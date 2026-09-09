Χειροκίνητο δε θέλατε; Η ιστορία πίσω από το «ψεύτικο» κιβώτιο της Ferrari 12Cilindri Manuale

Η Ferrari επαναφέρει το χειροκίνητο κιβώτιο μετά από 14 χρόνια. Με «χτένα» στον επιλογέα, όπως πάντα, αλλά με τεχνοκρατική προσέγγιση που έχει σηκώσει θύελλα συζητήσεων, όπως περίπου και η Luce. Ας δούμε με ποιον τρόπο και από ποιους παίκτες επανήλθε στο προσκήνιο το απόλυτο παιχνίδι για μεγάλα παιδιά.

Των Τρύφωνα Αλεξόπουλο και Marco Pascali (Aπόδοση: Άκης Τεμπερίδης), Φωτογραφίες: Αρχείο, Ferrari Media

Όταν συζητάμε για κιβώτια ταχυτήτων και για σπορ οδήγηση, ελλοχεύει κίνδυνος να γίνουμε επιδερμικοί. Μέσα στο κιβώτιο που κρύβει σειρές γραναζιών με ανεξήγητη, για πολλούς, διάταξη, κρύβονται διάφορα θαύματα. Όπως για παράδειγμα, η ανύψωση των στροφών του κινητήρα στο σωστό επίπεδο για το κατέβασμα της σχέσης στο κιβώτιο, ο λεγόμενος συγχρονισμός. Και κάπου εδώ τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στο πάτημα του συμπλέκτη και στην εμπλοκή της επόμενης σχέσης κρυβόταν επί δεκαετίες μία από τις πολυτιμότερες δεξιότητες ενός οδηγού: ο χειρισμός του μοχλού ταχυτήτων και, κατ’ επέκταση, η εκμετάλλευση του κινητήρα και η ποιότητα της οδηγικής τέχνης. Μία τόσο απλή φαινομενικά κίνηση, αυτή της αλλαγής ταχύτητας, μετατράπηκε σε χειροπιαστό – κυριολεκτικά – παράσημο οδηγικής ικανότητας. Και σε πηγή αστικών μύθων για επιδεξιότητες διόλου αυταπόδεικτες. Με απλά λόγια, το χειροκίνητο κιβώτιο έχει τη γοητεία του, με την προϋπόθεση ότι ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Κάτι που οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν ποτέ.

Ταξίδι στον χρόνο

Στην πραγματικότητα, δεν εξεπλάγην όταν στα μέσα της περασμένης δεκαετίας οι πελάτες των supercars εγκατέλειψαν τα manual. Αυτοκίνητα όπως οι Ferrari 599 GTB Fiorano και California – για να ξεκινήσουμε από το Μαρανέλο που μας δίνει τώρα μία θαυμάσια αφορμή να ξαναμιλήσουμε για κιβώτια – κάποια στιγμή έπαψαν να παραγγέλλονται ως χειροκίνητα. Παρότι η κλασική χτένα του επιλογέα ήταν κάτι σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τους απανταχού Φεραρίστι. Ακριβώς αυτή η αδιαφορία του κοινού ώθησε το Μαρανέλο να κάνει τη μεγάλη στροφή. Ένας άλλος λόγος ήταν το μπαράζ επιδόσεων και η «ψηφιοποίηση» των νέων supercars. Οι ιπποδυνάμεις εκτοξεύονταν.

Για παράδειγμα, η 599 ξεπερνούσε ήδη τους 600 ίππους, ενώ η California απέδιδε 460. Την ίδια στιγμή που γενικά οι Ferrari, McLaren και Porsche υιοθετούσαν τεχνολογίες που είχαν ήδη αναπτυχθεί, όπως ηλεκτρονική διαχείριση κινητήρων, ESP, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπλοκέ διαφορικά. Αυτό σήμαινε ότι ένα εντελώς μηχανικό κιβώτιο συνιστούσε πλέον ξένο σώμα, μη διαχειρίσιμο και όχι αξιόπιστο όσο ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτόματο. Και όταν προέκυψε η 458 Italia το 2009, τα πράγματα είχαν ωριμάσει για μία αναχώρηση χωρίς επιστροφή. Αυτή ήταν η πρώτη berlinetta αποκλειστικά ημιαυτόματη. Ούτε κατά παραγγελία δεν μπορούσες να την αποκτήσεις με κλασικό επιλογέα.

