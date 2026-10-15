AUTO ATHINA 2026: Οι πρεμιέρες που ξεχώρισαν

Η AUTO ATHINA 2026 έφερε στην Αθήνα δεκάδες νέες αφίξεις και ευρωπαϊκές πρεμιέρες. Ξεχωρίζουμε τα σημαντικότερα νέα μοντέλα.

Για εννέα ημέρες, η Αθήνα έγινε ένα από τα σημεία αναφοράς της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης. Η AUTO ATHINA 2026 συγκέντρωσε στο Metropolitan Expo 52 μάρκες και, κυρίως, έναν αριθμό νέων μοντέλων που δύσκολα συναντά κανείς πλέον συγκεντρωμένο ακόμη και σε αρκετές από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές εκθέσεις αυτοκινήτου.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε σε αυτοκίνητα που βλέπαμε απλώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Αθήνα φιλοξένησε πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, νέες μάρκες που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στην ελληνική αγορά και αρκετά μοντέλα που θα καθορίσουν τις σημαντικότερες εμπορικές κατηγορίες των επόμενων ετών.

Από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της BMW iX4 και τα νέα προσιτότερα ηλεκτρικά του Volkswagen Group, μέχρι την επιστροφή του GTi στην Peugeot και τη νέα γενιά κινεζικών plug-in hybrid, ξεχωρίσαμε τις πρεμιέρες που είχαν πραγματικά κάτι να πουν.

BMW iX4

Μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της έκθεσης, καθώς η νέα BMW iX4 πραγματοποίησε στην Αθήνα την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρικό Coupe SUV της οικογένειας Neue Klasse, με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας και την επόμενη γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας της μάρκας. Ένα μοντέλο που δείχνει πού κατευθύνεται συνολικά η BMW.

BMW i3

Δίπλα στην iX4 βρέθηκε ένα όνομα γνώριμο, αλλά σε εντελώς διαφορετικό ρόλο. Η νέα BMW i3 είναι πλέον η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της Σειράς 3, χτισμένη πάνω στην τεχνολογία Neue Klasse. Η σημασία της ξεπερνά το ίδιο το μοντέλο, καθώς μεταφέρει τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική της BMW στην καρδιά μιας από τις ιστορικότερες σειρές της.

Hyundai IONIQ 3

Η Hyundai κατεβαίνει πλέον σε μια πολύ πιο μαζική κατηγορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το IONIQ 3 είναι ένα compact ηλεκτρικό hatchback σχεδιασμένο και εξελιγμένο με την Ευρώπη στο επίκεντρο, με αυτονομία που φτάνει περίπου τα 497 km στην έκδοση Long Range. Παράλληλα, εγκαινιάζει το νέο λογισμικό Pleos Connect και κατασκευάζεται στο Izmit της Τουρκίας.

Volkswagen ID. Polo

Ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία της Volkswagen περνά για πρώτη φορά στην ηλεκτρική εποχή. Το ID. Polo βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ με κίνηση εμπρός και στοχεύει στην κατηγορία των πιο προσιτών EV. Η αυτονομία φτάνει περίπου τα 450 km, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και ηλεκτρική έκδοση GTI.

CUPRA Raval

Συγγενικό τεχνολογικά με το ID. Polo, αλλά σαφώς πιο τολμηρό σε χαρακτήρα, το CUPRA Raval αποτελεί ένα από τα μοντέλα που φιλοδοξούν να κάνουν την ηλεκτροκίνηση ενδιαφέρουσα και σε μικρότερες κατηγορίες. Έχει μήκος λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα, αυτονομία έως 446 km, ενώ η κορυφαία VZ αποδίδει 226 PS.

Nissan PIXO

Η Nissan επιστρέφει στην κατηγορία των πραγματικά μικρών αυτοκινήτων με το PIXO, ένα ηλεκτρικό μοντέλο μήκους μόλις 3,80 μέτρων, σχεδιασμένο κυρίως για την πόλη. Η μπαταρία LFP των 27,5 kWh προσφέρει 259 km αυτονομίας WLTP, ενώ η φόρτιση 15-80% διαρκεί περίπου 28 λεπτά. Η παραγωγή του γίνεται στην Ευρώπη.

Peugeot E-208 GTi

Τρία γράμματα με ιδιαίτερο βάρος για την Peugeot επιστρέφουν, αυτή τη φορά χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το E-208 GTi είναι το πρώτο ηλεκτρικό GTi της γαλλικής εταιρείας, αποδίδει 281 PS και 345 Nm και χρειάζεται 5,5 sec για τα 0-100 km/h. Η εξέλιξή του πραγματοποιήθηκε από την Peugeot Sport, με σημαντικές αλλαγές και στο πλαίσιο.

Skoda Epiq

Το Epiq ίσως αποδειχθεί σημαντικότερο για τη Skoda από αρκετά μεγαλύτερα και ακριβότερα EV. Με μήκος 4,17 μέτρων, χώρο αποσκευών 475 lt και αυτονομία έως περίπου 440 km, γίνεται το νέο εισαγωγικό ηλεκτρικό SUV της μάρκας. Στην Ελλάδα η τιμή του έχει ήδη τοποθετηθεί από 28.700 ευρώ, πριν από ενδεχόμενες επιδοτήσεις.

