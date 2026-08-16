Μπορούν οι κάμερες να γράψουν δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα;

Οι σύγχρονες κάμερες τροχαίας μπορούν να παρακολουθούν πολλά οχήματα και διαφορετικές λωρίδες ταυτόχρονα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκίνητο που εμφανίζεται στη φωτογραφία θα λάβει αυτομάτως και πρόστιμο.

Οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με τα παλαιότερα συστήματα, τα οποία μπορούσαν να μετρήσουν ένα όχημα κάθε φορά. Πλέον, με τη βοήθεια ραντάρ, αισθητήρων LiDAR, αναγνώρισης πινακίδων και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, είναι δυνατόν να καταγράφονται συγχρόνως διαφορετικά αυτοκίνητα, ακόμη και όταν κινούνται παράλληλα.

Μπορούν να βεβαιωθούν δύο παραβάσεις την ίδια στιγμή;

Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Εφόσον δύο αυτοκίνητα παραβιάσουν ταυτόχρονα το όριο ταχύτητας ή περάσουν με κόκκινο, ένα σύγχρονο σύστημα μπορεί να καταγράψει και τα δύο και να δημιουργήσει ξεχωριστό αρχείο παράβασης για το καθένα. Δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθούν δύο διαφορετικές κάμερες ούτε οι παραβάσεις να απέχουν χρονικά μεταξύ τους. Το σύστημα παρακολουθεί την πορεία κάθε οχήματος μέσα στο ελεγχόμενο πεδίο, εντοπίζει τη λωρίδα στην οποία κινείται και αντιστοιχίζει τη μέτρηση στη σωστή πινακίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα, οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου ελληνικού συστήματος προβλέπουν ότι κάθε κάμερα θα μπορεί να παρακολουθεί έως και τέσσερις λωρίδες ταυτόχρονα, αξιοποιώντας λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση των παραβάσεων και την αναγνώριση των οχημάτων.

Πώς ξέρει ποιο αυτοκίνητο έτρεχε;

Η φωτογραφία αποτελεί μόνο ένα μέρος της διαδικασίας. Η ταχύτητα δεν υπολογίζεται απλώς κοιτάζοντας το στιγμιότυπο, αλλά μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος μέτρησης. Το ραντάρ Doppler εκπέμπει κύματα και υπολογίζει την ταχύτητα από τη μεταβολή της συχνότητάς τους, ενώ το LiDAR χρησιμοποιεί δέσμες λέιζερ για να προσδιορίσει με μεγάλη ακρίβεια την απόσταση, τη θέση και την κίνηση κάθε οχήματος. Τα νεότερα συστήματα δημιουργούν μια ψηφιακή «τροχιά» για κάθε αυτοκίνητο. Γνωρίζουν σε ποια λωρίδα κινείται, ποια είναι η ταχύτητά του, προς ποια κατεύθυνση ταξιδεύει, πότε μπήκε στη ζώνη ελέγχου και ποια πινακίδα κυκλοφορίας του αντιστοιχεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξεχωρίσουν δύο αυτοκίνητα που κινούνται δίπλα-δίπλα, ακόμη και αν βρίσκονται μέσα στην ίδια φωτογραφία. Αν και τα δύο υπερβαίνουν το όριο, μπορούν να καταγραφούν δύο ανεξάρτητες παραβάσεις.

Τι γίνεται εάν φαίνονται δύο αυτοκίνητα στην ίδια φωτογραφία;

Η παρουσία δεύτερου αυτοκινήτου στο πλάνο δεν ακυρώνει από μόνη της την κλήση. Πρόκειται για έναν διαδεδομένο μύθο, ο οποίος προέρχεται κυρίως από τους περιορισμούς παλαιότερων συστημάτων μέτρησης ταχύτητας. Για να θεωρείται έγκυρη η καταγραφή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ποιο όχημα έκανε την παράβαση. Η εικόνα, η θέση του αυτοκινήτου, η λωρίδα, η μέτρηση του αισθητήρα, η ώρα και η πινακίδα συνδέονται μεταξύ τους σε έναν συγκεκριμένο φάκελο. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να αντιστοιχίσει με ασφάλεια την ταχύτητα σε ένα από τα δύο οχήματα, η μέτρηση θεωρείται αμφίβολη και κανονικά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βεβαίωση παράβασης. Το ίδιο ισχύει όταν η πινακίδα δεν διαβάζεται καθαρά ή όταν ένα όχημα κρύβει σημαντικό μέρος του άλλου.

Τι συμβαίνει στις κάμερες κόκκινου σηματοδότη;

Στην παραβίαση κόκκινου σηματοδότη η διαδικασία είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη. Η κάμερα δεν βασίζεται μόνο σε μία φωτογραφία, αλλά συνήθως καταγράφει διαδοχικές εικόνες ή σύντομο βίντεο. Το υλικό πρέπει να δείχνει ότι το όχημα πέρασε τη γραμμή στάσης ενώ το φανάρι ήταν ήδη κόκκινο και ότι συνέχισε την πορεία του μέσα στη διασταύρωση. Εάν δύο αυτοκίνητα περάσουν μαζί, μπορούν να καταγραφούν και τα δύο, αρκεί να διακρίνονται οι πινακίδες και η κίνηση του καθενός. Στην πράξη, το σύστημα δημιουργεί διαφορετικό αρχείο για κάθε πινακίδα, ακόμη και αν τα οχήματα εμφανίζονται στο ίδιο βίντεο ή στα ίδια διαδοχικά στιγμιότυπα.

Οι νέες κάμερες δεν λειτουργούν σαν ένα απλό «φλας»

Η σύγχρονη κάμερα τροχαίας αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Μπορεί να παρακολουθεί διαρκώς την κυκλοφορία, να εντοπίζει πολλά οχήματα συγχρόνως και να αναγνωρίζει διαφορετικές παραβάσεις. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της, μπορεί να ελέγχει την ταχύτητα, την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, την κίνηση σε λεωφορειολωρίδα ή ΛΕΑ, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος. Επομένως, το γεγονός ότι δύο αυτοκίνητα κινούνται μαζί ή εμφανίζονται στην ίδια εικόνα δεν αποτελεί προστασία από την κλήση. Εφόσον η τεχνολογία μπορεί να απομονώσει με ακρίβεια κάθε όχημα και να συνδέσει την παράβαση με τη σωστή πινακίδα, μπορούν να βεβαιωθούν δύο ή ακόμη και περισσότερες παραβάσεις την ίδια στιγμή.