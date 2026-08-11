Ανοιχτά παράθυρα ή air condition: Πότε θα κάψω λιγότερο; – Τι ισχύει με τα ηλεκτρικά;

Το καλοκαίρι, το δίλημμα ανοιχτά παράθυρα ή air condition επανέρχεται σχεδόν σε κάθε διαδρομή. Η οικονομικότερη επιλογή εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα του αυτοκινήτου: μέσα στην πόλη συνήθως συμφέρουν τα παράθυρα, ενώ στον αυτοκινητόδρομο το κλιματιστικό μπορεί να αποδειχθεί αποδοτικότερο.

Γιατί το air condition αυξάνει την κατανάλωση;

Στα αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης ή diesel, ο συμπιεστής του κλιματισμού χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει. Στα περισσότερα συμβατικά αυτοκίνητα η ενέργεια αυτή προέρχεται από τον κινητήρα, ο οποίος αναγκάζεται να δουλέψει περισσότερο και επομένως να καταναλώσει επιπλέον καύσιμο. Η επιβάρυνση δεν είναι πάντοτε ίδια. Εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία, το μέγεθος της καμπίνας, την επιλεγμένη θερμοκρασία, την ένταση του ανεμιστήρα και το πόσο ζεστό είναι το εσωτερικό όταν ξεκινάμε. Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και με το κλιματιστικό στη μέγιστη ένταση, η αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να γίνει αισθητή. Όταν όμως η καμπίνα έχει ήδη δροσίσει και το σύστημα απλώς διατηρεί τη θερμοκρασία, η επιβάρυνση είναι σαφώς μικρότερη. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ποσοστιαία διαφορά σε μια σύντομη αστική διαδρομή. Το air condition καλείται να ψύξει γρήγορα μια καμπίνα που, έχοντας μείνει κάτω από τον ήλιο, μπορεί να έχει ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ το αυτοκίνητο κινείται για λίγα μόνο χιλιόμετρα.

Τα ανοιχτά παράθυρα δεν είναι πάντα «δωρεάν»

Με τα παράθυρα ανοιχτά δεν λειτουργεί ο συμπιεστής του κλιματισμού, όμως διαταράσσεται η ροή του αέρα γύρω από το αμάξωμα. Δημιουργούνται στροβιλισμοί και αυξάνεται η αεροδυναμική αντίσταση, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει την ίδια ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες αυτή η επιβάρυνση είναι μικρή. Όσο όμως αυξάνεται η ταχύτητα, η αντίσταση του αέρα μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό ένα αυτοκίνητο που κινείται με 100 ή 120 χλμ./ώρα έχοντας τα παράθυρα κατεβασμένα μπορεί να καταναλώνει περισσότερο από ό,τι με κλειστά παράθυρα και το air condition σε μια λογική ρύθμιση. Επιπλέον, τα ανοιχτά παράθυρα στον αυτοκινητόδρομο δημιουργούν περισσότερο θόρυβο και αναταράξεις στην καμπίνα, ενώ δυσκολεύουν τη διατήρηση μιας σταθερής και άνετης θερμοκρασίας.

Μέχρι ποια ταχύτητα συμφέρουν τα παράθυρα;

Δεν υπάρχει μία απόλυτη ταχύτητα που να ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα επηρεάζεται από τον σχεδιασμό του αμαξώματος, το σχήμα των παραθύρων, την απόδοση του κλιματισμού, τον τύπο του κινητήρα και τις καιρικές συνθήκες. Ως πρακτικός κανόνας, σε ταχύτητες πόλης, περίπου έως 50-60 χλμ./ώρα, τα ανοιχτά παράθυρα συνήθως επιβαρύνουν λιγότερο την κατανάλωση από το air condition. Είναι μια λογική επιλογή για μικρές διαδρομές, ειδικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ανεκτή. Από περίπου 70-80 χλμ./ώρα και πάνω, η αεροδυναμική επιβάρυνση αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και στον αυτοκινητόδρομο, είναι συνήθως προτιμότερο να κλείσουμε τα παράθυρα και να χρησιμοποιήσουμε το κλιματιστικό. Πρόκειται για ενδεικτικά όρια και όχι για έναν απόλυτο κανόνα. Η πραγματική διαφορά αλλάζει από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, ανάλογα με την αεροδυναμική του και την αποδοτικότητα του συστήματος κλιματισμού.

