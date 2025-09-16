Μπλε STOP στους δρόμους: Μια «άγνωστη» πινακίδα που μπερδεύει τους οδηγούς

Τι είναι τα μπλε σήματα STOP, που μπορεί να τα συναντήσεις και τι οφείλεις να κάνεις αν τα δεις

Η κλασική πινακίδα STOP είναι πάντοτε κόκκινη και αναγνωρίζεται διεθνώς

Τα μπλε STOP δεν ανήκουν στην επίσημη σήμανση του Κ.Ο.Κ.

Η παρουσία τους προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς και συχνά οδηγεί σε λάθος ερμηνείες

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το σήμα STOP είναι μοναδικό και συγκεριμένο: κόκκινο, οκτάγωνο, με λευκά γράμματα. Η σημασία του είναι απόλυτη – ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει τελείως πριν εισέλθει σε διασταύρωση.

Αντίθετα, τα μπλε STOP δεν περιλαμβάνονται σε καμία κατηγορία πινακίδων του Κ.Ο.Κ. και επομένως δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Είναι ουσιαστικά «ανεπίσημα σήματα», τα οποία διαττηρούν το οκτάγωνο σχήμα και την γραμματοσείρα αλλά όχι το κόκκινο χρώμα. Αυτά τα «ανεπίσημα» STOP τα οποία έχουν μπλε ή λευκό χρώμα, τοποθετούνται σε ιδιωτικούς χώρους ή από εργολάβους, χωρίς την τυπική έγκριση.

Πού συναντάμε τα μπλε STOP

Η εμφάνισή τους μπορεί να μπερδέψει, αλλά στην πράξη έχουν συγκεκριμένες χρήσεις:

Ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης : εμπορικά κέντρα, πρατήρια καυσίμων, εργοτάξια.

Προσωρινή σήμανση έργων : φορητές πινακίδες που βάζουν συνεργεία.

Ιδιωτικοί δρόμοι σε αύλειους χώρους, χώρους στάθμευσης και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η πινακίδα λειτουργεί περισσότερο προειδοποιητικά παρά υποχρεωτικά.

Πώς πρέπει να αντιδρά ο οδηγός

Παρότι δεν έχουν την επίσημη βαρύτητα του Κ.Ο.Κ., τα μπλε STOP δεν πρέπει να αγνοούνται εντελώς. Σε χώρους με κίνηση πεζών, σε στενές εξόδους ή σε εργοτάξια, η ύπαρξή τους δείχνει ότι χρειάζεται προσοχή και επιβράδυνση.

Ωστόσο, σε δημόσιο δρόμο, μόνο το κόκκινο STOP επιβάλλει νομικά την πλήρη στάση. Εάν βρεθεί οδηγός σε τροχαίο επειδή σταμάτησε ή δεν σταμάτησε σε μπλε πινακίδα, ο νόμος αναγνωρίζει μόνο τα επίσημα σήματα.

Τι κρατάμε

Το κόκκινο STOP είναι το μόνο επίσημο και δεσμευτικό σήμα

Τα μπλε STOP είναι ανεπίσημα και τοποθετούνται κυρίως σε ιδιωτικούς χώρους

Ο οδηγός καλό είναι να τα λαμβάνει υπόψη ως προειδοποιήσεις

Σε δημόσιο δρόμο δεν έχουν νομική ισχύ

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