Αστυνομία: Το βίντεο εκπαίδευσης της Άμεσης Δράσης στην πίστα με περιπολικά των 300 ίππων που δημιούργησε αντιδράσεις

Η εικόνα που έχει η αστυνομία στην Ελλάδα αλλάζει. Όχι απαραίτητα στον δρόμο, αλλά στην εκπαίδευση, εκεί όπου χτίζεται η πραγματική ικανότητα αντίδρασης.

Και το πρόσφατο βίντεο εκπαίδευσης της Άμεσης Δράσης σε πίστα ήταν αρκετό για να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί δεν μιλάμε για μια τυπική άσκηση. Μιλάμε για έντονη, ρεαλιστική εκπαίδευση καταδίωξης, με αυτοκίνητα που πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζαν υπερβολικά για χρήση περιπολικού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Cupra Leon VZ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως σύγχρονα περιπολικά υψηλών επιδόσεων. Με ισχύ που αγγίζει τους 300 ίππους, μιλάμε για αυτοκίνητα που δεν συγχωρούν λάθη. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν πρόκειται απλά για «γρήγορα αυτοκίνητα». Πρόκειται για εργαλεία που απαιτούν εκπαίδευση ανώτερου επιπέδου. Η αστυνομία φαίνεται να το καταλαβαίνει και να επενδύει σε αυτό. Γιατί ένα δυνατό αυτοκίνητο χωρίς σωστό χειρισμό, μπορεί να γίνει πρόβλημα αντί για λύση.

Ο ρόλος του «φυγά» και το BMW που έκλεψε την παράσταση

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του βίντεο όμως δεν είναι μόνο τα περιπολικά. Είναι το σενάριο. Σε αυτό, εμφανίζεται ένα BMW M3 E92, το οποίο παίζει τον ρόλο του «φυγά». Και όχι τυχαία. Μιλάμε για ένα από τα πιο εμβληματικά performance μοντέλα της BMW, με τον ατμοσφαιρικό 4.2 V8 κινητήρα και 420 ίππους. Η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο προσομοιώνει ρεαλιστικά ένα δύσκολο σενάριο καταδίωξης. Δεν είναι κάτι που πιάνεται εύκολα. Δεν συγχωρεί δισταγμούς. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα της άσκησης: να βρεθούν οι αστυνομικοί αντιμέτωποι με συνθήκες πίεσης που μοιάζουν με πραγματικές.

Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες, όχι θεωρία

Αυτό που ξεχωρίζει στο βίντεο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα «στημένο» για εντυπωσιασμό. Οι γραμμές, οι ταχύτητες, τα φρεναρίσματα δείχνουν μια διαδικασία εκπαίδευσης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Η αστυνομία δεν εκπαιδεύεται απλά στο να οδηγεί γρήγορα. Εκπαιδεύεται στο να παίρνει αποφάσεις σε υψηλές ταχύτητες, να διατηρεί έλεγχο και να αποφεύγει το λάθος. Και αυτό είναι κάτι που δεν μαθαίνεται στον δρόμο. Μαθαίνεται μόνο σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως μια πίστα.

Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

Παρόλα αυτά, η εικόνα των περιπολικών να κινούνται με έντονο ρυθμό και να κυνηγούν ένα M3 δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες. Κάποιοι είδαν ένα «show». Άλλοι θεώρησαν υπερβολική τη χρήση τέτοιων αυτοκινήτων. Υπήρξαν και αυτοί που στάθηκαν καθαρά στην εικόνα, χωρίς να δουν το πλαίσιο. Όμως εδώ υπάρχει μια παγίδα. Αν απομονώσεις την εικόνα, χάνεις την ουσία. Η πραγματικότητα είναι ότι η αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δεν είναι προβλέψιμες. Από μια απλή καταδίωξη μέχρι ένα περιστατικό υψηλού κινδύνου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαφορά δεν την κάνει το αυτοκίνητο. Την κάνει ο οδηγός. Και ο οδηγός πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά.

Η νέα εποχή στην εκπαίδευση

Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα δείγμα της μετάβασης. Από την απλή χρήση οχημάτων, περνάμε σε εκπαίδευση με βάση την απόδοση και τον έλεγχο. Η χρήση μοντέλων όπως το Cupra Leon VZ δείχνει ότι τα περιπολικά πλέον δεν είναι απλά «μέσα μεταφοράς». Είναι μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής. Και όταν αυτά τα αυτοκίνητα συνδυάζονται με εκπαίδευση σε πίστα και σενάρια καταδίωξης με αυτοκίνητα όπως το BMW M3, το επίπεδο ανεβαίνει.

Το πραγματικό ζητούμενο

Το θέμα δεν είναι αν το βίντεο είναι εντυπωσιακό. Είναι. Το θέμα είναι αν αυτό που βλέπουμε μεταφράζεται σε καλύτερη ασφάλεια στον δρόμο. Αν οι αστυνομικοί που συμμετέχουν σε τέτοιες ασκήσεις μπορούν να αντιδράσουν πιο σωστά, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, τότε το όφελος είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι που πρέπει να μείνει.

