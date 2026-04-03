Αθήνα 2026: 8 στους 10 κολλάνε στην κίνηση σχεδόν κάθε μέρα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Νέα έρευνα για την Αττική δείχνει ότι 8 στους 10 αντιμετωπίζουν συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση και 75,8% επηρεάζονται έντονα.

Η κίνηση στην Αθήνα δεν είναι πια απλώς μια καθημερινή ενόχληση. Για τη μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της Αττικής έχει μετατραπεί σε σταθερό κομμάτι της ημέρας τους, με σαφές κόστος σε χρόνο, κόπωση και ποιότητα ζωής. Αυτό δείχνει η νέα έρευνα της MRB για το κυκλοφοριακό της Αττικής, σύμφωνα με την οποία το 81,4% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει κυκλοφοριακή συμφόρηση συχνά ή καθημερινά.

Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί δεν αφορά μια μικρή ή ειδική ομάδα οδηγών, αλλά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 κατοίκων της Αττικής. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το 75,8% επηρεάζεται πολύ ή αρκετά στην καθημερινότητά του από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, κάτι που σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο λειτουργικό, αλλά συνολικά κοινωνικό και καθημερινό.

Ποιο είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τους οδηγούς;

Οι πολίτες δείχνουν και πού αποδίδουν το πρόβλημα. Για το 58,1%, η βασική αιτία είναι ο υπερβολικός αριθμός αυτοκινήτων. Ακολουθούν η κακή οδική συμπεριφορά οδηγών με 31,8%, ο περιορισμένος χώρος και η πυκνή δόμηση με 28,9% και ο κακός σχεδιασμός δρόμων με 27,9%. Δηλαδή, στα μάτια των ίδιων των πολιτών, το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο παράγοντα, αλλά μιας συσσωρευμένης πίεσης από οχήματα, υποδομές και καθημερινές συμπεριφορές.

Πώς μετακινούνται οι Αθηναίοι;

Η έρευνα καταγράφει και κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Η Αττική παραμένει εξαρτημένη από το αυτοκίνητο, αλλά όχι αποκλειστικά. Το 78,6% δηλώνει ότι οδηγεί ΙΧ, ενώ το 62,9% το χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο καθημερινής μετακίνησης. Την ίδια ώρα, τα ΜΜΜ χρησιμοποιούνται επίσης πολύ συχνά, από το 64,2% των ερωτηθέντων. Αυτό δείχνει ότι η πόλη δεν είναι απλώς «φιλοαυτοκινητική». Είναι μια πόλη που μετακινείται με πολλούς τρόπους, αλλά μπλοκάρει σχεδόν σε όλους.

Το συνολικό συμπέρασμα της MRB είναι ξεκάθαρο. Η Αθήνα κινείται, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Και αυτό δεν το λέει μόνο η καθημερινή εμπειρία του οδηγού. Το λένε πλέον και τα ίδια τα δεδομένα.

Τι κρατάμε;

81,4% των κατοίκων της Αττικής αντιμετωπίζουν κίνηση συχνά ή καθημερινά.

75,8% λένε ότι η συμφόρηση επηρεάζει πολύ ή αρκετά την καθημερινότητά τους.

Κύρια αιτία για το 58,1% είναι τα πολλά αυτοκίνητα.

Η Αττική παραμένει εξαρτημένη από το ΙΧ, αλλά και τα ΜΜΜ έχουν πολύ υψηλή χρήση.

Πηγή: MRB