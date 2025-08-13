Αυτό είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον πλανήτη – Ρεκόρ στο 0-400-0 km/h (video)

Η Koenigsegg Jesko Absolut κατέρριψε το ρεκόρ 0-400-0 km/h, ξεπερνώντας το Rimac Nevera R με χρόνο 25,21 δευτερόλεπτα. Δες το video και τις λεπτομέρειες.

Η Koenigsegg ανέκτησε το ρεκόρ 0-400-0 km/h από τη Rimac με το Jesko Absolut .

Χρόνος: 25,21 δευτερόλεπτα , δηλαδή 0,58 δευτ. ταχύτερα από το Nevera R.

Βελτιώσεις μόνο μέσω αναβάθμισης λογισμικού και νέου συστήματος ελέγχου ροπής.

Η Koenigsegg απέδειξε ξανά ότι βρίσκεται στην κορυφή του πλανήτη στον τομέα των hypercars, καταρρίπτοντας το ρεκόρ 0-400-0 km/h με το Jesko Absolut. Η επίδοση, που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 στο αεροδρόμιο Örebro, είναι πλέον η καλύτερη όλων των εποχών: 25,21 δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος αυτός είναι 0,58 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον προηγούμενο κάτοχο του τίτλου, το ηλεκτρικό Rimac Nevera R.

Μόνο με λογισμικό – η “μαγεία” του Absolut Overdrive

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η βελτίωση δεν προήλθε από μηχανικές αλλαγές, αλλά από αναβάθμιση λογισμικού. Οι μηχανικοί της Koenigsegg ρύθμισαν ξανά το Light Speed Transmission, το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα και παρουσίασαν ένα νέο Torque Control System, το οποίο προσφέρει πρωτόγνωρο έλεγχο πρόσφυσης.

Η αναβάθμιση, με την ονομασία Absolut Overdrive, θα διατεθεί και στους υπάρχοντες κατόχους του Jesko Absolut.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Δοκιμή Koenigsegg Jesko Absolut Rimac Nevera R Διαφορά 0-400-0 km/h 25,21 δευτ. 25,79 δευτ. -0,58 δευτ. 0-400 km/h 16,77 δευτ. 17,35 δευτ. -0,58 δευτ. 400-0 km/h 8,44 δευτ. N/A N/A 0-250-0 mph 25,67 δευτ. 26,20 δευτ. -0,53 δευτ. 0-250 mph 17,18 δευτ. N/A N/A 250-0 mph 8,49 δευτ. N/A N/A

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, μισό δευτερόλεπτο διαφορά

Το Rimac Nevera R είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό τέρας με 2.107 PS και τετρακίνηση. Το Jesko Absolut, από την άλλη, κινείται από έναν V8 5,0 λίτρων twin-turbo με 1.600 PS, κίνηση μόνο πίσω και… ατσάλινη θέληση.

Όπως δήλωσε ο ιδρυτής Christian von Koenigsegg:

«Το ότι πετυχαίνουμε αυτή την επίδοση με ένα αυτοκίνητο παραγωγής, με κινητήρα εσωτερικής καύσης και κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς – νικώντας όλα τα τετρακίνητα ηλεκτρικά – είναι σχεδόν μαγικό και αποδεικνύει ότι οι “αλήθειες” μπορούν να ξαναγραφούν.»

Υγιείς συναγωνισμός

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο που οφείλουμε να κρατήσουμε από την υγιή αυτή κόντρα μεταξύ Rimac και Koenigsegg, είναι η εξαιρετική σχέση που έχουν αποδείξει ότι έχουν τα δύο αφεντικά των εταιρειών. Το συγκεκριμένο ρεκόρ αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της σχέσης μεταξύ των δύο, καθώς ένας από τους πρώτους που έσπευσε να συγχαρεί με πραγματικό χαμόγελο τους Σουηδούς, δεν ήταν άλλος από τον Mate Rimac. Ο CEO της ομώνυμης μάρκας, με video που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό, έδωσε πολλά συγχαρητήρια στην Koenigsegg για το κατόρθωμα της και είπε πως αυτό είναι το νόημα πίσω από όλο αυτό που κάνουν και πως αυτός είναι ο τρόπος που εξελίσσονται οι τεχνολογίες και διευρύνονται τα όρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mate Rimac (@materimac)

Μάλιστα, στο τέλος του video είπε πως προφανώς δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια στη Rimac και θα επανέλθουν προσπαθώντας να ξανασπάσουν το ρεκόρ. Μέχρι τότε… “Game on!“, όπως είπε και ο ίδιος. Και φυσικά, δεν γινόταν ο ίδιος ο Christian von Koenigsegg να μην σχολιάσει από κάτω, ευχαριστώντας τον Mate και επιβεβαιώνοντας πως η κόντρα… συνεχίζεται. Τι άλλο να ζητήσουμε;

Τι κρατάμε;

Η Koenigsegg είναι και πάλι βασιλιάς της ταχύτητας στα hypercars.

Το Jesko Absolut βελτίωσε το ρεκόρ 0-400-0 km/h χωρίς μηχανικές αλλαγές, μόνο με λογισμικό.

Δείχνει ότι η τεχνολογία εσωτερικής καύσης μπορεί ακόμη να σταθεί απέναντι – και να κερδίσει – τα πιο ακραία ηλεκτρικά.

