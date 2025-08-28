Αυτό το ηλεκτρικό οδήγησε μόνο του από τη γραμμή παραγωγής και πήγε στο σημείο μεταφοράς (video)

Το νέο Xpeng P7 έκανε το απίστευτο: οδήγησε μόνο του από τη γραμμή παραγωγής μέχρι το σημείο μεταφοράς στο εργοστάσιο. Δείτε το video και μάθετε τι τεχνολογίες κρύβει.

Το νέο Xpeng P7 οδήγησε αυτόνομα από τη γραμμή παραγωγής στο σημείο μεταφοράς στο εργοστάσιο Γκουανγκζού

Διαθέτει 3 in-house Turing AI chips με συνολική ισχύ 2.250 TOPS, τριπλάσια από του Tesla Model Y

Υποστηρίζει L3-ready ADAS, NGP σε πόλεις και αυτοκινητοδρόμους, καθώς και AI μοντέλα τύπου Vision-Language

Ξεκινά πωλήσεις στην Κίνα στις 27 Αυγούστου 2025 με ήδη 10.000 προ-παραγγελίες σε 7 λεπτά

Διαστάσεις: 5,01 μ. μήκος, 0,201 Cd αεροδυναμικός συντελεστής, μπαταρίες 74,9 & 92,2 kWh, ισχύς έως 586 PS

Το πρώτο βήμα για την Xpeng

Η Xpeng παρουσίασε κάτι που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε concept videos: το νέο P7 κατάφερε να φύγει μόνο του από τη γραμμή παραγωγής και να φτάσει στο σημείο μεταφοράς, χωρίς οδηγό. Το video ανέβασε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Yu Tao, στο Weibo, σημειώνοντας ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για «πλήρως μη επανδρωμένη λειτουργία».

Αν και τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 (L3) δεν έχουν ακόμη νομιμοποιηθεί στην Κίνα, η Xpeng επιβεβαιώνει ότι το νέο P7 είναι «L3-ready», έτοιμο δηλαδή να υποστηρίξει hands-free και eyes-off λειτουργία όταν το επιτρέψει το νομικό πλαίσιο.

Η τεχνολογική βάση: 2.250 TOPS!

Η καρδιά του νέου P7 είναι τα τρία Turing AI chips που ανέπτυξε η ίδια η Xpeng.

Κάθε chip έχει ισχύ 750 TOPS , περισσότερη από τα AI 4 SoC της Tesla (+30 TOPS) και από τα Nvidia Orin Thor (+50 TOPS).

Συνδυαστικά, το σύστημα αγγίζει τα 2.250 TOPS, τριπλάσια ισχύ σε σχέση με το Model Y.

Χάρη σε αυτή την ισχύ, το P7 υποστηρίζει μεγάλα Vision-Language AI μοντέλα (VLA/VLM) που το βοηθούν να «κατανοεί» το περιβάλλον και να παίρνει πιο έξυπνες αποφάσεις στον δρόμο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα που μπορεί να εκτελέσει Navigation Guided Pilot (NGP) τόσο σε αυτοκινητόδρομους όσο και σε αστικό περιβάλλον.

Σχεδίαση και εξοπλισμός

Το νέο P7 liftback έχει εντυπωσιακό προφίλ:

Διαστάσεις: 5.017/1.970/1.427 mm, μεταξόνιο 3.008 mm

Αεροδυναμική: συντελεστής οπισθέλκουσας 0,201 Cd

Εσωτερικό: οθόνη 15,6’’, λεπτός ψηφιακός πίνακας, AR-HUD 87’’

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης 800V ηλεκτρική αρχιτεκτονική, ταχεία φόρτιση DC, και όλα τα σύγχρονα ADAS.

Επιδόσεις και αυτονομία

Το P7 διατίθεται σε δύο εκδόσεις:

Single motor (RWD): 270 kW (362 PS)

Dual motor (AWD): 437 kW (586 PS), 0-100 km/h σε 3,7 δευτ.

Δύο επιλογές μπαταριών:

74,9 kWh LFP

92,2 kWh NMC

Η αυτονομία φτάνει τα 655 km WLTP στην κορυφαία έκδοση.

Η εμπορική επιτυχία ξεκίνησε

Οι προ-παραγγελίες άνοιξαν στις αρχές Αυγούστου και μέσα σε μόλις 7 λεπτά καταγράφηκαν 10.000 παραγγελίες. Οι πωλήσεις ξεκινούν επίσημα στην Κίνα στις 27 Αυγούστου 2025.

Τι κρατάμε;

Το Xpeng P7 πέτυχε το πρωτοφανές: αυτόνομη μετακίνηση από τη γραμμή παραγωγής στο χώρο μεταφοράς .

Ενσωματώνει κορυφαία AI chips (2.250 TOPS) που το καθιστούν ισχυρότερο από Tesla και Nvidia.

Είναι ήδη έτοιμο για αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 3 , αν και η Κίνα δεν το έχει ακόμα θεσμοθετήσει.

Προσφέρει επιδόσεις supercar (0-100 σε 3,7’’) με αυτονομία έως 655 km.

Οι πωλήσεις του ξεκινούν με τεράστια απήχηση, συνεχίζοντας το άλμα της Xpeng στον χώρο των premium EVs.

