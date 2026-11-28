Στα Μέγαρα, το Cupra Formentor VZ5 μάς θύμισε γιατί ένας κινητήρας μπορεί να σε συγκινήσει και μόνο από τον ήχο του. Στη SportCarsTech είχαμε την ευκαιρία να δούμε τι μεσολαβεί από τη στιγμή που πατάς το γκάζι μέχρι να φτάσει εκείνος ο ήχος στ’ αυτιά σου. Και κάπου ανάμεσα στα δύο, βάλαμε μπροστά και μια M5. Το σημαντικότερο όμως είναι πως όλα αυτά στάθηκαν αφορμή για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την Akrapovič.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες Δημήτρης Μανώλαρος

Υπάρχουν αυτοκίνητα που τα θυμάσαι από μια στροφή. Άλλα από μια επιτάχυνση. Το Cupra Formentor VZ5 εκείνης της ημέρας στα Μέγαρα θα το θυμόμαστε από τον ήχο του. Κάθε βαθύ πάτημα του γκαζιού έφερνε τον πεντακύλινδρο στο προσκήνιο κι εμάς λίγο πιο κοντά στα δάκρυα συγκίνησης. Αν έχεις αδυναμία στα πεντακύλινδρα, ξέρεις. Αν πάλι αναρωτιέσαι τι το ιδιαίτερο μπορεί να έχει ένα SUV που κάνει φασαρία, ας πούμε πρώτα για την M5. Στo παρελθόν παραπονιόμασταν ότι με την εργοστασιακή G90 κατεβάζεις το παράθυρο για να ακούσεις λίγο καλύτερα τον V8 της. Στο «αρχηγείο» της SportCarsTech είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τι συμβαίνει όταν ο ίδιος κινητήρας παίρνει μπροστά κρύος με εξάτμιση της Akrapovič. Ε, λοιπόν, μας αρρώστησε.

Η SportCarsTech εκπροσωπεί επίσημα την Akrapovič στην Ελλάδα και την Κύπρο κι εκείνο το πρωί είχε στη Συγγρού αρκετά αυτοκίνητα για να μας λυθεί μια απορία. Πόσο από αυτό που ακούς ανήκει στην εξάτμιση και πόσο στον ίδιο τον κινητήρα; Στο GR Yaris ακούσαμε επιτέλους όσο θα θέλαμε τον τραχύ τρικύλινδρό του. Ύστερα ήρθε η σειρά του Audi RS 6. Κι αυτό V8, όπως η M5, κι όμως το βαθύ του γουργουρητό σε έκανε να γυρίσεις ξανά το κεφάλι. Την καλύτερη απάντηση την πήραμε λίγο αργότερα, στο δεξί πεντάλ του Formentor. Εκείνο το πεντακύλινδρο γρέζι το αναγνωρίζεις με κλειστά μάτια. Με την Akrapovič, όσο βύθιζες το πόδι σου στο γκάζι τόσο πιο καθαρά το άκουγες. Το ίδιο το VZ5 θα το γνωρίσουμε καλύτερα στις επόμενες σελίδες. Εδώ αξίζει να σκύψουμε λίγο κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα του.

Τι εστί τιτάνιο;

Από πίσω βλέπεις τέσσερις απολήξεις, δύο σε κάθε πλευρά, τη μία λίγο ψηλότερα από την άλλη. Αυτό που πιάνει πρώτο το μάτι σου είναι η πλέξη των ανθρακονημάτων. Το τιτάνιο διακρίνεται, αν πλησιάσεις, στο εσωτερικό χείλος κάθε απόληξης. Από το ίδιο υλικό είναι και το αμμοβολημένο τελικό, κρυμμένο πίσω από τον προφυλακτήρα. Ο σωλήνας που το συνδέει με την υπόλοιπη εξάτμιση είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτή είναι η Evolution Line του VZ5, κομμάτι κομμάτι. Για να εκτιμήσεις τι προσφέρει το τιτάνιο σε μια εξάτμιση, θα βοηθούσε να είχες μπροστά σου δύο σωλήνες με τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο πάχος τοιχώματος. Σήκωσε πρώτα τον ανοξείδωτο και μετά εκείνον από τιτάνιο. Ο δεύτερος ζυγίζει περίπου 40% λιγότερο. Κάτω από ένα αυτοκίνητο, βέβαια, ο σωλήνας θα ζεσταθεί, θα κρυώσει και θα ξαναζεσταθεί χιλιάδες φορές. Εκεί έχει σημασία ποιο ακριβώς κράμα διάλεξες. Η Akrapovič χρησιμοποιεί δικά της κράματα τιτανίου που διατηρούν την αντοχή και το σχήμα τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο μεταλλουργικό της εργαστήριο ελέγχει ακόμη και πόσο μπορεί να παραμορφωθεί το υλικό προτού αρχίσει η κατεργασία του.

