Αθήνα: Πόσες θέσεις parking χάνουμε επειδή μεγαλώνουν τα αυτοκίνητα;

Κάνεις ακόμη έναν γύρο στο τετράγωνο για να βρεις θέση parking και το μοναδικό κενό είναι λίγο μικρότερο απ’ όσο χρειάζεσαι. Μια ευρωπαϊκή έρευνα φωτίζει μια πλευρά του προβλήματος που συχνά προσπερνάμε: όσο μεγαλώνουν τα αυτοκίνητα, ο ίδιος δρόμος χωράει λιγότερα.

Επιστρέφεις σπίτι, περνάς από τον συνηθισμένο δρόμο, στρίβεις στο στενό σου και αρχίζεις πάλι τους υπολογισμούς για να παρκάρεις. Εκείνο το κενό ανάμεσα στους δύο προφυλακτήρες δείχνει υποσχόμενο. Κόβεις ταχύτητα, το κοιτάς καλύτερα και… συνεχίζεις. Για λίγα εκατοστά, ένα κενό μόλις έπαψε να είναι θέση.

Ειδικά για όποιον παρκάρει καθημερινά στην Αθήνα, η σκηνή δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η δυσκολία μπορεί να μεγαλώνει ακόμη και χωρίς να προστεθεί άλλο αυτοκίνητο στο τετράγωνο. Αρκεί κάποια από αυτά που ήδη βρίσκονται εκεί να αντικατασταθούν από μεγαλύτερα.

Αρκεί να ρίξεις μία ματιά στις διαστάσεις ενός νέου «supermini» για να καταλάβεις ότι η εξέλιξη των αυτοκινήτων συνοδεύεται – σχεδόν απαράβατα – από την επιμήκυνσή τους, όπως βλέπουμε σε κάθε μοντέλο της αγοράς που αντικατέστησε τον προκάτοχό του. Το σημερινό μικρό κατηγορίας Β μπορεί να είναι μακρύτερο ακόμα κι από παλαιότερα compact SUV.

Βέβαια, τα επιπλέον εκατοστά έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Ο στόλος των επιβατικών αυτοκινήτων στην Αττική αυξάνεται διαχρονικά, όπως καταγράφει και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Περισσότερα αυτοκίνητα διεκδικούν χώρο για να κινηθούν και, όταν ολοκληρωθεί η διαδρομή, κάπου πρέπει να σταθμεύσουν.

Τα καινούργια αυτοκίνητα κερδίζουν κατά μέσο όρο 1,2 εκατοστά μήκους τον χρόνο

Σύμφωνα με ανάλυση των Transport & Environment και Clean Cities, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2026, το μέσο μήκος των νέων αυτοκινήτων αυξάνεται κατά περίπου 1,2 εκατοστά ετησίως. Πρόκειται για την εξέλιξη των διαστάσεων των αυτοκινήτων που πωλούνται, καθώς αλλάζουν τόσο τα ίδια τα μοντέλα όσο και οι προτιμήσεις των αγοραστών.

Το πλάτος ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Προηγούμενη έρευνα της T&E, συγκρίνοντας τα 100 δημοφιλέστερα μοντέλα στις αντίστοιχες περιόδους, κατέγραψε αύξηση του μέσου πλάτους από 177,8 εκατοστά το 2018 σε 180,3 εκατοστά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Δύο ή τρία εκατοστά ακούγονται ασήμαντα όταν διαβάζεις έναν κατάλογο εξοπλισμού. Όταν, όμως, προσπαθείς να ανοίξεις την πόρτα δίπλα σε μια κολόνα, αποκτούν διαφορετική αξία.

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό, ας δούμε το παράδειγμα ενός δημοφιλούς μοντέλου. Το αρχικό Volkswagen Golf του 1974 είχε μήκος 3,705 μέτρα και πλάτος 1,610 μέτρα. Το σημερινό συμβατικό Golf βρίσκεται περίπου στα 4,28 και 1,79 μέτρα αντίστοιχα. Στο ίδιο μοντέλο, λοιπόν, η διαφορά ξεπερνά το μισό μέτρο σε μήκος και πλησιάζει τα 18 εκατοστά σε πλάτος.

Φυσικά, ανάμεσα στις δύο γενιές μεσολαβούν δεκαετίες εξέλιξης σε ασφάλεια, χώρους και άνεση. Όμως, στη γεωμετρία μιας θέσης στάθμευσης, το επιπλέον μήκος παραμένει… επιπλέον μήκος.

