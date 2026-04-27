Αποστολή στην Κίνα: Είδαμε live crash test της Chery

Ο Άκης Τεμπερίδης είδε από κοντά στην Κίνα το live crash test της Chery με το TIGGO 9. Τι έδειξε η δοκιμή μπροστά σε διεθνή media και dealers.

Στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στη Wuhu, εκεί όπου η Chery φιλοξενεί το International Business Summit 2026, η ασφάλεια δεν έμεινε σε θεωρητικές παρουσιάσεις και powerpoints. Η μάρκα επέλεξε να δείξει στην πράξη τι σημαίνει η φιλοσοφία της για την προστασία των επιβατών, πραγματοποιώντας μπροστά σε διεθνή media και συνεργάτες ένα live σύνθετο crash test με πρωταγωνιστή το Chery TIGGO 9.

Το Autotypos.gr ήταν εκεί. Ο ανταποκριτής μας στην Κίνα, Άκης Τεμπερίδης, παρακολούθησε από κοντά τη δοκιμή στο Longshan Test Centre, όπου η Chery έστησε ένα σενάριο πολλαπλής σύγκρουσης, θέλοντας να προσομοιώσει πιο ρεαλιστικές και πιο απαιτητικές συνθήκες από εκείνες ενός κλασικού, τυποποιημένου crash test.

Video – Δες το live crash test της Chery

Τι ακριβώς είδαμε στο live crash test

Η Chery δεν επέλεξε ένα συνηθισμένο τεστ με μία μόνο πρόσκρουση. Αντίθετα, έστησε μια σύνθετη σύγκρουση τριών οχημάτων, με στόχο να δείξει πώς αντιδρά το αυτοκίνητο σε πιο δύσκολα σενάρια, παρόμοια με εκείνα που βλέπουμε σε πραγματικούς δρόμους.

Στο τεστ, το TIGGO 9 ήταν το βασικό όχημα της δοκιμής. Δέχθηκε:

μετωπική πρόσκρουση στα 50 km/h από ένα Chery TIGGO 7

από ένα Chery TIGGO 7 και ταυτόχρονα οπίσθια πρόσκρουση στα 40 km/h από άλλο όχημα

Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο βρέθηκε ανάμεσα σε δύο δυνάμεις σύγκρουσης από αντίθετες κατευθύνσεις, σε ένα σενάριο που θυμίζει καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο ή χτύπημα σε διασταύρωση ενώ το όχημα περιμένει ακινητοποιημένο.

Γιατί αυτό το τεστ είχε μεγαλύτερη σημασία από ένα «συμβατικό» crash test

Η Chery ήθελε να περάσει ένα σαφές μήνυμα. Οι οικογένειες δεν κινούνται σε εργαστηριακές συνθήκες, αλλά σε πραγματικούς δρόμους, όπου τα ατυχήματα είναι συχνά πιο σύνθετα από μια απλή μετωπική ή πλευρική πρόσκρουση.

Έτσι, το βάρος της δοκιμής έπεσε σε τρεις βασικούς τομείς:

στη δομική ακαμψία του αμαξώματος

στον συντονισμό των συστημάτων συγκράτησης

και στη συμπεριφορά του οχήματος μετά τη σύγκρουση, δηλαδή στο πόσο εύκολα μπορούν να απεγκλωβιστούν ή να διασωθούν οι επιβάτες

Αυτές οι παράμετροι είναι κρίσιμες, γιατί ένα αυτοκίνητο δεν αρκεί μόνο να απορροφήσει την ενέργεια της πρόσκρουσης. Πρέπει να διατηρήσει επαρκή χώρο επιβίωσης, να ενεργοποιήσει σωστά τους αερόσακους και τις ζώνες και να επιτρέπει πρόσβαση διάσωσης αμέσως μετά.

Η βάση της προστασίας: Tο αμάξωμα και τα υλικά

Η Chery έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη δομή του αμαξώματος του TIGGO 9. Όπως υποστηρίζει, το μοντέλο χρησιμοποιεί:

85% χάλυβα υψηλής αντοχής

εκ των οποίων 21% είναι χάλυβας θερμής διαμόρφωσης

Αυτό σημαίνει ότι τα κρίσιμα σημεία του θαλάμου επιβατών έχουν ενισχυθεί ώστε να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τη μεταφορά και την απορρόφηση της ενέργειας σε σοβαρές συγκρούσεις.

Σε αυτό προστίθεται και το συνολικό πακέτο ασφάλειας του μοντέλου, που περιλαμβάνει:

10 αερόσακους

ζώνες ασφαλείας με load limiter

αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών μετά από σύγκρουση

και λειτουργίες προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης

Η Chery υποστηρίζει ότι έτσι δημιουργείται ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο προστασίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ατύχημα.

Τι κρατάμε από τη δοκιμή στην Κίνα

Το βασικό συμπέρασμα από αυτό που είδαμε είναι ότι η Chery προσπαθεί να χτίσει εμπιστοσύνη όχι μόνο με προδιαγραφές, αλλά και με δημόσιες επιδείξεις. Το live crash test είχε σαφώς και επικοινωνιακή διάσταση, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και ένα πιο χειροπιαστό δείγμα του πώς θέλει να τοποθετήσει το TIGGO 9 ως οικογενειακό SUV με πολύ ισχυρό safety profile.

Για τις κινεζικές μάρκες που επεκτείνονται στην Ευρώπη, αυτό το κομμάτι είναι κρίσιμο. Η τιμή και ο εξοπλισμός παίζουν ρόλο, αλλά χωρίς πειστικό αφήγημα γύρω από την ασφάλεια, δύσκολα χτίζεται σοβαρή βάση στην αγορά. Και η Chery φαίνεται να το έχει καταλάβει.

