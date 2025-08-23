Αν υπήρχαν φώτα φρένων στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου θα μειώνονταν τα ατυχήματα – Δείτε πως

Έρευνες καταλήγουν ότι τα φώτα φρένων (και) στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου είναι αναγκαία. Μόνο που δεν θα είναι τα κόκκινα «στοπ» που ξέρουμε.

Εκ πρώτης ακούγεται τρελό το να φέρει κανείς «τα πίσω – μπρος» κι όμως, η ιδέα για τοποθέτηση φωτών φρένων στο μπροστινό μέρος έχει βάση. Υπάρχουν διάφορα οδηγικά σενάρια και συνθήκες στους δρόμους όπου η αναγνώριση του ότι ένα αυτοκίνητο επιβραδύνει, πρέπει να γίνεται και με ένδειξη στο μπροστινό του μέρος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ετοιμάζεστε να περάσετε μια διασταύρωση την οποία έχετε προτεραιότητα. Κοιτώντας στα αριστερά σας, βλέπετε ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει. Σας έχει δει; Και αν ναι, βρίσκεται σε διαδικασία πέδησης;

Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε λωρίδα, ενώ ευπαθείς ομάδες, όπως ποδηλάτες και πεζοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα οπτικά σήματα για να προβλέψουν τις κινήσεις των οχημάτων γύρω τους. Όταν ένα αυτοκίνητο φρενάρει, τα πίσω φώτα φρένων αποτελούν τον βασικό μηχανισμό ειδοποίησης για τους οδηγούς που ακολουθούν. Όμως τι συμβαίνει με όσους βρίσκονται μπροστά ή δίπλα στο όχημα;

Σε πυκνή κυκλοφορία, αστικές περιοχές, κόμβους ή διασταυρώσεις, πολλοί χρήστες του δρόμου (ειδικά πεζοί και ποδηλάτες) δεν έχουν οπτική επαφή με τα πίσω φώτα. Η έλλειψη ένδειξης επιβράδυνσης στο μπροστινό μέρος μπορεί να δημιουργήσει στιγμές αβεβαιότητας και δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Μια μελέτη του 2020 από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (UMTRI) σε συνεργασία με το IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) στις ΗΠΑ, έδειξε ότι σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας ή αστικού κυκλοφοριακού χάους, ένα επιπλέον φως φρένων στο εμπρός μέρος του οχήματος:

Μείωσε το χρόνο αντίδρασης των πεζών και ποδηλατών κατά 15–20% .

Οδήγησε σε μειωμένα φαινόμενα αιφνιδιασμού σε συγκρίσεις με σενάρια χωρίς εμπρόσθιο φως φρένων.

Mελέτη του πανεπιστημίου του Graz στην Aυστρία κατέληξε στο ότι η τοποθέτηση φωτών φρένων στο μπροστινό μέρος των αυτοκινήτων θα μείωνε τα ατυχήματα στις διασταυρώσεις σε ποσοστό 17% και τους σχετιζόμενους με αυτού του είδους τις συγκρούσεις τραυματισμούς, κατά 25%. Πειράματα σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα έχουν επίσης δείξει ότι οι οδηγοί οχημάτων που βρίσκονται σε καθέτους δρόμους ανταποκρίνονται ταχύτερα όταν έχουν οπτική ένδειξη ότι ένα όχημα επιβραδύνει, ακόμη κι αν το βλέπουν από μπροστά.

Όχι στο κόκκινο χρώμα

Εξετάζοντας ένα ρεαλιστικό σενάριο εφαρμογής φωτών πέδησης στο μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κόκκινο χρώμα, δεν είναι το ενδεδειγμένο. Εκτός του ότι θα μπέρδευε πολλούς οδηγούς, απαγορεύεται δια ροπάλου από τους κανονισμούς κυκλοφορίας. Για τους λόγους αυτούς το χρώμα που προκρίνεται για μια τέτοια χρήση είναι το πράσινο, αφού αυτό συνδέεται στη συνείδηση των περισσότερων οδηγών με την προτεραιότητα.

Ένα αυτοκίνητο σε διαδικασία πέδησης με οπτική ένδειξη στο μπροστινό του μέρος, θα δίνει άμεσα αναγνωρίσιμο σήμα στους υπόλοιπους οδηγούς ότι φρενάρει και το πράσινο χρώμα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα δίνει επίσης την αίσθηση της προτεραιότητας στους υπόλοιπους οδηγούς.

