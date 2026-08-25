Αυτός είναι ο πιο αξιόπιστος κινητήρας των τελευταίων ετών – Μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από 10.000 €

Ένα μοτέρ «σκυλί» που ποτέ δεν εντυπωσίασε με τα άλογα του αλλά με την πλήρως αξιοποιήσιμη ισχύ του και την όρεξη του για χιλιάδες απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια σε ένα Renault Clio, μπήκε σε εκατομμύρια αυτοκίνητα, πέρασε από Dacia και Nissan, έφτασε μέχρι τη Mercedes-Benz και εξακολουθεί να πωλείται καινούργιος. Ο 1.5 dCi δεν ήταν πάντα αλάνθαστος. Είναι όμως ένας από τους πιο δοκιμασμένους μικρούς diesel που πέρασαν ποτέ από την ευρωπαϊκή αγορά.

Αν ο κωδικός «K9K» δεν σας λέει κάτι, το όνομα «1.5 dCi» σίγουρα θα σας είναι πιο γνώριμο. Είναι ο μικρός diesel της Renault που συναντήσαμε σε Clio, Mégane, Captur και Kangoo, αλλά και σε Dacia Duster και Sandero, Nissan Qashqai και Juke, ακόμη και σε Mercedes A-Class, CLA και GLA.

Και η καριέρα του κάθε άλλο παρά σύντομη ήταν!

Παρουσιάστηκε το 2001 και, μέσα από δεκάδες διαφορετικές εκδόσεις και συνεχείς βελτιώσεις, έφτασε μέχρι σήμερα. Μάλιστα, το 2026 εξακολουθεί να υπάρχει καινούργιος στην ελληνική αγορά, κάτω από το καπό του Renault Kangoo Van.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον όμως είναι το μεταχειρισμένο. Με όριο τα 100.000 χιλιόμετρα, υπάρχουν σήμερα αυτοκίνητα με τον συγκεκριμένο κινητήρα στην Ελλάδα γύρω από τα 10.000 ευρώ.

Τι είναι ο K9K

Ο K9K εμφανίστηκε αρχικά στο Renault Clio II και είχε κυβισμό 1.461 κ.εκ., τέσσερις κυλίνδρους, οκτώ βαλβίδες, turbo και σύστημα άμεσου ψεκασμού common rail. Δεν μιλάμε όμως για έναν κινητήρα που έμεινε ίδιος επί 25 χρόνια.

Ο κωδικός K9K περιγράφει ολόκληρη οικογένεια κινητήρων. Στη διάρκεια της ζωής της άλλαξαν συστήματα ψεκασμού, turbo, ηλεκτρονικά, αντιρρυπαντική τεχνολογία και φυσικά η απόδοση.

Από τα πρώτα μοτέρ των 65 και 80 ίππων, ο 1.5 dCi εξελίχθηκε στις γνωστές εκδόσεις των 75, 90, 110 και αργότερα 115 ίππων, ενώ πέρασε σταδιακά από το απλό dCi στο Energy dCi και τελικά στο Blue dCi, με DPF, SCR και AdBlue.

Γιατί απέκτησε τόσο καλή φήμη

Η απάντηση δεν είναι ότι ήταν «άσπαστος». Ειδικά οι πρώτοι K9K είχαν τα προβλήματά τους. Σε παλαιότερες εκδόσεις έχουν εμφανιστεί βλάβες στο σύστημα ψεκασμού, στην αντλία υψηλής πίεσης και σε ορισμένες περιπτώσεις φθορά στα κουζινέτα μπιελών. Η σωστή λίπανση και τα λογικά διαστήματα αλλαγής λαδιών έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο.

Οι μεταγενέστερες γενιές όμως βελτιώθηκαν σημαντικά. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του K9K.

Ο κινητήρας έμεινε στην παραγωγή για περισσότερες από δύο δεκαετίες, κατασκευάστηκε σε εκατομμύρια μονάδες και εξελίχθηκε συνεχώς. Τα αδύναμα σημεία έγιναν γνωστά, πολλά από αυτά διορθώθηκαν και παράλληλα δημιουργήθηκε τεράστια τεχνογνωσία γύρω του.

