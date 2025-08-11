Αν πηγαίνεις με 1 χιλιόμετρο κάτω από το όριο μπορεί να πας φυλακή – Πού ισχύει αυτό;

Βαρύς είναι πια ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για όσους «κατασκηνώνουν» στην αριστερή λωρίδα.

Νέα αυστηρά μέτρα με στόχο τους ασφαλέστερους δρόμους παίρνουν στη Λουϊζιάνα

παίρνουν στη Από πρόστιμο μέχρι… κρατητήριο θα «τρώνε» όσοι δε σέβονται το ελάχιστο όριο ταχύτητας

μέχρι… θα «τρώνε» όσοι δε σέβονται το Δραστικά μέτρα και για την καταπολέμηση του προβλήματος με τα χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα

Το ελάχιστο όριο ταχύτητας ισχύει σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. Στο Άρθρο 20 του ΚΟΚ διαβάζουμε πως απαγορεύεται να παρεμποδίζεις την πορεία των υπόλοιπων οχημάτων κινούμενος με μικρή ταχύτητα, χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο. Αυτό θέλουν να εφαρμόσουν τώρα και στην πολιτεία της Λουϊζιάνα, αφού πιστεύουν πως θα οδηγήσει στη μείωση των ατυχημάτων.

Εδώ γελάμε

Σίγουρα κάποιοι αυτό κάνατε όταν διαβάσατε πως το ελάχιστο όριο ταχύτητας ισχύει στην Ελλάδα και, καλά κάνατε εδώ που τα λέμε, αφού ζήτημα να έχει εφαρμοστεί μια φορά. Συγκεκριμένα, το κατώτερο όριο στον αυτοκινητόδρομο είναι τα 70 χλμ./ώρα. Ωστόσο, οι «πηγμένες» αριστερές λωρίδες από οχήματα που κινούνται με 40 χλμ./ώρα είναι καθημερινό φαινόμενο για όσους οδηγούν στους δρόμους της χώρας, κάτι που είναι εξοργιστικό και συνήθως αναγκάζει τους οδηγούς να προσπερνούν (παράνομα) από δεξιά.

Μικρότερη ταχύτητα = μικρότερος κίνδυνος;

Αυτό πιστεύουν (λανθασμένα) πολλοί οδηγοί, ωστόσο, η πραγματικότητα δε θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική. Το να κινείσαι με μικρή ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα δημιουργεί συμφόρηση και αναγκάζει τους οδηγούς που σε ακολουθούν να σε προσπεράσουν από τη δεξιά πλευρά, δηλαδή από την πλευρά που έχουν χειρότερη ορατότητα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος.

Στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ λοιπόν, οι αρχές θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτήν την κακή συνήθεια πολλών οδηγών, με τις νέες αλλαγές στη νομοθεσία που ισχύουν από την 1η Αυγούστου. Από την αρχή του μήνα, όσοι πιάνονται να οδηγούν στην αριστερή λωρίδα με ταχύτητα μικρότερη από το ελάχιστο όριο θα παίρνουν πρόστιμο, ενώ όσοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τον νόμο θα ρισκάρουν και 30 μέρες… κρατητήριο!

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο για όποιον πιαστεί πρώτη φορά να οδηγεί με ταχύτητα μικρότερη του ελάχιστου ορίου θα είναι 150 δολάρια. Την δεύτερη φορά θα αυξάνεται σε 250, ενώ άμα πιαστείς τρείς φορές μέσα σε 12 μήνες θα πρέπει να πληρώσεις 350 δολάρια ή 30 ημέρες κρατητήριο.

Περισσότερες αλλαγές νομοθεσίας για τους οδηγούς

Εκτός από το ελάχιστο όριο ταχύτητας, στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει και τα ανασφάλιστα οχήματα. Με τον νέο νόμο, ένας ανασφάλιστος οδηγός μπορεί να κληθεί να πληρώσει μέχρι και 100.000 δολάρια σε αποζημιώσεις, ακόμα κι αν δεν ευθύνονται άμεσα για ένα ατύχημα. Επίσης, όσοι εμπλακούν σε τροχαίο με εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος θα μπαίνουν αναγκαστικά στο κρατητήριο, ενώ το το ανώτατο επιτρεπτό όριο για φιμέ τζάμια αλλάζει από το 40 στο 25%.

Τι κρατάμε:

Ηχηρό χαστούκι για όσους «κατασκηνώνουν» στην αριστερή λωρίδα και τους ανασφάλιστους στη Λουϊζιάνα

και τους στη Πρόστιμα , μέχρι και κρατητήριο για όσους δε σέβονται το ελάχιστο όριο ταχύτητας

, μέχρι και για όσους δε σέβονται το Αλλαγές που αποσκοπούν στη μείωση των τροχαίων και στους λιγότερους μπελάδες για τους νόμιμους οδηγούς που εμπλέκονται σε ατύχημα με ανασφάλιστους

Πηγή: Carscoops.com

