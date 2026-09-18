Από τους τροχούς στα όπλα: Η απότομη στροφή της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας φέρνει εργοστάσια και εργαζομένους πιο κοντά στην αμυντική παραγωγή, την ώρα που η Ευρώπη σχεδιάζει πολυετή αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας στον τομέα της άμυνας

Στο Osnabrück της Γερμανίας, η παραγωγή αυτοκινήτων της Volkswagen έχει προγραμματιστεί να σταματήσει το καλοκαίρι του 2027. Το εργοστάσιο, όμως, μπορεί να έχει συνέχεια, παράγοντας συστήματα αεράμυνας. Η προοπτική αυτή δείχνει πόσο αλλάζει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και πως προδιαγράφεται το μέλλον της. Για ορισμένες εγκαταστάσεις, η επόμενη μεγάλη παραγγελία ενδέχεται να προέλθει από τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.

Πίσω από αυτή τη μετατόπιση βρίσκονται δύο εξελίξεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από το κόστος, τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις που απαιτεί η τεχνολογική της μετάβαση. Παράλληλα, η αμυντική βιομηχανία καλείται να παραδώσει περισσότερα συστήματα, ταχύτερα και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Κάπως έτσι, η παραγωγική ικανότητα που «περισσεύει» στον έναν κλάδο αποκτά αξία για τον άλλον, εφόσον μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις.

Για μια κυβέρνηση, μια τέτοια συνεργασία υπόσχεται να ενισχύσει την άμυνα και να διατηρήσει θέσεις εργασίας, ενώ για μια εταιρεία, ανοίγει πρόσβαση σε κρατικές παραγγελίες πολλών ετών. Το ερώτημα που προκύπτει βέβαια, είναι τι θα συντηρεί αυτές τις παραγγελίες όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Διότι η αλλαγή προορισμού ενός εργοστασίου δεσμεύει κεφάλαια και ανθρώπους για πολύ περισσότερο χρόνο από μια έκτακτη παραγγελία πυρομαχικών.

Το οικονομικό υπόβαθρο είναι σαφές. Η ευρωπαϊκή ένωση προμηθευτών CLEPA καταγράφει 104.000 ανακοινωμένες περικοπές θέσεων εργασίας το 2024 και το 2025, αποτυπώνοντας την πίεση στον κλάδο. Την ίδια στιγμή, οι προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού των κρατών της ΕΕ έφτασαν τα 115 δισ. ευρώ το 2025. Για έναν κατασκευαστή που αναζητά αντικείμενο παραγωγής για τις εγκαταστάσεις του, η αύξηση των στρατιωτικών παραγγελιών αποτελεί ισχυρό κίνητρο να εξετάσει σοβαρά αυτή την προοπτική.

Ένα εργοστάσιο αναζητά το επόμενο προϊόν του

Στο Osnabrück, το σχέδιο στηρίζεται σε όσα διαθέτει ήδη η μονάδα: εγκαταστάσεις, βιομηχανική τεχνογνωσία και αυτοματοποιημένες υποδομές οι οποίες με κάποιες μετατροπές, μπορούν να προσαρμοστούν στο νέο τους ρόλο. Η Volkswagen έχει συμφωνήσει στους βασικούς όρους μιας πιθανής πώλησης στην Aurelius Capital, με συμμετοχή της Κάτω Σαξονίας. Στο νέο σχήμα προβλέπεται συνεργασία με τη Rafael, η οποία θα προσφέρει την τεχνογνωσία των συστημάτων αεράμυνας, ενώ το εργοστάσιο θα αναλάβει την παραγωγής τους. Η μετάβαση δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, ωστόσο ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Η σημασία του εγχειρήματος βρίσκεται στη δυνατότητα να παραμείνει ενεργή μια βιομηχανική μονάδα αφού απολέσει το σημερινό της αντικείμενο. Για την περιοχή και τα συνδικάτα το κρίσιμο ζήτημα είναι αν οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά. Για τους νέους επενδυτές, η υπάρχουσα υποδομή προσφέρει μια βάση που θα απαιτούσε χρόνο και χρήματα για να δημιουργηθεί από την αρχή.

Η Rheinmetall, μια άμεση σχετιζόμενη με την άμυνα εταιρεία, η οποία παρήγαγε όμως και εξαρτήματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, έχει ήδη ανακοινώσει από το 2025, ότι τα σχετιζόμενα με την «πολιτική» της δραστηριότητα εργοστάσια στο Βερολίνο και το Neuss, θα δεσμευθούν για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η αξία της αυτοκινητοβιομηχανίας για την άμυνα γίνεται πιο κατανοητή στην περίπτωση της Renault. Η γαλλική εταιρεία γνωρίζει πώς να οργανώνει μεγάλες αλυσίδες προμηθευτών, να ελέγχει την ποιότητα και να επαναλαμβάνει την ίδια κατασκευαστική διαδικασία με σταθερό αποτέλεσμα. Αυτές τις δυνατότητες εισφέρει στη συνεργασία της με τη Thales για το TOUTATIS, ένα επιθετικό drone μίας χρήσης.