Στο Cupra η διαφορά φαίνεται στη ζυγαριά. Ολόκληρη η Evolution Line ζυγίζει 12,75 κιλά. Πρόσεξε τώρα τη λεπτομέρεια. Με την αλλαγή της εργοστασιακής εξάτμισης γλιτώνεις σχεδόν όσο ζυγίζει ολόκληρη η καινούργια. Συγκεκριμένα, 12,6 κιλά ή 49,6%. Σε ένα SUV αυτού του μεγέθους θα ήταν υπερβολή να γράψουμε ότι μπήκαμε στην πρώτη στροφή και νιώσαμε τα κιλά που έφυγαν από την ουρά. Στα χέρια του μηχανικού που κατεβάζει τη μία εξάτμιση από το αυτοκίνητο και σηκώνει την άλλη, πάντως, η διαφορά είναι κάμποση. Για να βρεις από πού μπορεί να προκύψει κέρδος και στον κινητήρα, πρέπει να ακολουθήσεις τα καυσαέρια. Αφού περάσουν από την τουρμπίνα, έχουν ακόμη δρόμο μέχρι τον πίσω προφυλακτήρα. Η διάμετρος των σωλήνων, οι καμπές τους και τα περάσματα μέσα στο τελικό καθορίζουν πόση αντίσταση θα συναντήσουν. Μειώνοντας τις απώλειες σε αυτήν τη διαδρομή, ο σχεδιαστής μπορεί να περιορίσει την αντίθλιψη (back pressure) μετά την τουρμπίνα. Το τιτάνιο εξηγεί μεγάλο μέρος της διαφοράς στη ζυγαριά. Η γεωμετρία της εξαγωγής εξηγεί γιατί έχει ενδιαφέρον να βάλεις το αυτοκίνητο και στο δυναμόμετρο.

Και από άλογα; Εδώ αξίζει να διαβάσεις και τα ψιλά γράμματα του δυναμοδιαγράμματος, γιατί τυχαίνει να είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Με την εργοστασιακή εξάτμιση και την Evolution Line στο ίδιο μοντέλο, η Akrapovič μέτρησε τη μεγαλύτερη διαφορά ισχύος, 10,6 ίππους, στις 2.800 σ.α.λ. Το μεγαλύτερο κέρδος ροπής, 27,3 Nm, ήρθε λίγο νωρίτερα, στις 2.750 σ.α.λ. Αν προσθέσεις αυτούς τους ίππους στην ονομαστική μέγιστη ισχύ του Cupra, διαβάζεις δύο διαφορετικά σημεία της καμπύλης σαν να ήταν το ίδιο. Το ωραίο εδώ είναι ακριβώς πού προέκυψε η διαφορά. Στις στροφές που βρίσκεσαι όταν ξαναπατάς το γκάζι με τη σχέση που έχεις ήδη στο κιβώτιο. Και όλα αυτά με την εργοστασιακή χαρτογράφηση του κινητήρα. Όταν μπεις στη διαδικασία να προγραμματίσεις, τότε τα οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από έναν καλύτερο ήχο, σε όλα το εύρος των στροφών.