Η αύξηση των διαστάσεων μπορεί να περιορίσει τη χωρητικότητα στάθμευσης έως 14% μέχρι το 2040

Η ανάλυση υπολογίζει ότι, εφόσον συνεχιστεί η τάση, η χωρητικότητα στάθμευσης κατά μήκος των δρόμων μπορεί να μειωθεί κατά 8,5% έως 14% μέχρι το 2040. Εξετάζει αυτοκίνητα παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο, με το αποτέλεσμα να επηρεάζεται από τη διαμόρφωση του δρόμου και τα περιθώρια ελιγμών.

Αυτό δεν αποτελεί μέτρηση για την Αθήνα ούτε σημαίνει ότι έχει καταγραφεί αντίστοιχη απώλεια θέσεων στην πρωτεύουσα. Είναι πρόβλεψη υπό συγκεκριμένες παραδοχές, που αναδεικνύει έναν μηχανισμό: μεγαλύτερο μέσο μήκος σημαίνει λιγότερα αυτοκίνητα στον ίδιο διαθέσιμο χώρο.

Ένα απλό, υποθετικό παράδειγμα βοηθά. Αν 20 αυτοκίνητα αντικατασταθούν από άλλα, κατά 25 εκατοστά μακρύτερα, το συνολικό μήκος των αμαξωμάτων αυξάνεται κατά πέντε μέτρα. Δηλαδή, καταλαμβάνουν επιπλέον χώρο συγκρίσιμο με αυτόν που απαιτεί ένα ακόμη αυτοκίνητο μαζί με κάποιο περιθώριο.

Στον πραγματικό δρόμο, βέβαια, τα κενά δεν μοιράζονται τόσο τακτοποιημένα. Μπορεί να περισσεύουν δύο μέτρα εδώ, ενάμισι παρακάτω και άλλο ένα στην επόμενη σειρά. Υπάρχει ελεύθερος χώρος, αλλά κανένα από αυτά τα κομμάτια δεν αρκεί για να παρκάρεις.

Στην Αθήνα, το μήκος καθορίζει αν θα μπεις στη και το πλάτος αν θα μπορέσεις να βγεις από την πόρτα

Η καθημερινότητα προσθέτει μια λεπτομέρεια που δεν φαίνεται στις διαστάσεις του αμαξώματος: για να είναι μια θέση πραγματικά χρήσιμη, πρέπει να μπορείς να μπεις, να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις ξανά.

Σε ένα στενό με παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές, λίγα επιπλέον εκατοστά πλάτους μειώνουν το περιθώριο διέλευσης. Σε μια παλιά πιλοτή, η απόσταση ανάμεσα στις κολόνες δεν αλλάζει επειδή το επόμενο οικογενειακό αυτοκίνητο έγινε φαρδύτερο. Σε ένα υπόγειο γκαράζ, το να χωράει το αμάξωμα μέσα στις γραμμές δεν εξασφαλίζει ότι μπορείς να βάλεις άνετα ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Οι κάμερες και οι αισθητήρες απόστασης βοηθούν να αξιοποιήσεις καλύτερα τον χώρο, αλλά δεν μπορούν να τον μεγαλώσουν.

Οι εξωτερικές διαστάσεις αξίζουν θέση στη λίστα αγοράς, δίπλα στην κατανάλωση και το πορτμπαγκάζ

Η αύξηση του μεγέθους δεν εξηγεί από μόνη της το πρόβλημα στάθμευσης στην Αθήνα. Δείχνει, όμως, γιατί η συζήτηση για το πόσα αυτοκίνητα έχει μια γειτονιά χρειάζεται και μια δεύτερη ερώτηση: πόσο χώρο καταλαμβάνει το καθένα;

Ούτε η ταμπέλα «SUV» αρκεί για να δώσει την απάντηση. Ένα μικρό crossover μπορεί να είναι κοντύτερο από ένα συμβατικό οικογενειακό χάτσμπακ. Για το παρκάρισμα μετρούν οι πραγματικές διαστάσεις, η ευελιξία και ο χώρος που χρειάζεται ο οδηγός για να ολοκληρώσει τον ελιγμό.

Γι’ αυτό, πριν από την αγορά, έχει νόημα να δοκιμάσεις το υποψήφιο αυτοκίνητο εκεί όπου θα «ζει» καθημερινά: στην είσοδο του γκαράζ σου, στη στροφή της ράμπας, δίπλα στην κολόνα της πιλοτής. Να δεις αν ανοίγει η πόρτα και αν μπορείς να φορτώσεις το πορτμπαγκάζ όταν έχεις παρκάρει.

Οι έξτρα χώροι είναι πλεονέκτημα όταν τους χρειάζεσαι. Τα έξτρα εκατοστά, όμως, σε ακολουθούν σε κάθε διαδρομή. Και στην Αθήνα, πολλές φορές είναι αυτά που αποφασίζουν αν έφτασες σπίτι — ή αν έχεις ακόμη δύο γύρους στο τετράγωνο.