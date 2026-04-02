Αλεξ. Μανιατόπουλος: Η ζωή μου όλη ένα προσπέρασμα – Η αυτοβιογραφία του

Παρουσιάστηκε η αυτοβιογραφία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, μιας εμβληματικής μορφής της ελληνικής αυτοκίνησης και των αγώνων.

Σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου στην κατάμεστη αίθουσα «Γεώργιος Καρατζάς» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του βιβλίου «Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ).

Το βιβλίο αποτελεί την αυτοβιογραφία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, μίας από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής αυτοκίνησης. Η πορεία του εκτείνεται σε περίπου πέντε δεκαετίες, τόσο στον επιχειρηματικό τομέα, ως εισαγωγέας σημαντικών μαρκών όπως NSU, Audi, Porsche, Renault, BMW και Rover, όσο και στους αγώνες, όπου κατέγραψε μακρά και επιτυχημένη διαδρομή ως οδηγός με τίτλους σε αγώνες ταχύτητας, αναβάσεις και ράλι, αλλά και συμμετοχές σε 40 Ράλλυ Ακρόπολις.

Την επιμέλεια των κειμένων υπογράφει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ηλίας Καφάογλου, ενώ η έκδοση του ογκώδους τόμου των 742 σελίδων έγινε από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα του Γιώργου Δαμιανού.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 130 προσκεκλημένοι από διαφορετικούς χώρους που συνδέονται με το αυτοκίνητο και τη δημόσια ζωή. Για το βιβλίο και για την προσωπικότητα του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου μίλησαν ο πρώην καθηγητής και πρύτανης του Πολυτεχνείου Τάκης Αθανασόπουλος, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, η καθηγήτρια του ΑΠΘ Μαρία Παυλή – Κορρέ, ο διευθυντής των 4Τροχών Στράτης Χατζηπαναγιώτου, ο ιατρός και καθηγητής Θεόδωρος Βουκίδης, ο πρώην δήμαρχος Σολυγείας Ιωάννης Γκερζερλής και ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑΜ Νίκος Τσάδαρης.

Ο καθένας προσέγγισε από τη δική του σκοπιά την πολυδιάστατη διαδρομή του συγγραφέα, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές μιας προσωπικότητας που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον αγωνιστικό κόσμο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον ίδιο τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παρευρισκόμενων. Λίγο πριν συμπληρώσει την ένατη δεκαετία της ζωής του, παρέμεινε ακούραστος, προσηνής και με το γνώριμο χιούμορ του, συνομιλώντας με τον κόσμο και υπογράφοντας αντίτυπα του βιβλίου του. Το «Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος» διατίθεται από τις εκδόσεις 24 γράμματα και από τα βιβλιοπωλεία.