Πώς διαλέγεις τι θα ακούγεται;

Σε κάθε πλευρά του τελικού του VZ5 υπάρχει από μία βαλβίδα. Τα περιβλήματά τους χυτεύονται από την ίδια την Akrapovič και η λειτουργία τους συνδέεται με τα προγράμματα οδήγησης του αυτοκινήτου. Στο Comfort οι Σλοβένοι έχουν επιλέξει ηπιότερο τόνο για το ταξίδι. Στο Sport ο πεντακύλινδρος κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, ενώ στο Cupra, με τον κινητήρα υπό φορτίο, ακούς για τα καλά τι μπορεί να κάνει. Έτσι τα περιγράφει το φυλλάδιο, τουλάχιστον. Εμάς, πάντως, μας σηκώθηκε η τρίχα ακόμη και στο πιο ήπιο πρόγραμμα. Και κάπου εδώ επιστρέφουμε στον άνθρωπο των προηγούμενων σελίδων που ήθελε να χαίρεται την εξάτμισή του και να μπορεί ακόμη να πάει ταξίδι με την οικογένειά του. Τελικά, είχε θέσει πολύ συγκεκριμένο μηχανολογικό πρόβλημα. Σκέψου πόσο διαφορετικά ακούς το ίδιο αυτοκίνητο σε δύο στιγμές. Στην πίστα περνάς από μια περιοχή σ.α.λ. μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην εθνική μπορεί να μείνεις εκεί επί ένα τέταρτο. Μια συχνότητα που μόλις πρόσεξες στην επιτάχυνση μπορεί, με σταθερό γκάζι, να γεμίσει την καμπίνα με εκείνο το βαθύ βουητό που σε κάνει να ψάχνεις άλλη σχέση στο κιβώτιο. Στο εργαστήριο ακουστικής της Akrapovič, αυτό που εσύ περιγράφεις ως «με κουράζει» έχει θέση πάνω σε έναν χάρτη. Στον έναν άξονα βρίσκονται οι στροφές του κινητήρα, στον άλλο η συχνότητα και το χρώμα αποτυπώνει τη στάθμη του ήχου. Ο μηχανικός μπορεί να δει πού ακριβώς εμφανίζεται ο συντονισμός, να επέμβει στο πρωτότυπο και να μετρήσει ξανά. Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει δυναμόμετρο και δρόμο.Θυμάσαι το παράθυρο της M5 που πρέπει να κατεβάσεις οπωσδήποτε για να την ακούσεις έστω και λίγο σωστά; Στη Slip-On Line που εξέλιξαν για την G90, οι Σλοβένοι έβαλαν ακουστικούς ανακλαστήρες μέσα στις απολήξεις. Στρέφουν μέρος του εξωτερικού ήχου προς την καμπίνα. Εσύ ζητάς να ακούς λίγο καλύτερα τον V8 από τη θέση του οδηγού κι ο μηχανικός βρίσκει πού πρέπει να στείλει τον ήχο, μέχρι και στο τελευταίο εκατοστό της εξάτμισης.

Κάτι από αυτήν τη δουλειά το είχαμε ήδη ακούσει σε Volkswagen που είχαμε δοκιμάσει με εργοστασιακή Akrapovič. Μας είχαν μείνει στη μνήμη για τον καταπληκτικό τους ήχο, παρότι η εξάτμιση χωρούσε σε μία γραμμή στον πίνακα του προαιρετικού εξοπλισμού. Για εκείνη τη μία γραμμή στο Golf R, οι μηχανικοί της Volkswagen και της Akrapovič εξέλιξαν μαζί την R-Performance από τιτάνιο. Στην παραγωγή της χρησιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, υδροδιαμόρφωση. Με υγρό υπό πίεση έδιναν στον σωλήνα το σχήμα του καλουπιού, ώστε να πετύχουν τη γεωμετρία που είχαν σχεδιάσει. Σήμερα βρίσκεις εργοστασιακή επιλογή Akrapovič και στον τετρακύλινδρο Formentor VZ των 333 ίππων. Στο Renault Mégane R.S. 275 Trophy-R, πάλι, η εξάτμιση τιτανίου ερχόταν στον βασικό εξοπλισμό, μαζί με τα αμορτισέρ της Öhlins. Ωραία εποχή για να παραγγέλνεις Renault…