Σήμερα ένα συνεργείο γνωρίζει τον K9K. Υπάρχουν ανταλλακτικά, υπάρχουν λύσεις και γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να ελέγξουν σε αυτόν. Ταυτόχρονα, δεν ήταν ποτέ ένας κινητήρας που κυνηγούσε ακραία ειδική ισχύ. Οι περισσότερες εκδόσεις του έδιναν προτεραιότητα στη ροπή, στην οικονομία και στην καθημερινή χρήση.

Αυτός ο συνδυασμός είναι που του επέτρεψε να γράψει πραγματικά πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα

Από Clio και Duster, μέχρι και σε Qashqai

Στη Renault ο 1.5 dCi ήταν μηχανολογικό «πασπαρτού». Τοποθετήθηκε σε Clio, Megane, Scenic, Captur, Kadjar, Fluence, Modus, Kangoo και αρκετά ακόμη μοντέλα.

Για τη Dacia ήταν ακόμη πιο σημαντικός αφού αποτέλεσα την κινητήρια μονάδα μοντέλων που «έχτισαν» τη σύγχρονη εικόνα της εταιρείας στην αγορά, όπως τα Sandero, Logan, Duster, Dokker και Lodgy. Ειδικά στο Duster, ο 1.5 dCi έγινε ίσως η πιο χαρακτηριστική έκδοση του μοντέλου. Είχε αρκετή ροπή, χαμηλή κατανάλωση και μπορούσε να συνδυαστεί ακόμη και με τετρακίνηση.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Μέσω της συμμαχίας Renault-Nissan, ο ίδιος κινητήρας πέρασε φυσικά και σε πασίγνωστα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρείας. Τον συναντήσαμε σε Micra, Note, Juke, Qashqai αλλά και στα Pulsar και NV200/NV250.

Το ενδιαφέρον είναι, ότι πολλοί ιδιοκτήτες Nissan δεν γνώριζαν καν ότι ο 1.5 diesel κάτω από το καπό τους ήταν ουσιαστικά ο ίδιος K9K της Renault.

Και μετά… μπήκε και σε Mercedes!

Εδώ η ιστορία γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αφού η διευρυμένη συνεργασία Daimler-Renault–Nissan έφερε τον 1.5 diesel κάτω από το καπό αυτοκινήτων της Mercedes-Benz. Τα A-Class, B-Class, CLA, GLA και Citan, με κωδικούς όπως OM607 και αργότερα OM608 ήταν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κάπως έτσι γεννήθηκε και το απαξιωτικό «Πληρώνεις Mercedes και παίρνεις κινητήρα Renault…».

Στην πράξη βέβαια τα πράγματα ήταν πιο σύνθετα, αφού η Mercedes έκανε δικές της προσαρμογές σε ηλεκτρονικά, περιφερειακά, μετάδοση και αντιρρυπαντικά συστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η A 180 d, όπου η απόδοση έφτασε τους 116 ίππους και τα 260 Nm.

Και αν το σκεφτεί κανείς από την ανάποδη, ίσως το γεγονός ότι μια εταιρεία με τόσο μεγάλη παράδοση στους diesel επέλεξε τη συγκεκριμένη βάση για μοντέλα μεγάλου όγκου να λέει περισσότερα για τον K9K από οποιονδήποτε χαρακτηρισμό περί αξιοπιστίας.

Λίγα κυβικά, μικρή ισχύ αλλά πρακτικός και οικονομικός

Οι πρώτοι K9K ξεκίνησαν με 65 ίππους. Στις νεότερες εκδόσεις η ισχύς έφτασε περίπου στους 115 ίππους και η ροπή στα 260-270 Nm. Δεν έγινε ποτέ γρήγορος κινητήρας με τη σημερινή έννοια. Έγινε όμως πολύ πιο «γεμάτος» και εύχρηστος.