Ήταν πύραυλος για την εποχή της και ίσως να μην μπορούσες πλέον να την οδηγήσεις (ως μέσος οδηγός) χωρίς ένα ημιαυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το οποίο γεννήθηκε για λόγους ταχύτητας στους αγώνες χάρη στην Porsche. Μετέπειτα βέβαια πέρασε στην παραγωγή, είτε ως εργαλείο σπορ οδήγησης είτε ως εξάρτημα περιορισμού της κατανάλωσης – ειδικά αν μιλάμε για τη Volkswagen. Ναι, τα DCT βελτιώνουν την απόδοση και εξασφαλίζουν πρωτόγνωρες επιδόσεις, που μετρούνται σε εκατοστά και δέκατα του δευτερολέπτου σε κάθε γύρο πίστας.

Ένας καινούριος κόσμος

Οι αυξανόμενες επιδόσεις των σπορ αυτοκινήτων την τελευταία εικοσαετία έδωσαν στους πελάτες να καταλάβουν ότι η εποχή του «ανθρώπινου» ελέγχου στην οδήγηση είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Κανένας οδηγός δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί σε ταχύτητα τα ηλεκτρονικά συστήματα και το κιβώτιο ήταν ένα από αυτά. Το 2013, ακόμη και η σκληροπυρηνική 911 GT3, στην αναβαθμισμένη σειρά 991.1, ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά με PDK, τον πολυαναμενόμενο αντικαταστάτη του «χλιαρού» πάντα tiptronic, με διπλό συμπλέκτη. Ούτε κατά παραγγελία δεν μπορούσες να την έχεις ως χειροκίνητη. Και στον κόσμο των trackdays ήταν εμφανής η τεχνολογική υπεροχή των σπορ αυτοκινήτων τελευταίας γενιάς.

Εκείνη η ριζοσπαστική επιλογή του Τσουφενχάουζεν έφερε και την πρώτη αντιστροφή της ιστορίας, καθώς η ίδια ήταν που επανέφερε το manual κιβώτιο στις επόμενες γενιές της GT3. Και μας χάρισε τότε μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Με τους Αμερικανούς να προτιμούν manual κιβώτιο, παρότι ελάχιστοι γνώριζαν πώς να το χειριστούν και τους Ευρωπαίους να προδίδουν την κουλτούρα τους για χάρη του PDK. Σε αυτήν τη φάση ήταν που ξεκίνησε μία αντίστροφη κουλτούρα, τροφοδοτημένη από αναμνήσεις και νοσταλγία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ζητούμενό της ήταν η μερική επαναφορά του χειροκίνητου κιβωτίου, σε ρόλο αδιαπραγμάτευτου γκάτζετ της σπορ οδήγησης.

Οι ρίζες της νέας τάσης

Από τη γενέτειρα της Tesla και της ηλεκτροκίνησης, την Καλιφόρνια, ξεκίνησε η ιδέα των restomod αυτοκινήτων. Με την υπογραφή Singer έγιναν διάσημα. Σε έναν κόσμο όπου ο όρος supercar έπαψε να είναι αρκετός και γεμίσαμε με hypercars (ευτυχώς για την ώρα έχουμε γλυτώσει από υποτιθέμενα ultracars), με τετραψήφιες ιπποδυνάμεις και εξαψήφιες τιμές απόκτησης, η Singer δεν επανέφερε μόνο τις κλασικές γραμμές μίας 964 Classic Study, προσαρμοσμένες στο σήμερα με παρεμβάσεις υψηλής ραπτικής, αλλά και το χειροκίνητο κιβώτιο. Ένα γλυκό τσίγκλισμα σε έναν κόσμο που έμοιαζε να κινείται προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Έκτοτε, η κουλτούρα του restomod άρχισε να καθιερώνεται, μέσα από πανάκριβες κατασκευές μικρών οίκων από την Ιταλία. Θυμίζουμε τους Automobili Amos, Kimera, Totem, Nardone και Alfaholics. Αντίστοιχα, από τη Γηραιά Αλβιώνα, τους Thornley Kelham, David Brown και άλλους. Τα συνεργεία αυτά, που συνιστούν ένα καλειδοσκόπιο ενίσχυσης μηχανολογικών αναμνήσεων, επιλέγουν το manual ως σήμα κατατεθέν μίας αντικουλτούρας που ήδη μετατρέπεται σε τάση.