BYD Dolphin G DM-i

Η BYD δεν περιορίζεται πλέον στα ηλεκτρικά. Το Dolphin G DM-i μεταφέρει την plug-in hybrid τεχνολογία Super Hybrid DM σε ένα compact hatchback μήκους 4,16 μέτρων, μια κατηγορία όπου τέτοιες επιλογές παραμένουν ελάχιστες. Ανάλογα με την έκδοση προσφέρει έως 105 km ηλεκτρικής αυτονομίας, με τη συνολική εμβέλεια να ξεπερνά τα 1.000 km.

Citroen C3 Aircross Outdoor

Η Citroen επέλεξε την Αθήνα για την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross Outdoor. Η νέα κορυφαία έκδοση δίνει πιο περιπετειώδη χαρακτήρα στο οικογενειακό SUV, με διαφορετικό εμπρός προφυλακτήρα, ειδικές λεπτομέρειες και πλουσιότερο εξοπλισμό. Στην AUTO ATHINA παρουσιάστηκε στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range, αποτελώντας μία από τις ουσιαστικές ευρωπαϊκές πρώτες της διοργάνωσης.

Changan Deepal S07 Ultra PHEV

Ακόμη μία ευρωπαϊκή πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε επί ελληνικού εδάφους. Το Deepal S07 Ultra PHEV συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα, με συνολική ισχύ 254 PS. Η μπαταρία των 18,4 kWh προσφέρει έως 100 km ηλεκτρικής κίνησης, ενώ η συνολική αυτονομία πλησιάζει τα 1.000 km. Είναι ήδη ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τοποθετημένο στην ελληνική αγορά.

Alpine A390

Η παρουσία της Alpine είχε διπλή σημασία, καθώς σηματοδότησε και την ουσιαστική είσοδο της γαλλικής μάρκας στην ελληνική αγορά. Το A390 είναι το αυτοκίνητο με το οποίο η Alpine εγκαταλείπει τα στενά όρια ενός μικρού sport μοντέλου και περνά στα πενταθέσια fastback. Διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες, με την κορυφαία GTS να αποδίδει 470 PS και 824 Nm.

Kia Seltos

Το Seltos είναι ήδη ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά μοντέλα της Kia διεθνώς και πλέον στρέφεται προς την ευρωπαϊκή αγορά. Με μήκος περίπου 4,43 μέτρων τοποθετείται στην καρδιά των C-SUV, διαθέτει χώρο αποσκευών 536 lt και θα προσφερθεί με εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, συμπεριλαμβανομένης full hybrid έκδοσης και νέας ηλεκτρικής τετρακίνησης e-AWD.

XPENG L03

Η XPENG συνεχίζει με γρήγορο ρυθμό την ανάπτυξή της στην Ελλάδα και το L03 είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον νέο βήμα της. Το SUV-Coupé μήκους 4,65 μέτρων θα προσφέρεται τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό όσο και ως REEV. Η ηλεκτρική έκδοση φτάνει έως 520 km αυτονομίας, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στα συστήματα AI και στο λογισμικό.

Και οι υπόλοιπες πρεμιέρες της AUTO ATHINA 2026

Η λίστα φυσικά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ανάμεσα στα υπόλοιπα νέα μοντέλα και εκδόσεις που είδαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα βρίσκονταν:

Alpine A290

Audi A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 και RS 5 Avant

BMW X5 και Σειρά 7

BYD SHARK και SEAL MY2026

DENZA Z9GT

DS N°7

EVEASY GSE και EWIND

Farizon V7E

Geely E2

iCAUR V27

INEOS Grenadier

Jaecoo 8

Lexus ES 350e και LBX Vibrant Edition

Maxus eTERRON 9

Mercedes-AMG GT 4-Door

MG4 Urban

Opel Corsa GSE

Skoda Peaq

Subaru Solterra και E-Outback

Toyota Yaris Cross 2026

Volkswagen ID. Cross και ID.3 Neo

Μια έκθεση που έδειξε πώς αλλάζει η αγορά

Πριν από λίγα χρόνια, μια εγχώρια έκθεση αυτοκινήτου αποτελούσε κυρίως μια ευκαιρία να συγκεντρωθούν στο ίδιο σημείο μοντέλα που είχαν ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό. Φέτος, η Αθήνα φιλοξένησε πραγματικές ευρωπαϊκές πρεμιέρες.

Ταυτόχρονα, τα αυτοκίνητα που έκλεψαν περισσότερο την παράσταση δείχνουν και προς τα πού κινείται η αγορά. Μικρότερα και πιο προσιτά EV, όπως τα ID. Polo, Raval, Epiq και PIXO, συνυπάρχουν πλέον με plug-in hybrid που υπόσχονται πάνω από 1.000 km συνολικής αυτονομίας, αλλά και με αυτοκίνητα επιδόσεων όπως τα E-208 GTi και Alpine A390. Και ίσως αυτή να ήταν τελικά η σημαντικότερη πρεμιέρα της φετινής έκθεσης. Όχι ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά η εικόνα της αγοράς που έρχεται.

Τι κρατάμε;