Η Thales διαθέτει το στρατιωτικό προϊόν και η Renault καλείται να συμβάλει στη βιομηχανική του παραγωγή. Οι δύο εταιρείες εξετάζουν έναρξη το 2027, με δυναμικότητα 1.000 μονάδων τον μήνα από τον πρώτο χρόνο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την κλίμακα. Ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί πρέπει να μπορεί να κατασκευάζεται σε μεγάλους αριθμούς, χωρίς καθυστερήσεις.

Αυτή η ανάγκη εξηγεί και την είσοδο προμηθευτών όπως η Schaeffler στην παραγωγή drones. Στη συνεργασία της με τη γαλλική Delair, η Schaeffler αναλαμβάνει να υποστηρίξει τη συναρμολόγηση και την προμήθεια εξαρτημάτων. Για τη νέα γραμμή στη Γαλλία έχει τεθεί ως στόχος παραγωγής περίπου 100 επιθετικά drones και drones αναχαίτισης, ημερησίως, από τον Νοέμβριο του 2026. Η Delair αποκτά έτσι έναν εταίρο με εμπειρία στην αύξηση της παραγωγής, ενώ η Schaeffler επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε μια αγορά με αυξανόμενη ζήτηση.

Η εικόνα, επομένως, περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές συνεργασίας. Κάποιες αφορούν την αλλαγή χρήσης εγκαταστάσεων, άλλες τη δημιουργία νέων γραμμών και άλλες την ανάθεση εξαρτημάτων. Σε όλες απαιτούνται προσαρμογές, ειδικός εξοπλισμός και κατάλληλοι έλεγχοι. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν μια ήδη οργανωμένη βιομηχανική βάση, περιορίζοντας μέρος της δουλειάς που χρειάζεται για να αυξηθεί η παραγωγή.

Γιατί οι επενδύσεις αφορούν κάτι περισσότερο από την Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε επείγουσα την ανάγκη για μεγαλύτερες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και αμυντικών συστημάτων. Ωστόσο, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια προσωρινή απάντηση σε μια συγκεκριμένη σύγκρουση. Ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός έχει πολυετή ορίζοντα και περιλαμβάνει μεγαλύτερα αποθέματα, ισχυρότερη παραγωγική βάση και τη δυνατότητα ταχείας αύξησης της παραγωγής σε περίπτωση νέας κρίσης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η δέσμευση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για σημαντικά υψηλότερες αμυντικές δαπάνες έως το 2035. Για τη βιομηχανία, τέτοιες αποφάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή δημιουργούν έναν χρονικό ορίζοντα αρκετά μεγάλο ώστε να δικαιολογούνται επενδύσεις σε νέες γραμμές παραγωγής, εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού και δίκτυα προμηθευτών.

Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο για τις εταιρείες που προέρχονται από τον χώρο του αυτοκινήτου. Η μετατροπή μιας γραμμής παραγωγής ή η δημιουργία μιας νέας δεν γίνεται για μια παραγγελία λίγων μηνών. Απαιτεί κεφάλαια, χρόνο και ανθρώπους, επομένως χρειάζεται κάποια βεβαιότητα ότι η ζήτηση θα συνεχιστεί. Οι πολυετείς συμβάσεις και η προβλεψιμότητα των κρατικών παραγγελιών είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να κάνει μια τέτοια μετάβαση οικονομικά βιώσιμη.

Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να δημιουργήσουν παραγωγική ικανότητα πριν αυτή καταστεί απολύτως αναγκαία. Σε μια μεγάλη κρίση, ένα εργοστάσιο δεν μπορεί να στηθεί από τη μια ημέρα στην άλλη. Χρειάζονται εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και οργανωμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Η διατήρηση μιας παραγωγικής βάσης, ακόμη και όταν δεν λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο της δυναμικότητάς της, μπορεί επομένως να αποτελεί μέρος της στρατηγικής εφεδρείας μιας χώρας.

Το τέλος ή η αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία επίσης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα εξαφανιστεί η ζήτηση. Τα κράτη μπορεί να χρειαστεί να αναπληρώσουν αποθέματα, να αντικαταστήσουν παλαιότερο εξοπλισμό και να διατηρήσουν ένα επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας. Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν η ζήτηση θα μηδενιστεί, αλλά σε ποιο επίπεδο θα σταθεροποιηθεί όταν περάσει η σημερινή περίοδος έντονης αύξησης των παραγγελιών.