Άλλωστε και ο αξιοσέβαστος Horacio Pagani αντιμετώπισε αντίστοιχο θέμα με το δικό του κοινό. Όταν παρουσίασε τη Huayra το 2011, αποκλειστικά με σειριακό κιβώτιο, οι ορφανοί gentlemen της Zonda άρχισαν να τη ζητούν με χειροκίνητο. Χρειάστηκε ένα γενεαλογικό άλμα για να υιοθετήσει ο Αργεντίνος της ιταλικής Εμίλια κιβώτιο της XTrac, αλλά με τεχνολογία by-wire που συνδέει ηλεκτρονικά το τρίτο πεντάλ με την υδραυλική αντλία του συμπλέκτη. Το συγκεκριμένο σύστημα επανήλθε αναβαθμισμένο στη Huayra μόλις φέτος και συγκεκριμένα στην 70 Derecho που είδαμε στο Γκούντγουντ.

Τη φλόγα για το χειροκίνητο κιβώτιο φρόντισε να τροφοδοτήσει με καύσιμη ύλη και ο περίφημος Gordon Murray, παρουσιάζοντας τα δύο τελευταία του supercars, το Τ.50 και το Τ.33. Μικρά σε μέγεθος, με τον οδηγό στο κέντρο όπως στην αξέχαστη F1, με υψηλόστροφο ατμοσφαιρικό κινητήρα και βέβαια με χειροκίνητο κιβώτιο. Επίσης, προέκυψε και το Koeniggsegg CC850 με το ιδιαίτερο σύστημα Engage Shift, το οποίο μετατρέπει σε χειροκίνητο το εννιατάχυτο κιβώτιο LST του Jesko. Την προηγούμενη πάντα δεκαετία, η Hennessey εξαπέλυσε το Venom GT για να καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας της Bugatti Veyron Super Sport (431,072 χλμ./ώρα). Ένα αυτοκίνητο βασισμένο στη Lotus Exige που άγγιξε τα 435 χλμ./ώρα, αλλά το ρεκόρ του δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα. Και φορούσε χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η ιδέα λοιπόν ενός αυτοκινήτου με κλασικό συμπλέκτη που μπορούσε να αντιπαρατεθεί στο πιο hi-tech hypercar της εποχής περνούσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. H παλιά σχολή του manual είχε ακόμη νόημα.

Και οι κοινοί θνητοί; Σε αειφόρα ανάπτυξη βρισκόταν την ίδια εποχή και ο κόσμος των πιο ταπεινών σπορ αυτοκινήτων, ακολουθώντας την ίδια σχεδόν φιλοσοφία με τα supercar. Με νέες τεχνολογίες που χάριζαν πρωτόγνωρες επιδόσεις και χρόνους-ρεκόρ στο εμβληματικό ρινγκ της αυτοκίνησης, το Νίρμπουργκρινγκ. Να θυμίσουμε τα διάφορα Honda Civic Type R, τα Megane και Clio RS, τις BMW M και τις Mercedes AMG μεταξύ άλλων. Αντίθετα, το αθάνατο MX-5 και ο εκρηκτικός προσομοιωτής ράλλυ που ακούει στο όνομα GR Yaris επέμεναν χειροκίνητα, αν και το Toyota πρόσφερε επιλογή αυτόματου κιβωτίου στη δεύτερη γενιά του. Οι Ιάπωνες εκτιμούν ότι το manual παραμένει ακαταμάχητα απολαυστικό στην οδήγηση.

Το Μαρανέλο διδάσκει! (μα πώς λειτουργεί αυτό το… πράγμα)

Όμως και οι Ιταλοί δεν κοιμούνται ποτέ, ειδικά οι τύποι εκεί στο Μαρανέλο. Κατάλαβαν από καιρό ότι είχε έρθει η στιγμή να κάνουν κάτι για τους δικούς τους λάτρεις της old school οδήγησης. Και το έκαναν με εντελώς δικό τους τρόπο, εφαρμόζοντας πρωτόγνωρη τεχνολογία σε ένα παλιό πρόβλημα. Signore e signori, ορίστε το πρώτο DCT με χειροκίνητη μεν, by-wire δε, λειτουργία. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει αυθεντική οδηγική εμπειρία χωρίς το παραμικρό ρίσκο στα χέρια του… όχι και τόσο έμπειρου οδηγού. Και εγένετο η 12Cilindri Manuale. Σε 1.499 μόνο μονάδες, με την απαραίτητη premium επιβάρυνση στην τιμή. Η βάση παραμένει το γνωστό 8τάχυτο DCT της 12Cilindri, όμως στη χειροκίνητη λειτουργία ο οδηγός διαχειρίζεται τις έξι πρώτες σχέσεις και την όπισθεν μέσω του κλασικού μεταλλικού «cancelletto», χωρίς μάλιστα paddles πίσω από το τιμόνι.

