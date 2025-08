Αυτό είναι το θωρακισμένο… αυτοκινητάκι του γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ – Πόσο κοστίζει;

Όταν είσαι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να ησυχάσεις ούτε σε γήπεδο γκολφ, εκτός άμα έχεις στην κατοχή σου το… Golf Force One!

Αναμφισβήτητα δύσκολη είναι τα πράγματα όταν σε λένε Ντόναλντ Τραμπ, όπου και να βρίσκεσαι, ακόμα και σε γήπεδο γκολφ. Ο 450ς και 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο… κυριολεκτικά, με τις μυστικές υπηρεσίες να βρίσκονται διαρκώς στις επάλξεις. Εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια ομιλίας τον Ιούλιο του 2024 στην Πενσυλβάνια, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο αυτί και έναν άλλο άνθρωπο που στεκόταν πίσω του να χάνει τη ζωή του, ακόμα ένα περιστατικό απέδειξε πως ο Τραμπ θα πρέπει να προσέχει ακόμα κι όταν επιδίδεται στο αγαπημένο του χόμπι.

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024, ένας ακτιβιστής ονόματι Ryan Wesley Routh έστησε καρτέρι στον Αμερικανό Πρόεδρο στο Trump International Golf Club στη Φλόριντα, ωστόσο, οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν έγκαιρα.

Trump’s new armour-plated buggy dubbed Golf Force One after Scottish protests https://t.co/kUl4Jw6pr3 pic.twitter.com/RlANuwj9aP

— Daily Star (@dailystar) July 27, 2025