Το βασικό του πλεονέκτημα παρέμεινε πάντοτε η κατανάλωση. Σε μοντέλα όπως το Clio ή το Sandero, πραγματικές τιμές κοντά στα 5 λτ./100 χλμ. είναι απολύτως ρεαλιστικές, ενώ σε ταξίδι μπορεί να κινηθεί και χαμηλότερα. Και αυτό εξηγεί γιατί ο συγκεκριμένος κινητήρας αγαπήθηκε ιδιαίτερα από όσους έκαναν πολλά χιλιόμετρα.

Πωλείται ακόμα ως καινούργιος

Παρά την εξαφάνιση των μικρών diesel από σχεδόν όλες τις κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων, ο K9K δεν έχει φύγει ακόμη από την αγορά.

Στην Ελλάδα, το Renault Kangoo Van εξακολουθεί να διατίθεται το 2026 με 1.5 Blue dCi σε εκδόσεις 95 και 115 ίππων. Ο Blue dCi 95 αποδίδει 260 Nm, ενώ ο ισχυρότερος φτάνει τα 270 Nm.

Άρα, 25 χρόνια μετά το πρώτο Clio 1.5 dCi, ο απόγονος της ίδιας οικογένειας εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίσημο τιμοκατάλογο. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά σπάνιο στη σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία.

Τι θα κοιτάγαμε στην αγορά μεταχειρισμένου

Αν ψάχναμε σήμερα K9K, θα κοιτούσαμε κυρίως τις νεότερες Euro 6 εκδόσεις, κατά προτίμηση από το 2015 και μετά, με πλήρως επιβεβαιωμένο ιστορικό συντήρησης. Το όριο των 100.000 χιλιομέτρων δεν σημαίνει ότι από εκεί και μετά ο κινητήρας αποκτά πρόβλημα. Αντίθετα, υπάρχουν K9K με πολλαπλάσια χιλιόμετρα.

Το χρησιμοποιούμε περισσότερο ως ένα λογικό φίλτρο για κάποιον που θέλει ένα σχετικά νέο μεταχειρισμένο, χωρίς να μπαίνει εξαρχής σε αυτοκίνητα με συσσωρευμένες φθορές σε turbo, συμπλέκτη, DPF, EGR ή σύστημα ψεκασμού.

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν σήμερα Clio και Sandero 1.5 dCi με λιγότερα από 100.000 χλμ. κοντά στο όριο των 10.000 ευρώ, ενώ για Duster, Juke, Qashqai και φυσικά Mercedes A 180 d το κόστος ανεβαίνει.

Σε κάθε περίπτωση, περισσότερο από τον αριθμό στο οδόμετρο μετράει το ιστορικό. Ένα αυτοκίνητο με 150.000 πραγματικά χιλιόμετρα και σωστή συντήρηση είναι σαφώς προτιμότερο από ένα «ευκαιριακό» μεταχειρισμένο με αμφίβολο παρελθόν.

Πριν την αγορά πρέπει να ελεγχθούν το σύστημα ψεκασμού, το turbo, η EGR, το DPF και –στις νεότερες εκδόσεις– το SCR/AdBlue. Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πότε έγινε ή πότε προβλέπεται η αλλαγή του ιμάντα χρονισμού.

Ο πιο αξιόπιστος κινητήρας;

Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να ανακηρύσσει τον K9K ως τον πιο αξιόπιστο μικρό diesel όλων των εποχών. Υπήρξαν άλλωστε πολύ καλοί ανταγωνιστές, όπως ο 1.3 Multijet της Fiat και αρκετές εκδόσεις των HDi και TDI.

Όμως λίγοι κινητήρες μπορούν να παρουσιάσουν το ίδιο βιογραφικό. Με 25 χρόνια παραγωγής, εκατομμύρια μονάδες, Renault, Dacia, Nissan και Mercedes-Benz και παρουσία ακόμη και σήμερα στην αγορά. Ο K9K δεν είναι ενδιαφέρων επειδή δεν χάλασε ποτέ.

Είναι ενδιαφέρων επειδή άντεξε στον χρόνο, εξελίχθηκε και σήμερα γνωρίζουμε τόσο καλά τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του, ώστε να αποτελεί ακόμη μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές για όποιον ψάχνει ένα οικονομικό diesel μεταχειρισμένο.