Πώς δροσίζουμε σωστά ένα αυτοκίνητο που «βράζει»;

Το συνηθέστερο λάθος είναι να μπούμε σε ένα πολύ ζεστό αυτοκίνητο, να κλείσουμε αμέσως τα παράθυρα και να βάλουμε το air condition στη μέγιστη ένταση. Έτσι ζητάμε από το σύστημα να ψύξει ολόκληρη την ποσότητα του καυτού αέρα που έχει εγκλωβιστεί στην καμπίνα. Πριν ξεκινήσουμε, είναι προτιμότερο να ανοίξουμε για λίγο τις πόρτες ή τα παράθυρα. Στα πρώτα λεπτά της διαδρομής μπορούμε να κινηθούμε με τα παράθυρα κατεβασμένα, ώστε να απομακρυνθεί γρήγορα ο θερμότερος αέρας. Στη συνέχεια κλείνουμε τα παράθυρα, ενεργοποιούμε το κλιματιστικό και επιλέγουμε ανακύκλωση αέρα. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα ψύχει ξανά τον ήδη δροσερό αέρα της καμπίνας, αντί να προσπαθεί συνεχώς να μειώσει τη θερμοκρασία του θερμού εξωτερικού αέρα. Δεν χρειάζεται επίσης να επιλέγουμε εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία. Μια ρύθμιση γύρω στους 22-24 βαθμούς Κελσίου προσφέρει συνήθως άνεση χωρίς να διατηρεί συνεχώς το σύστημα στη μέγιστη ισχύ.

Τι αλλάζει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει κινητήρας εσωτερικής καύσης για να κινήσει τον συμπιεστή. Το air condition λειτουργεί ηλεκτρικά και αντλεί την ενέργειά του απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης. Επομένως δεν αυξάνεται κάποια κατανάλωση βενζίνης ή diesel, μειώνεται όμως η διαθέσιμη αυτονομία. Η πραγματική επίδραση εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το μέγεθος της καμπίνας, την ηλιακή ακτινοβολία, την επιλεγμένη ρύθμιση και τη διάρκεια της διαδρομής. Στο ταξίδι, η λειτουργία του κλιματισμού καταλαμβάνει συνήθως ένα σχετικά μικρό τμήμα της συνολικής ενέργειας που απαιτείται για την κίνηση. Στην πόλη, όμως, όπου το ηλεκτρικό μοτέρ καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια, το air condition αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης. Για παράδειγμα, ένα κλιματιστικό που καταναλώνει περίπου 1 kW χρειάζεται συγκεκριμένη ενέργεια ανά ώρα, είτε το αυτοκίνητο κινείται γρήγορα είτε αργά. Στον αυτοκινητόδρομο αυτή η ισχύς προστίθεται σε μια ήδη υψηλή κατανάλωση κίνησης. Στην αστική κυκλοφορία ή όταν το όχημα είναι σταματημένο, η αναλογική της επίδραση γίνεται σημαντικότερη.

Συμφέρουν τα ανοιχτά παράθυρα σε ένα ηλεκτρικό;

Ο ίδιος αεροδυναμικός κανόνας ισχύει και στα ηλεκτρικά. Στην πόλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παράθυρα για να περιορίσουμε την κατανάλωση του κλιματισμού. Σε υψηλές ταχύτητες, όμως, τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν την αντίσταση και αναγκάζουν τον ηλεκτροκινητήρα να αντλεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία. Μάλιστα, επειδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι σχεδιασμένα με ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική, το άνοιγμα των παραθύρων μπορεί να ακυρώσει μέρος αυτού του πλεονεκτήματος. Στο ταξίδι είναι συνήθως οικονομικότερο να κρατάμε τα παράθυρα κλειστά και να χρησιμοποιούμε το air condition στη λειτουργία Auto, επιλέγοντας μια λογική θερμοκρασία. Η καλύτερη λύση είναι ο προκλιματισμός όσο το όχημα παραμένει συνδεδεμένο στον φορτιστή. Έτσι η καμπίνα φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας ενέργεια από το δίκτυο και όχι αποκλειστικά από την μπαταρία. Μετά την εκκίνηση, το κλιματιστικό χρειάζεται απλώς να διατηρήσει τη θερμοκρασία.

Τελικά, ποια επιλογή καίει λιγότερο;

Για μια σύντομη διαδρομή μέσα στην πόλη, τα ανοιχτά παράθυρα αποτελούν συνήθως την οικονομικότερη επιλογή, εφόσον η ζέστη είναι υποφερτή. Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή στον αυτοκινητόδρομο, τα κλειστά παράθυρα και το air condition είναι κατά κανόνα αποδοτικότερα. Το ίδιο ισχύει τόσο για τα συμβατικά όσο και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η διαφορά είναι ότι στο πρώτο πληρώνουμε την επιβάρυνση στην αντλία καυσίμου, ενώ στο δεύτερο τη βλέπουμε ως αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερη διαθέσιμη αυτονομία.