Αποστολή στην Τσεχία: Πώς «φτιάξαμε» το Škoda που οδηγήσαμε μέχρι τις Άλπεις

Στο κεντρικό εργοστάσιο της Škoda, στη Mladá Boleslav της Τσεχίας, παρακολουθούμε πώς κατασκευάζονται τα σημαντικότερα μοντέλα της Škoda. Από τα πρώτα μεταλλικά φύλλα μέχρι το ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, κάθε στάδιο αποκαλύπτει μια πλευρά της παραγωγής που συνήθως παραμένει αθέατη.

Μια πόρτα που κλείνει σωστά, ένα ταμπλό που δεν τρίζει, δύο πάνελ που συναντιούνται με ομοιόμορφο διάκενο. Στο έτοιμο αυτοκίνητο, αυτά θεωρούνται αυτονόητα. Στο εργοστάσιο, αποτελούν το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες ξεκινούν πριν καν τοποθετηθεί το πρώτο εξάρτημα μέσα στην καμπίνα. Η ακρίβεια της κατασκευής αρχίζει από τη στιγμή που φτάνουν τα τεράστια μεταλλικά ρολά στο εργοστάσιο και δοκιμάζεται σε κάθε επόμενο στάδιο. Η Škoda μάς άνοιξε τις πόρτες του εργοστασίου της για να παρακολουθήσουμε πώς κατασκευάζεται το Elroq. Η έκδοση RS στην απόχρωση Mamba Green είναι το σημείο αναφοράς μας στη γραμμή παραγωγής και το μοντέλο που τελικά θα παραλάβουμε, αλλά η επίσκεψή μας ξεκινά πολύ πριν το αμάξωμά του αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώμα του.

Μια ιστορία που ξεκίνησε με δύο τροχούς

Η σχέση της Mladá Boleslav με τη Škoda ξεκινά το 1895, όταν οι Václav Laurin και Václav Klement άρχισαν να κατασκευάζουν εκεί ποδήλατα. Δέκα χρόνια αργότερα, παρουσίασαν τη Voiturette A, το πρώτο τους αυτοκίνητο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την επιχείρηση όσο και για την ίδια την πόλη. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η Mladá Boleslav παραμένει η καρδιά της παραγωγής της Škoda. Η σημερινή εγκατάσταση έχει δυναμικότητα παραγωγής 2.650 αυτοκινήτων την ημέρα, ενώ το 2025 κατασκεύασε 605.600 οχήματα, εκ των οποίων 112.500 Elroq, στην πρώτη χρονιά παραγωγής του μοντέλου. Η κλίμακα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν καταλάβεις την πολυπλοκότητα της παραγωγής: Škoda Octavia, Peaq, Elroq και Enyaq μοιράζονται την ίδια γραμμή συναρμολόγησης, συνδυάζοντας θερμικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και αμέτρητες επιλογές εξοπλισμού. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη παραγωγική διαδικασία, στην οποία κάθε σταθμός πρέπει να εξυπηρετεί τις διαφορετικές απαιτήσεις του κάθε αυτοκινήτου που φτάνει μπροστά του. Διαφορετικά αμαξώματα και μηχανικά συγκροτήματα ακολουθούν την ίδια ροή, με τη συνύπαρξη αυτή να απαιτεί καλά μελετημένες εγκαταστάσεις και ακριβή συντονισμό στην τροφοδοσία και στην εκτέλεση των εργασιών. Για να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά στην πράξη, ακολουθούμε το Elroq μας από το πρώτο στάδιο της παραγωγής του.

