμένα, τα Camaro που κατασκευάστηκαν τη διετία 2022-24 είναι 13 φορές πιο πιθανό να κλαπούν από τα υπόλοιπα οχήματα στον δρόμο.

Τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα για την κορυφαία έκδοση, Camaro ZL1, η οποία είναι η “Crème de la crème” για τους κλέφτες, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατάταξη με τα πιο κλεμμένα μοντέλα ανά 100 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Αδυναμία στα muscle cars

Αδυναμία φαίνεται πως έχουν οι κλέφτες στα muscle cars, ειδικά γι’ αυτά που διαθέτουν μεγάλη ιπποδύναμη, όπως το Camaro ZL1. «Τα muscle cars βρίσκονται συχνά στην κορυφή αυτής της λίστας, καθώς οι κλέφτες έλκονται από οχήματα με υψηλή ιπποδύναμη», δήλωσε ο Matt Moore, COO του IIHS. «Αυτό βοηθά επίσης να εξηγηθεί γιατί το πιο ακριβό και ισχυρό ZL1 κλέβεται πολύ πιο συχνά από το τυπικό Camaro».

Φυσικά, ο λόγος δεν είναι μόνο η ιπποδύναμη και η επιβλητική παρουσία των muscle cars. Το IIHS λέει πως τα Camaro 6ης γενιάς είναι ιδιαίτερα εύκολο να κλαπούν, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι ο κλέφτης να αποκτήσει πρόσβαση στη θύρα OBD-II του αυτοκινήτου. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται δημιουργώντας ένα ψηφιακό αντίγραφο του κλειδιού, αλλά στο συγκεκριμένο μοντέλο, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποκτήσεις πρόσβαση στο εσωτερικό.

Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο πως το Chevrolet Camaro είναι το μοναδικό σπορ αυτοκίνητο που βρίσκεται στη λίστα με τα 20 πιο κλεμμένα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το IIHS.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τα 20 πιο κλεμμένα οχήματα στις ΗΠΑ:

Μοντέλο Τύπος οχήματος Σχετική συχνότητα κλοπής (100 = μέσος όρος) Chevrolet Camaro ZL1 Large sports car 3,949 Acura TLX 4WD Large luxury car 2,138 Chevrolet Camaro Large sports car 1,287 GMC Sierra 2500 crew cab 4WD Very large pickup 1,023 Acura TLX 2WD Large luxury car 805 GMC Sierra 3500 crew cab 4WD Very large pickup 742 Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD Very large pickup 662 Dodge Durango 4WD Large SUV 592 Land Rover Range Rover 4WD Large luxury SUV 540 Ram 1500 crew cab short-wheelbase 4WD Large pickup 524 Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD Very large pickup 402 Ram 3500 crew cab long-wheelbase 4WD Very large pickup 387 Honda CR-V hybrid 4WD Small SUV 340 GMC Sierra 1500 crew cab 2WD Large pickup 324 Dodge Durango 2WD Large SUV 300 GMC Sierra 1500 crew cab 4WD Large pickup 292 BMW X7 4WD Large luxury SUV 277 Mercedes-Benz S-Class long-wheelbase 4WD Very large luxury car 267 Jeep Gladiator crew cab convertible 4WD Small pickup 264 Cadillac Escalade ESV 4WD Large luxury SUV 260