Εδώ βρίσκονται και τα όρια αυτής της βιομηχανικής στροφής. Η αμυντική παραγωγή μπορεί να αξιοποιήσει μέρος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα υποκαταστήσει σε μόνιμη βάση τη δραστηριότητα που χάνεται από τον κλάδο του αυτοκινήτου. Τα αποθέματα κάποια στιγμή συμπληρώνονται, οι ανάγκες μεταβάλλονται και μια περίοδος χαμηλότερης γεωπολιτικής έντασης μπορεί να περιορίσει τις νέες παραγγελίες.

Σε μια τέτοια περίπτωση, μέρος της πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας θα πρέπει να στηριχθεί σε νέες εξαγωγές, διαφορετικές παραγγελίες ή στη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων που θα παραμένουν διαθέσιμες ως εφεδρεία. Καμία από αυτές τις λύσεις δεν είναι αυτόματη και όλες εξαρτώνται από πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις.

Η νέα εξάρτηση που δημιουργούν οι παραγγελίες

Για μια περιοχή που κινδυνεύει να χάσει ένα μεγάλο εργοστάσιο αυτοκινήτων, η αμυντική παραγωγή μπορεί να αποτελέσει πραγματική διέξοδο. Μπορεί να κρατήσει ενεργές εγκαταστάσεις, να διατηρήσει θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσει αντικείμενο σε ένα δίκτυο μικρότερων προμηθευτών και υπεργολάβων. Παράλληλα, όμως, δημιουργείται μια νέα μορφή οικονομικής εξάρτησης. Όσο μεγαλύτερο μέρος της τοπικής δραστηριότητας συνδέεται με στρατιωτικές παραγγελίες, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η σημασία της συνέχισής τους για την ίδια την οικονομία.

Αυτό μπορεί με τον χρόνο να επηρεάσει και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις αμυντικές δαπάνες. Μια παραγγελία μπορεί αρχικά να εγκρίνεται επειδή μια κυβέρνηση θεωρεί ότι καλύπτει μια συγκεκριμένη αμυντική ανάγκη. Αν όμως στο μεταξύ από αυτήν εξαρτώνται εργοστάσια, θέσεις εργασίας και τοπικά εισοδήματα, η μελλοντική μείωσή της αποκτά και οικονομικό κόστος. Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το αν απαιτείται ένα συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, αλλά και τι θα συμβεί στη βιομηχανία που έχει οργανωθεί για να το παράγει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σημερινές επενδύσεις προϋποθέτουν ή επιδιώκουν νέες συγκρούσεις. Σημαίνει όμως ότι, όσο μεγαλύτερη γίνεται η παραγωγική βάση που στηρίζεται στις αμυντικές δαπάνες, τόσο σημαντικότερη γίνεται η μακροχρόνια χρηματοδότησή της. Η εκτίμηση της απειλής, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας, η διατήρηση θέσεων εργασίας και το επιχειρηματικό συμφέρον μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, χωρίς να αποτελούν το ίδιο πράγμα.

Για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, λοιπόν, η άμυνα μπορεί να αποτελέσει μία από τις διεξόδους, όχι όμως συνολική λύση. Μπορεί να δώσει νέο αντικείμενο σε ορισμένα εργοστάσια και προμηθευτές, αλλά δεν αντιμετωπίζει από μόνη της τα προβλήματα κόστους, ανταγωνιστικότητας και τεχνολογικής μετάβασης που πιέζουν τον κλάδο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα απορροφήσει όλες τις θέσεις εργασίας που χάνονται.

Η διατήρηση ενός εργοστασίου και των θέσεων εργασίας που εξαρτώνται από αυτό έχει προφανή οικονομική και κοινωνική σημασία. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα μιας χώρας να καλύπτει τις αμυντικές της ανάγκες χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από εισαγωγές. Το δύσκολο σημείο βρίσκεται στη μεταξύ τους ισορροπία.

Γιατί όσο περισσότερο η βιομηχανική δραστηριότητα συνδέεται με τις στρατιωτικές παραγγελίες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει κανείς πού τελειώνει η ανάγκη για άμυνα και πού αρχίζει η ανάγκη να παραμείνει σε λειτουργία η παραγωγή. Και τότε η διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας μπορεί να μετατραπεί από μέσο άμυνας σε αυτοτελές επιχείρημα για τη συνέχιση των εξοπλισμών, ακόμη και όταν οι συνθήκες που προκάλεσαν αρχικά την αύξησή τους έχουν αλλάξει.