Ο Valentin Marguet, επικεφαλής του προγράμματος DCT Manuale, μας εξηγεί ότι ένα συμβατικό χειροκίνητο κιβώτιο δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί ροπή μεγαλύτερη από 500 Nm. Θα χρειαζόταν είτε downsizing του κινητήρα είτε υιοθέτηση ενός υπερβολικά μεγάλου συμπλέκτη, δύσχρηστου στην καθημερινή χρήση. Γι’ αυτό επιλέχθηκε η αρχιτεκτονική του κιβωτίου διπλού συμπλέκτη, με σχεδιασμένη εξαρχής χειροκίνητη διεπαφή, ικανή να διατηρεί την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις αλλαγές. Και, κυρίως, να προστατεύει τα μηχανικά μέρη. Ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων παραμένει άλλωστε αυτούσιος, με 830 ίππους, 678 Nm και όριο περιστροφής στις 9.500 σ.α.λ.

«Το σύστημα διαβάζει σε πραγματικό χρόνο τη θέση και την ταχύτητα των κινήσεων του χεριού και του ποδιού μέσω αισθητήρων, μεταφράζοντας την πρόθεση του οδηγού σε ηλεκτρομηχανικές εντολές προς τις σχέσεις μετάδοσης και τους συμπλέκτες».

Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Ο επιλογέας δεν είναι ένα ηλεκτρονικό joystick ντυμένο με ένα όμορφο μεταλλικό χτένι. Η Ferrari κατασκεύασε έναν ολόκληρο μηχανικό μηχανισμό, βάρους μικρότερου από 3,5 κιλά, κατεργασμένο από συμπαγή κομμάτια μετάλλου με εξαιρετικά μικρές ανοχές. Στο εσωτερικό του, ένας περιστρεφόμενος πυρήνας από χάλυβα υψηλής αντοχής διαχωρίζει ουσιαστικά τις δύο κινήσεις που θα πραγματοποιούσε ένα πραγματικό κιβώτιο: την επιλογή της διαδρομής και την εμπλοκή της σχέσης. Έκκεντρα ράουλα (ένα σύστημα έκκεντρα τοποθετημένων κυλίνδρων δηλαδή) αναλαμβάνουν την επαναφορά του λεβιέ, ενώ ένα ειδικά διαμορφωμένο περιστρεφόμενο τύμπανο και ένας προφορτισμένος μηχανισμός αυξάνουν σταδιακά την αντίσταση και στη συνέχεια την απελευθερώνουν απότομα κατά την εμπλοκή. Έτσι δημιουργείται μηχανικά -και όχι μέσω τεχνητού force feedback- εκείνο το χαρακτηριστικό «κλικ» που φτάνει στην παλάμη. Ακόμη και η επιφανειακή κατεργασία των εξαρτημάτων έχει μελετηθεί ώστε αυτή η αίσθηση να παραμένει αναλλοίωτη με τη χρήση.

Την ίδια στιγμή, δύο μαγνητικοί αισθητήρες Hall παρακολουθούν χωρίς φυσική επαφή τη θέση του λεβιέ στους δύο άξονες κίνησης και μεταφέρουν την πληροφορία στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Αν ο οδηγός επιχειρήσει μια μη αποδεκτή επιλογή, ένας ηλεκτρομαγνητικός ενεργοποιητής (solenoid) λειτουργεί ως πραγματικό μηχανικό lock-out και δεν επιτρέπει στον λεβιέ να ολοκληρώσει την κίνησή του. Μέχρι και ο ήχος της κίνησης του μεταλλικού επιλογέα μελετήθηκε ξεχωριστά, ώστε η ακουστική ανάδραση να αποτελεί μέρος της εμπειρίας. Η όπισθεν, πιστή στην παράδοση, επιλέγεται πιέζοντας τον λεβιέ προς τα κάτω και οδηγώντας τον στην επάνω αριστερή θέση της ανοικτής πύλης.

