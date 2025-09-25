Αυτό το ηλεκτρικό από Κίνα, εκτοξεύει την μπαταρία του σε περίπτωση φωτιάς – Πόσο ασφαλές είναι όμως;

Η κινεζική ιδέα για την «ασφάλεια» των ηλεκτρικών οχημάτων μοιάζει με ένα ανόητο και επικίνδυνο πείραμα παρά με σοβαρή λύση

Οι φωτιές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρά την τρομολαγνεία που προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο, δεν είναι συχνές. Ωστόσο αν «αρπάξει» η μπαταρία η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ζόρικη φωτιά που απαιτεί ειδική προσέγγιση από τους πυροσβέστες και ειδικά χημικά για την κατάσβεση. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος είναι το σημείο κλειδί στην προκειμένη περίπτωση και αυτό δεν αφορά μόνο την έγκαιρη επέμβαση αλλά και την όσο το δυνατό πιο γρήγορη απομάκρυνση των επιβαινόντων. Οι κατασκευαστές δουλεύουν πυρετωδώς ώστε να δημιουργήσουν μπαταρίες ανθεκτικές σε συγκρούσεις και υπερθέρμανση αλλά στην Κίνα ακολούθησαν μια εντελώς διαφορετική -και εξωφρενική- προσέγγιση: ένα σύστημα εκτόξευσης που… απορρίπτει την μπαταρία έξω και μακριά από το αυτοκίνητο, σαν ρουκέτα, πλάγιας κατεύθυνσης.

Τι είναι αυτό;!

Στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί λοιπόν βίντεο που δείχνει μια τεράστια μπαταρία να εκτοξεύεται βίαια από την πλευρά ενός SUV. Αμέσως μετά, εμφανίζεται καπνός, ενώ κάποιοι σπεύδουν να τη σκεπάσουν με μια αντιπυρική κουβέρτα, αφού πρώτα έχει προσγειωθεί σε μια ειδικά προετοιμασμένη ζώνη γεμάτες μαξιλάρες.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αναφορές, το σύστημα λειτουργεί όπως ένας αερόσακος. Αν οι αισθητήρες εντοπίσουν απότομη αύξηση της θερμοκρασίας, μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, η μπαταρία εκτοξεύεται σε απόσταση 3 έως 6 μέτρων στο πλάι του οχήματος ώστε να προστατευτούν οι επιβάτες από την πυρκαγιά ή και την έκρηξη. Γιατί το κάνουν και αυτό οι μπαταρίες αλλά είπαμε, είναι σπάνιο.

Κακή ιδέα αφεντικό…

Φυσικά, η εύλογη απορία των περισσότερων είναι το πού ακριβώς καταλήγει αυτό το… βλήμα – μπαταρία; Γιατί προφανώς μπορεί να εκσφενδονιστεί πάνω σε άλλα οχήματα να πέσει σε πεζούς ή ξαφνικά να εμφανιστεί ένα φλεγόμενο εμπόδιο στη μέση του δρόμου. Και μιλάμε για μπαταρίες, που ζυγίζουν εκατοντάδες κιλά, όχι για κάνα άτυχο μπάμπουρα.

Επιπλέον, σε σοβαρά ατυχήματα – αυτά ακριβώς όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος φωτιάς – η παραμόρφωση του αμαξώματος μπορεί να εμποδίσει την εκτόξευση της μπαταρίας…

Από εμάς είναι όχι…

Όσο εντυπωσιακό κι αν φαίνεται στο βίντεο, το σύστημα εκτοξευόμενης μπαταρίας μάλλον είναι περισσότερο αυτό που οι αγγλοσάξονες λένε «an accident waiting to be happened» με επικίνδυνο τρικ παρά με σοβαρή λύση. Το να πετάς μισό τόνο μπαταρία στην κυκλοφορία δεν είναι μέτρο ασφαλείας, αλλά η χαρά της αστικής ευθύνης και των δικηγόρων. Και στην πράξη, σε μια πραγματική σύγκρουση, το ίδιο το σύστημα πιθανότατα θα έχει καταστραφεί πριν προλάβει να ενεργοποιηθεί.

Τι κρατάμε

-Οι φωτιές στις μπαταρίες είναι σπάνιες αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των EV.

-Η κινεζική «λύση» με εκτόξευση μπαταρίας προκάλεσε viral εντύπωση αλλά λίγη σοβαρότητα.

-Το βίντεο δείχνει τη μπαταρία να πετάγεται σαν βλήμα από SUV.

-Οι κίνδυνοι για πεζούς και οχήματα κάνουν το σύστημα πρακτικά ανεφάρμοστο.

-Στην πράξη, πρόκειται για μια αδιέξοδη ιδέα που δεν προσφέρει πραγματική ασφάλεια.