Όλα ξεκινούν χάρη στο πάθος

Το 1991, όταν ο Igor Akrapovič άνοιξε το συνεργείο του στην Ivančna Gorica της Σλοβενίας, ήξερε ήδη τι σήμαινε να ψάχνεις λίγη παραπάνω δύναμη με τα χρήματα που σου περίσσευαν για τον επόμενο αγώνα. Είχε υπάρξει αναβάτης και τα βράδια βελτίωνε κινητήρες άλλων αγωνιζομένων για να χρηματοδοτεί τις δικές του συμμετοχές. Το πρώτο εκείνο συνεργείο στεγάστηκε στο ισόγειο ενός ημιτελούς σπιτιού. Ο χώρος προοριζόταν για γκαράζ φορτηγών. Εκεί άρχισε να δουλεύει τις μοτοσικλέτες και δύο χρόνια αργότερα έφερε από την Αμερική ένα δυναμόμετρο. Πλέον, για κάθε αλλαγή που έκανε στην εξάτμιση, μπορούσε να δει πού ακριβώς κέρδιζε ο κινητήρας.

Τα πρώτα του συστήματα τράβηξαν την προσοχή ομάδων του γερμανικού Pro Superbike, ανάμεσά τους και της Kawasaki Deutschland. Το 1997, με τον Akira Yanagawa στη σέλα μιας εργοστασιακής Kawasaki, ήρθε η πρώτη νίκη για εξάτμιση του Igor σε αγώνα του Παγκόσμιου Superbike. Το 2000 ο Colin Edwards πήρε με Honda και τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο. Στους τέσσερις τροχούς, μια Porsche 911 GT3 RSR της Manthey-Racing με εξάτμιση Akrapovič κέρδισε το 2008 τις 24 Ώρες του Nürburgring. Ακολούθησαν οι συνεργασίες με την Audi Sport στους αγώνες αντοχής και με τη Hyundai Motorsport στις ειδικές του WRC. Το 2024, όταν οι Thierry Neuville και Martijn Wydaeghe κατέκτησαν τους παγκόσμιους τίτλους οδηγών και συνοδηγών, το Hyundai τους φορούσε εξάτμιση από τη Σλοβενία.

Τον Οκτώβριο του 2025, η Akrapovič έκανε τον απολογισμό της. Αναβάτες, οδηγοί και ομάδες που αγωνίζονταν με τις εξατμίσεις της είχαν ξεπεράσει τους 200 παγκόσμιους τίτλους σε δύο και τέσσερις τροχούς. Από εκείνον τον πρώτο του Edwards μέχρι τον εκατοστό, που έφερε ο Jorge Lorenzo με Yamaha στο MotoGP, μεσολάβησαν δεκαπέντε χρόνια. Για τους επόμενους εκατό χρειάστηκαν μόλις δέκα. Για το Formentor της ιστορίας μας, πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία μια άλλη χρονολογία. Το 2009 άρχισε να λειτουργεί στην Ivančna Gorica το χυτήριο τιτανίου της Akrapovič. Θυμάσαι τα δύο μικρά περιβλήματα των βαλβίδων στο τελικό του Cupra; Αυτά είναι από τα κομμάτια που βγαίνουν από εκεί. Κι αν περίμενες πως ό,τι χυτεύεται σ’ αυτό το μέρος καταλήγει κάτω από ένα αυτοκίνητο ή στο πλάι μιας μοτοσικλέτας, υπάρχει μια ωραία λεπτομέρεια. Το χυτήριο έχει συνεργαστεί και με κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη χύτευση ακριβείας για την κατασκευή χειρουργικών εργαλείων.

Πίσω στη SportCarsTech, εμείς είχαμε ένα προνόμιο που σπάνια έχει ο ιδιοκτήτης. Είδαμε το σετ μιας M4 Competition απλωμένο ολόκληρο στο πάτωμα, πριν το κρύψει το αυτοκίνητο. Μπροστά μας οι τέσσερις απολήξεις, λίγο πιο πίσω το εγκάρσιο τελικό κι από εκεί δύο σωλήνες να ακολουθούν τις καμπές του πατώματος. Δίπλα, ο πίσω διαχύτης, ξεχωριστό κομμάτι. Στην ίδια M4 υπήρχε λόγος να κοιτάξεις και ψηλότερα. Η πίσω πτέρυγα της Akrapovič είχε εκείνο το σχεδόν μαρμαρωτό φινίρισμα του chopped carbon και δύο αλουμινένιους βραχίονες που την έπιαναν από πάνω. Ακόμη κι εκεί, στις βίδες που ενώνουν την πτέρυγα με τις βάσεις της, οι Σλοβένοι είχαν βρει δουλειά για το τιτάνιο.