Το πρώτο σχήμα πάνω στο μέταλλο

Στην αρχή, δεν βλέπεις τίποτα που να θυμίζει αυτοκίνητο. Υπάρχουν επίπεδα μεταλλικά φύλλα, τα οποία πρέπει να μετατραπούν σε επιφάνειες με βάθος, καμπύλες και συγκεκριμένο περίγραμμα. Αυτή είναι η δουλειά των πρεσών. Η διαμόρφωση πραγματοποιείται με ειδικά καλούπια και διαδοχικές επεξεργασίες στο ίδιο κομμάτι. Το μέταλλο αποκτά σταδιακά το επιθυμητό σχήμα, ενώ οι κοπές και οι υπόλοιπες εργασίες ολοκληρώνουν το εξάρτημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη φάση της παραγωγής. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια εξωτερική επιφάνεια πόρτας ή ένα άλλο τμήμα από το σασί. Σε αυτήν τη μορφή, το κάθε εξάρτημα αποτελεί ένα κομμάτι μιας μεγαλύτερης κατασκευής. Η γραμμή πρεσών έχει δυνατότητα παραγωγής έως 23.000 πλήρως διαμορφωμένων εξαρτημάτων ημερησίως για διαφορετικά μοντέλα.

Η ασταμάτητη λειτουργία (3 βάρδιες 8 ωρών ημερησίως, με εξαίρεση τις Κυριακές όπου πραγματοποιείται ένα οκτάωρο συντήρησης ) και η γρήγορη αλλαγή καλουπιών με τη χρήση μιας μεγάλης γερανογέφυρας επιτρέπουν τον συνδυασμό μεγάλης παραγωγικότητας και ευελιξίας. Μπροστά στα μηχανήματα, το μέγεθος και η δύναμη της εγκατάστασης τραβούν εύκολα την προσοχή, ενώ η ένταση εντός του κτιρίου είναι υψηλή, τόσο από τις κινήσεις της κάθε πρέσας όσο και από τη σειρήνα που ακούγεται όσο κινείται η γερανογέφυρα. Κάθε κομμάτι πρέπει να διαθέτει τη σωστή γεωμετρία με ακρίβεια χιλιοστού και να ανταποκρίνεται στις ίδιες προδιαγραφές με όλα τα προηγούμενα. Οι γραμμές της σχεδίασης εδώ γίνονται κατασκευαστικές απαιτήσεις. Το «νεύρο» στο πλάι του Elroq πρέπει να αποτυπωθεί στο μέταλλο με συνέπεια και μια επιφάνεια που αργότερα θα καλυφθεί με γυαλιστερή βαφή χρειάζεται να είναι ήδη αλάνθαστη από αυτό το στάδιο.

Από επιμέρους τμήματα σε αμάξωμα

Τα έτοιμα κομμάτια φτάνουν στο επόμενο κτίριο για την κατασκευή του αμαξώματος. Εδώ αρχίζουν να ενώνονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγαλύτερα σύνολα. Τα τμήματα του δαπέδου, τα πλευρικά στοιχεία και η οροφή συνθέτουν σταδιακά τη βασική μορφή του αυτοκινήτου. Πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε σύνδεση, τα εξαρτήματα πρέπει να τοποθετηθούν και να ευθυγραμμιστούν σωστά. Η συγκόλληση αποτελεί βασική μέθοδο ένωσης των μεταλλικών φύλλων, αλλά ανάλογα με την περιοχή του αμαξώματος και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, χρησιμοποιούνται επίσης συγκολλητικά υλικά. Οι ρομποτικοί βραχίονες αναλαμβάνουν εργασίες μεταφοράς, εφαρμογής υλικών και συγκόλλησης. Οι κινήσεις τους είναι ακριβείς, είτε χειρίζονται ένα μεγάλο κομμάτι είτε προσεγγίζουν ένα συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης. Σταδιακά, τα κομμάτια αποκτούν τις αναλογίες του Škoda Elroq. Το δάπεδο, τα πλευρά και η οροφή σχηματίζουν πλέον έναν αναγνωρίσιμο όγκο. Είναι το στάδιο στο οποίο μπορείς να δεις καθαρά τη βασική σιλουέτα του αυτοκινήτου, πριν αρχίσουν να το «ντύνουν» οι επενδύσεις και ο εξοπλισμός. Η ακρίβεια εδώ έχει συνέπειες μέχρι το τέλος της παραγωγής. Όταν αργότερα τοποθετηθεί μια πόρτα ή εφαρμοστεί το παρμπρίζ, η σωστή γεωμετρία του αμαξώματος θα αποτελεί δεδομένη προϋπόθεση της εργασίας. Γι’ αυτό η ποιότητα της συναρμολόγησης έχει αξία πολύ νωρίτερα από την τοποθέτηση των τελικών εξαρτημάτων που βλέπουμε μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο.

