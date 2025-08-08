Αυτό είναι το μοντέλο που είναι 3.900% πιο πιθανό να κλαπεί από το μέσο αυτοκίνητο

Όσοι το έχουν πιθανότατα κοιμούνται με το ένα μάτι… ανοιχτό, αφού είναι 39 φορές πιο πιθανό να κλαπεί από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.
- Όλα τα Camaro 6ης γενιάς είναι 13 φορές πιο πιθανό να κλαπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία του IIHS
- Η κορυφαία έκδοση, Chevrolet Camaro ZL1 είναι με διαφορά η αγαπημένη των κλεφτών
- Το Chevrolet Camaro ZL1 είναι 39 φορές (!) πιο πιθανό να κλαπεί από το μέσο αυτοκίνητο
- Η χειρότερη πολιτεία να οδηγείς Camaro είναι η Καλιφόρνια, με Τενεσί, Μισισιπή, Μέριλαντ και Τέξας να ακολουθούν
Εφιάλτες θα πρέπει να έχουν κάθε βράδυ οι κάτοχοι καινούργιων Chevrolet Camaro στις ΗΠΑ, αφού τα στοιχεία του IIHS δείχνουν πως είναι με διαφορά ο νούμερο ένα στόχος των κλεφτών. Συγκεκριμένα, τα Camaro που κατασκευάστηκαν τη διετία 2022-24 είναι 13 φορές πιο πιθανό να κλαπούν από τα υπόλοιπα οχήματα στον δρόμο.
Τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα για την κορυφαία έκδοση, Camaro ZL1, η οποία είναι η “Crème de la crème” για τους κλέφτες, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατάταξη με τα πιο κλεμμένα μοντέλα ανά 100 αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.
Αδυναμία στα muscle cars
Αδυναμία φαίνεται πως έχουν οι κλέφτες στα muscle cars, ειδικά γι’ αυτά που διαθέτουν μεγάλη ιπποδύναμη, όπως το Camaro ZL1. «Τα muscle cars βρίσκονται συχνά στην κορυφή αυτής της λίστας, καθώς οι κλέφτες έλκονται από οχήματα με υψηλή ιπποδύναμη», δήλωσε ο Matt Moore, COO του IIHS. «Αυτό βοηθά επίσης να εξηγηθεί γιατί το πιο ακριβό και ισχυρό ZL1 κλέβεται πολύ πιο συχνά από το τυπικό Camaro».
Φυσικά, ο λόγος δεν είναι μόνο η ιπποδύναμη και η επιβλητική παρουσία των muscle cars. Το IIHS λέει πως τα Camaro 6ης γενιάς είναι ιδιαίτερα εύκολο να κλαπούν, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι ο κλέφτης να αποκτήσει πρόσβαση στη θύρα OBD-II του αυτοκινήτου. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται δημιουργώντας ένα ψηφιακό αντίγραφο του κλειδιού, αλλά στο συγκεκριμένο μοντέλο, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποκτήσεις πρόσβαση στο εσωτερικό.
Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο πως το Chevrolet Camaro είναι το μοναδικό σπορ αυτοκίνητο που βρίσκεται στη λίστα με τα 20 πιο κλεμμένα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το IIHS.
Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τα 20 πιο κλεμμένα οχήματα στις ΗΠΑ:
|Μοντέλο
|Τύπος οχήματος
|Σχετική συχνότητα κλοπής
(100 = μέσος όρος)
|Chevrolet Camaro ZL1
|Large sports car
|3,949
|Acura TLX 4WD
|Large luxury car
|2,138
|Chevrolet Camaro
|Large sports car
|1,287
|GMC Sierra 2500 crew cab 4WD
|Very large pickup
|1,023
|Acura TLX 2WD
|Large luxury car
|805
|GMC Sierra 3500 crew cab 4WD
|Very large pickup
|742
|Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD
|Very large pickup
|662
|Dodge Durango 4WD
|Large SUV
|592
|Land Rover Range Rover 4WD
|Large luxury SUV
|540
|Ram 1500 crew cab short-wheelbase 4WD
|Large pickup
|524
|Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD
|Very large pickup
|402
|Ram 3500 crew cab long-wheelbase 4WD
|Very large pickup
|387
|Honda CR-V hybrid 4WD
|Small SUV
|340
|GMC Sierra 1500 crew cab 2WD
|Large pickup
|324
|Dodge Durango 2WD
|Large SUV
|300
|GMC Sierra 1500 crew cab 4WD
|Large pickup
|292
|BMW X7 4WD
|Large luxury SUV
|277
|Mercedes-Benz S-Class long-wheelbase 4WD
|Very large luxury car
|267
|Jeep Gladiator crew cab convertible 4WD
|Small pickup
|264
|Cadillac Escalade ESV 4WD
|Large luxury SUV
|260
Τι κρατάμε:
- Έχεις Chevrolet Camaro 6ης γενιάς στην Αμερική; Καλό κουράγιο…
- Άμα έχεις και το ZL1, ακόμα χειρότερα
Πηγή: IIHS, Motor1.com