Αντίστοιχη δουλειά κρύβεται και κάτω από το αριστερό πόδι. Το pedal box σχεδιάστηκε από την αρχή για να δεχθεί τρίτο πεντάλ, όμως ο συμπλέκτης είναι και αυτός εξ ολοκλήρου by-wire. Ένας αισθητήρας γωνιακής θέσης διαβάζει συνεχώς τη διαδρομή του πεντάλ και η ηλεκτρονική μονάδα μετατρέπει την εντολή σε υδραυλικό έλεγχο των δύο πακέτων συμπλεκτών του DCT. Η αίσθηση όμως στο πόδι δεν παράγεται ηλεκτρονικά: προφορτισμένο ελατήριο, έκκεντρο και ράουλο δημιουργούν μηχανικά την καμπύλη δύναμης-διαδρομής ενός κανονικού συμπλέκτη, μαζί με τη χαρακτηριστική μεταβολή αντίστασης γύρω από το σημείο εμπλοκής.

Και η Ferrari δεν προσπάθησε να αφαιρέσει τις «ατέλειες» που κάνουν ένα manual ενδιαφέρον. Κακή χρονική συνεννόηση γκαζιού και συμπλέκτη σημαίνει τράνταγμα. Λάθος εκκίνηση μπορεί ακόμη και να σβήσει τον V12. Ο οδηγός μπορεί να κάνει heel-and-toe, να παραλείψει σχέσεις και, γενικότερα, να συμμετέχει πραγματικά στη διαδικασία αντί να δίνει απλώς εντολές αλλαγής. Από την άλλη, όταν δεν έχει διάθεση, επιστρέφει στην αυτόματη λειτουργία και το DCT αναλαμβάνει ξανά πλήρως τον έλεγχο. Η χειροκίνητη λογική χρησιμοποιεί τις έξι πρώτες σχέσεις, ενώ η έβδομη και η όγδοη παραμένουν διαθέσιμες στην αυτόματη λειτουργία για το ταχύ ταξίδι.

Ο Raffaele De Simone, δοκιμαστής και υπεύθυνος εξέλιξης των Ferrari, συμπληρώνει ότι «στην 12Cilindri, η by-wire φιλοσοφία δεν συνιστά απλώς μια απομακρυσμένη μετάδοση της εντολής. Πρόκειται για μια σύνδεση “ένα-προς-ένα”, που αναπαράγει με υψηλή πιστότητα την κίνηση του ενεργοποιητή σε σχέση με την εντολή του οδηγού. Στόχος μας ήταν να εξαλείψουμε τους περιορισμούς των μηχανικών συστημάτων, διατηρώντας όμως όλες τις κλασικές απτικές αισθήσεις. Από το χαρακτηριστικό κλικ του επιλογέα μέχρι την αίσθηση εμπλοκής της σχέσης. Η ενσωμάτωση του ανθρώπινου παράγοντα στον κύκλο ελέγχου απαιτούσε την πλήρη επανεγγραφή του λογισμικού. Πλέον το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται την απρόβλεπτη συμπεριφορά του οδηγού -για παράδειγμα, ένα αθέμιτο κατέβασμα από έκτη σε δεύτερη-, συντονίζοντάς την με τη δυναμική του αυτοκινήτου. Ακριβώς όπως γίνεται με το διαφορικό ή το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια όσο και η μηχανική ακεραιότητα».

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλη αυτή η επιπλέον μηχανική και ηλεκτρονική υποδομή κοστίζει ελάχιστα σε βάρος: η 12Cilindri Manuale δηλώνεται στα 1.565 κιλά στεγνή, μόλις 5 περισσότερα από τα 1.560 κιλά της κανονικής 12Cilindri. Τεράστια τεχνική πολυπλοκότητα, δηλαδή, για να επιστρέψει στην καμπίνα κάτι που κάποτε θεωρούσαμε αυτονόητο. Τέσσερα χρόνια εξέλιξης, με μία μόνο υπόσχεση: αγνή, απόλυτα μηχανική διεπαφή, σε συνδυασμό με την οδηγησιμότητα και την προστασία μιας σύγχρονης Ferrari.