Η προστασία προηγείται του χρώματος

Το ολοκληρωμένο μεταλλικό αμάξωμα και τα επιμέρους κομμάτια του πρέπει στη συνέχεια να προετοιμαστούν για τη βαφή. Σε αυτήν τη φάση, το χρώμα είναι μόνο ένα ενδιάμεσο μέρος της διαδικασίας. Προηγείται η προστασία από τη διάβρωση, όπου ο καθαρισμός απομακρύνει υπολείμματα που δεν πρέπει να παραμείνουν πάνω στις επιφάνειες, και ακολουθεί η ηλεκτροστατική προστατευτική επίστρωση, που εφαρμόζεται ακόμη και σε σημεία που θα μείνουν «κρυμμένα» στο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Σε ορισμένες προβλεπόμενες ενώσεις εφαρμόζονται υλικά στεγανοποίησης, ενώ αντίστοιχη ενίσχυση προστίθεται και στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Στη συνέχεια, το αστάρι δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο για την εφαρμογή του χρώματος που ακολουθεί και το διαφανές βερνίκι ολοκληρώνει την εξωτερική επίστρωση, με τα απαραίτητα στάδια στεγνώματος και σκλήρυνσης να παρεμβάλλονται στη διαδικασία. Η καθαρότητα των επιφανειών έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια μικρή ακαθαρσία μπορεί να αποτυπωθεί στο φινίρισμα, ενώ η ομοιομορφία της εφαρμογής επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντανακλάται το φως πάνω στο αμάξωμα. Τώρα βλέπουμε για πρώτη φορά το Mamba Green. Το έντονο χρώμα αναδεικνύει τις γωνίες του αμαξώματος του Elroq, δίνοντας στο RS τη χαρακτηριστική του παρουσία. Κάτω από το χρώμα βρίσκονται οι επιστρώσεις που έχουν προηγηθεί, καθεμία με διαφορετική λειτουργία στην προστασία και την τελική εμφάνιση της κατασκευής. Το αμάξωμα είναι πλέον έτοιμο να περάσει στη συναρμολόγηση. Παράλληλα, τα επιμέρους εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν αργότερα ακολουθούν τις δικές τους διαδικασίες προετοιμασίας και ελέγχου.