Η πτέρυγα της M4 έχει και μια λεπτομέρεια που εύκολα προσπερνάς όσο χαζεύεις το carbon. Στην πίσω ακμή της, το τελευταίο κομμάτι του προφίλ ανασηκώνεται ελαφρά. Αυτό το μικρό χείλος βοηθά την πτέρυγα να παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη. Η ίδια η πτέρυγα ρυθμίζεται με το χέρι σε τρεις γωνίες. Μέχρι να καταλήξουν στο σχήμα της, οι μηχανικοί της Akrapovič είχαν μελετήσει στον υπολογιστή ακόμη και το ενδεχόμενο να ακούς περισσότερο αεροδυναμικό θόρυβο στο πλάι του αυτοκινήτου. Ωραία λεπτομέρεια για μια εταιρία που τη γνωρίσαμε ακριβώς για όσα θέλαμε να ακούγονται λίγο παραπάνω

Στο τμήμα ανθρακονημάτων της Akrapovič στη Σλοβενία, μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται ακόμη στο χέρι. Για τα κομμάτια με την κλασική πλέξη, οι τεχνίτες κόβουν φύλλα ανθρακοϋφάσματος, ήδη εμποτισμένα με ρητίνη, και τα στρώνουν μέσα στο καλούπι ακολουθώντας τις καμπύλες του. Το σύνολο σφραγίζεται σε σάκο κενού και μπαίνει σε αυτόκλειστο, όπου η ρητίνη σκληραίνει υπό θερμοκρασία και πίεση. Οταν κοιτάζεις από κοντά μια απόληξη και βλέπεις την πλέξη να ακολουθεί ομοιόμορφα ακόμη και την πιο κλειστή καμπύλη, βλέπεις και πόσο προσεκτικά έστρωσε κάποιος εκείνο το ύφασμα.

Από το ίδιο τμήμα βγαίνουν και οι πίσω διαχύτες που πλαισιώνουν τις απολήξεις. Στην M4, μάλιστα, μπορείς να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο μέχρι τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών. Εκεί η επιλογή είναι καθαρά θέμα γούστου. Σου αρέσει η κανονική, διαγώνια πλέξη ή εκείνο το ακανόνιστο σχέδιο που δίνουν οι κομμένες ίνες του chopped carbon; Στους καθρέφτες μπορείς να το ζητήσεις ματ ή γυαλιστερό. Δύο μικρά κομμάτια που τα βλέπεις κάθε φορά που πλησιάζεις το αυτοκίνητό σου. Κι αυτό, αν θυμηθούμε από πού ξεκίνησε όλο το αφιέρωμα, είναι κι ένας ωραίος λόγος να το κάνεις λίγο πιο δικό σου.

WHO IS WHO | Igor Akrapovič

Ο Igor Akrapovič γεννήθηκε στη Λιουμπλιάνα στις 6 Φεβρουαρίου 1959. Στα δώδεκά του απέκτησε το πρώτο του μοτοποδήλατο, ένα Pony Express. Τελείωσε τεχνική σχολή ηλεκτρολογίας και εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση χύτευσης πλαστικών. Από το 1977 έως το 1989 αγωνίστηκε με μοτοσικλέτες, βελτιώνοντας παράλληλα τους κινητήρες τους. Κάπως έτσι ξεκινά και το story με τις εξατμίσεις. Το επώνυμο που σήμερα διαβάζεις πάνω στις απολήξεις ήταν η δεύτερη επιλογή του. Οι πρώτες του εξατμίσεις έγραφαν Skorpion. Όπως έχει διηγηθεί ο ίδιος, το 1996 οι δικηγόροι της Ford, που τότε είχε στην γκάμα της το Scorpio, του ζήτησαν να πάψει να χρησιμοποιεί την ονομασία. Άρχισε να ψάχνει άλλο όνομα, ανακάλυψε πόσα από αυτά που του άρεσαν ήταν ήδη κατοχυρωμένα και τελικά υπέγραψε τις εξατμίσεις του με το δικό του.