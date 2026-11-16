Τα νέα μοντέλα της Bugatti συνεχίζουν να τραβούν το ενδιαφέρουν όλο και νεότερων πελατών, με τον μέσο όρο ηλικίας να πέφτει κατακόρυφα

Όταν κάποιος ακούει «ιδιοκτήτης Bugatti», το μυαλό του πιθανότατα πάει σε κάποιον συλλέκτη που διαθέτει έναν στόλο από εξωτικά supercars και hypercars που μαζεύουν σκόνη σε κάποιο γκαράζ. Με λίγα λόγια, ανθρώπους με τεράστια οικονομική ευχέρεια και ηλικία αρκετά πάνω από τα 50, ίσως και πάνω από τα 60. Ωστόσο, τα στοιχεία που αποκαλύπτει η γαλλική μάρκα ανατρέπουν εντελώς αυτή την εικόνα.

Στην πραγματικότητα, ο μέσος όρος ηλικίας των πελατών της Bugatti έχει υποχωρήσει από τα 52 στα περίπου 42 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα προσελκύει πλέον όλο και νεότερους αγοραστές, παρά το γεγονός ότι τα μοντέλα της κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ.

Kαινούργιοι έρχονται, οι παλιοί παραμένουν

Τα στοιχεία αποκάλυψε ο Sascha Doering, διευθύνων σύμβουλος της Bugatti of the Americas, σε συνέντευξή του στο ABC News. Ο ίδιος δεν έδωσε αναλυτική εικόνα για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των πελατών, ωστόσο η μείωση κατά μία δεκαετία στον μέσο όρο ηλικίας δείχνει ότι μια νέα γενιά ιδιαίτερα εύπορων αγοραστών στρέφεται προς τη γαλλική μάρκα.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι παραδοσιακοί πελάτες της έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους. Κάθε άλλο. Όπως αποκάλυψε ο Doering, ένας πελάτης της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική διαθέτει στη συλλογή του συνολικά 14 Bugatti. Ένας αριθμός εντυπωσιακός ακόμη και για ανθρώπους που μπορούν να διαθέσουν εκατομμύρια για ένα και μόνο αυτοκίνητο.

Κανείς δεν ζητά ηλεκτρική Bugatti

Παρά τη νεότερη ηλικία των αγοραστών, η εταιρεία δεν φαίνεται να δέχεται πιέσεις για την εγκατάλειψη των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Όταν ο Doering ρωτήθηκε αν κάποιος πελάτης έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει ένα αμιγώς ηλεκτρικό hypercar, η απάντησή του δεν ήταν ούτε αόριστη, ούτε διπλωματική. Αντίθετα, ήταν ένα ξεκάθαρο «Όχι».

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του Mate Rimac να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος κίνησης που έχει στην καρδιά του έναν V16 κινητήρα για τον διάδοχο της Chiron, παρά την αρχική επιθυμία της προηγούμενης μητρικής εταιρείας, του ομίλου Volkswagen, για μια αμιγώς ηλεκτρική αντικαταστάτρια.

Η περιορισμένη απήχηση των ηλεκτρικών hypercars στους εξαιρετικά εύπορους αγοραστές δεν αποτελεί έκπληξη. Η μικρότερη από την αρχικά προγραμματισμένη διάρκεια παραγωγής του Rimac Nevera αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι οι συγκεκριμένοι πελάτες δεν βλέπουν με ιδιαίτερα ζεστό μάτι τα ηλεκτρικά μοντέλα, τουλάχιστον όχι στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Bugatti Rimac κάλλιστα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα εκδοχή του Nevera με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της Bugatti. Αντί γι’ αυτό, συνεργάστηκε με την Cosworth για την εξέλιξη ενός ατμοσφαιρικού V16 κινητήρα 8,3 λίτρων, δίνοντας στην Tourbillon έναν χαρακτήρα που ένα ηλεκτρικό hypercar δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί.

Οι περισσότεροι πελάτες επιστρέφουν

Η αφοσίωση των πελατών αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της εμπορικής πορείας της εταιρείας. Περίπου το 35% των ιδιοκτητών Bugatti έχει στο γκαράζ του τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα της μάρκας, ενώ σχεδόν το 70% όσων αγόρασαν την Tourbillon ήταν ήδη πελάτες της. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μεσολαβούν περίπου τέσσερα χρόνια αναμονής από την παραγγελία μέχρι την παράδοση του νέου hypercar.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Bugatti έχει παραδώσει 353 σύγχρονα μοντέλα της σε πελάτες στη Βόρεια Αμερική, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της παγκοσμίως. Η σημασία της περιοχής έχει αυξηθεί σημαντικά: όταν η εταιρεία εισήλθε στην αγορά το 2006, με την ήδη θρυλική Veyron, η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε περίπου το 20-25% των πωλήσεών της παγκοσμίως. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί στο 35-45%.

Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της Bugatti στη συγκεκριμένη αγορά, με 60 παραδόσεις αυτοκινήτων. Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 12 αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, έναν στον Καναδά και έναν στο Μεξικό.

Λίγα και καλά

Παρά την αυξημένη ζήτηση, δεν σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της, διατηρώντας τον ετήσιο όγκο περίπου στις 100 μονάδες, με στόχο να προστατεύσει την υψηλή μεταπωλητική αξία των μοντέλων της. Άλλωστε, ορισμένοι πελάτες αντιμετωπίζουν την αγορά μιας Bugatti και ως επένδυση.

Προς το παρόν, η γαλλική εταιρεία δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει τη συνταγή που την έχει καθιερώσει. Οι πελάτες της μπορεί να είναι πλέον νεότεροι, όμως εξακολουθούν να αναζητούν την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει μια Bugatti.

Πηγή: Motor1.com