Παράλληλα, η παραγωγή της μπαταρίας

Στην κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η μπαταρία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα. Η παραγωγή της εξελίσσεται παράλληλα με εκείνη του αμαξώματος, μέχρι να έρθει η στιγμή της εγκατάστασης στο όχημα. Η νέα εγκατάσταση παραγωγής συστημάτων μπαταρίας της Škoda τέθηκε σε λειτουργία φέτος, έπειτα από επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ. Σε έκταση 55.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει δυνατότητα παραγωγής περισσότερων από 1.100 συστημάτων ημερησίως. Περίπου το 85% των εργασιών εκτελείται από ρομπότ. Ο υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης εξυπηρετεί την ακρίβεια και την εύκολη επανάληψη της συναρμολόγησης, καθώς οι κυψέλες και τα επιμέρους εξαρτήματα πρέπει να τοποθετούνται και να συνδέονται με αυστηρές προδιαγραφές. Οι εργαζόμενοι επιβλέπουν τη διαδικασία και αναλαμβάνουν τις ελάχιστες εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι κυψέλες παραλαμβάνονται έτοιμες από εξωτερικό προμηθευτή και οργανώνονται σε ομάδες (stacks). Η συναρμολόγησή τους περιλαμβάνει ειδική κολλητική ταινία και πλευρικά στοιχεία που συγκολλούνται για να συγκρατήσουν την κατασκευή. Στη συνέχεια, τα stacks ενσωματώνονται στο πακέτο χωρίς τα ξεχωριστά περιβλήματα που βλέπουμε σε συνηθισμένες μπαταρίες EV. Η αρχιτεκτονική cell-to-pack δεν χρειάζεται τα ενδιάμεσα κατασκευαστικά μέρη ανάμεσα στις κυψέλες και στο ολοκληρωμένο σύστημα. Οι εργασίες σε αυτό το στάδιο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην ασφαλή διαχείριση των ηλεκτρικών συνδέσεων όσο και στην προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Ακόμη και ένα φορτίο στατικού ηλεκτρισμού που μεταφέρει το ανθρώπινο σώμα, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, μπορεί να εκφορτιστεί κατά την επαφή με ένα ευαίσθητο εξάρτημα και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει άμεση αστοχία ή να παραμείνει αρχικά αφανές και να οδηγήσει σε πρόωρη βλάβη. Η αντιστατική προστασία αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας εισόδου στους σταθμούς εργασίας του τμήματος. Οι έλεγχοι συνοδεύουν κάθε στάδιο της συναρμολόγησης και τα αποτελέσματά τους καταγράφονται, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό ιστορικό για κάθε μπαταρία. Αυτό επιτρέπει να αναζητηθούν τα στοιχεία της κατασκευής και των ελέγχων της ακόμη και μετά την έξοδό της από τη γραμμή.

Το αμάξωμα αποκτά περιεχόμενο

Στη γραμμή συναρμολόγησης, το βαμμένο αμάξωμα αρχίζει να παίρνει μορφή αυτοκινήτου. Εξαρτήματα και μεγαλύτερα κομμάτια τοποθετούνται με προκαθορισμένη σειρά, ώστε κάθε εργασία να πραγματοποιείται όσο υπάρχει η απαραίτητη πρόσβαση. Η ακολουθία εργασιών έχει πρακτική σημασία: Ένα μεγάλο εξάρτημα χρειάζεται χώρο για να περάσει στην καμπίνα. Τα σημεία στερέωσης και σύνδεσής του πρέπει να παραμένουν προσβάσιμα. Όσο προστίθενται πράγματα στο εσωτερικό, οι διαθέσιμοι χώροι περιορίζονται, επομένως η σειρά έχει σχεδιαστεί μαζί με την ίδια τη διαδικασία εγκατάστασης.

Το ταμπλό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μεταφέρεται ως σύνολο, με τον εξοπλισμό του ήδη ενσωματωμένο, και εισέρχεται στο αμάξωμα με τη βοήθεια μηχανισμών υποστήριξης. Ο όγκος του δείχνει πόσα περισσότερα περιλαμβάνει από όσα βλέπουμε από τη θέση του οδηγού. Η ακριβής τοποθέτηση απαιτείται ώστε να γίνουν σωστά οι στερεώσεις και οι συνδέσεις του. Η καμπίνα αλλάζει αμέσως εικόνα. Οι οθόνες, οι αεραγωγοί και οι βασικές επιφάνειες του εσωτερικού βρίσκονται πλέον στη θέση τους. Στην τοποθέτηση του παρμπρίζ, η ακρίβεια αφορά την εφαρμογή του κρυστάλλου στο άνοιγμα και τη σύνδεσή του μέσω κόλλησης. Ανάμεσα στις μεγάλες αυτές τοποθετήσεις πραγματοποιούνται πολλές μικρότερες εργασίες. Συνδέσεις, στηρίξεις και επενδύσεις συμπληρώνουν σταδιακά το σύνολο. Ορισμένες θα παραμείνουν ορατές, ενώ άλλες θα καλυφθούν από τα επόμενα εξαρτήματα.

Η ένωση με τα μηχανικά μέρη

Ένα από τα καθοριστικά στάδια είναι το λεγόμενο «πάντρεμα», όπου το αμάξωμα ενώνεται με τα μηχανικά μέρη – τον κινητήρα, το σύστημα αναρτήσεων, τα φρένα και όλα τα περιφερειακά. Μεγάλα και βαριά σύνολα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και να ενωθούν στα προβλεπόμενα σημεία. Στην παραγωγή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, η εγκατάσταση της μπαταρίας αποτελεί επίσης βασική εργασία που έχει προηγηθεί. Το σύστημα που έχει προετοιμαστεί και ελεγχθεί χωριστά ενσωματώνεται πλέον στο όχημα. Η ευελιξία της γραμμής συναρμολόγησης σε αυτό το στάδιο είναι εμφανής και εντυπωσιακή, καθώς η τοποθέτηση ενός θερμικού κινητήρα διαδέχεται εκείνη ενός ηλεκτρικού συστήματος κίνησης μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, με την παραγωγή να προσαρμόζεται διαρκώς στο επόμενο μοντέλο που φτάνει στον σταθμό.

Το αμάξωμα του Elroq RS μας έχει αρχίσει να αποκτά τα εξαρτήματα που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει ως αυτοκίνητο. Στη συνέχεια της συναρμολόγησης, οι εργασίες ολοκληρώνουν τόσο τον εξοπλισμό όσο και την εξωτερική του μορφή. Οι προβολείς δίνουν στο εμπρός μέρος τη γνώριμη όψη που χαρακτηρίζει τα Skoda. Οι μεγάλοι τροχοί συμπληρώνουν τις αναλογίες του, ενώ μετά την τοποθέτηση των πορτών το πράσινο RS πλησιάζει όλο και περισσότερο την εικόνα του έτοιμου οχήματος. Σε κάθε στάδιο, τα εξαρτήματα πρέπει να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατασκευή. Η γραμμή διαχειρίζεται διαφορετικά μοντέλα και εκδόσεις, επομένως η σωστή τροφοδοσία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εργασία του κάθε σταθμού. Αυτός ο συντονισμός είναι λιγότερο εντυπωσιακός από μια μεγάλη πρέσα ή έναν ρομποτικό βραχίονα, αλλά καθορίζει τη συνέπεια ολόκληρου του εργοστασίου.

Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος

Το Elroq RS έχει πλέον την τελική του μορφή. Το εσωτερικό έχει διαμορφωθεί, όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται στη θέση τους, το αμάξωμα δείχνει έτοιμο και απομένει η επιβεβαίωση ότι το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της Škoda. Ο έλεγχος αφορά διαφορετικά κομμάτια της κατασκευής. Η εμφάνιση, η εφαρμογή των εξαρτημάτων και η λειτουργία των συστημάτων αποτελούν ξεχωριστά αντικείμενα. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται ολοκληρωμένο, όμως η σωστή συναρμολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τεχνική επαλήθευση. Στη φωτεινή σήραγγα, ο φωτισμός βοηθά στην εξέταση του αμαξώματος. Οι αντανακλάσεις πάνω στις επιφάνειες διευκολύνουν τον εντοπισμό ατελειών στο φινίρισμα και λεπτομερειών της συναρμογής που θα ήταν δυσκολότερο να παρατηρηθούν σε έναν συνηθισμένο χώρο. Εδώ, το ανθρώπινο στοιχείο έχει ουσιαστικό ρόλο. Οι εργαζόμενοι εξετάζουν το τελειωμένο αποτέλεσμα, αναζητώντας αποκλίσεις από τις προδιαγραφές. Το Mamba Green, που στη συναρμολόγηση μας βοηθούσε να ξεχωρίζουμε το RS μας, βρίσκεται πλέον κάτω από έντονο φως. Η οπτική επιθεώρηση συμπληρώνει τους τεχνικούς ελέγχους που έχουν προηγηθεί στα επιμέρους στάδια. Η τελική έγκριση της κατασκευής προϋποθέτει ότι τηρούνται οι απαραίτητες παράμετροι και έχουν αντιμετωπιστεί τυχόν ευρήματα.