Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο αυτοκίνητο: Γιατί δεν είναι καλή ιδέα;

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι, εκτός από τους δρόμους και τα σπίτια, κάποιοι βάζουν λαμπάκια και στο αυτοκίνητο: Είναι όμως αυτό καλή ιδέα;

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την αλλαγή του χρόνου και οι πόλεις του Δυτικού κόσμου κινούνται ήδη σε ρυθμούς Χριστουγέννων, μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι περιμένουν κάθε χρόνο με ανυπομονησία. Οι μικροί περιμένουν την επίσκεψη του Άγιου Βασίλη, οι μεγάλοι τις λίγες μέρες χαλάρωσης, με τους δρόμους να έχουν ήδη στολιστεί με τα γνωστά λαμπάκια, κάτι που πολλοί κάνουν και στο αυτοκίνητο.

Ωστόσο, απ’ ότι φαίνεται το τελευταίο δεν είναι και η καλύτερη ιδέα, ειδικά άμα είσαι κάτοικος Κάνσας.

Στολισμένο αυτοκίνητο ή όχημα έκτακτης ανάγκης;

Για να προλάβουν την επέλαση Χριστουγεννιάτικων δέντρων με… τέσσερις τροχούς, οι αρχές στο Κάνσας υπενθυμίζουν στους πολίτες πως τα λαμπάκια προορίζονται για τα δέντρα και τα σπίτια, όχι για το αυτοκίνητο. Αυτό αφού, εκτός από ενοχλητικά και αρκετά… cringe, τα εν λόγω λαμπάκια κάνουν τα Ι.Χ. να μοιάζουν με οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως περιπολικά και ασθενοφόρα.

Αυτό δεν πρόκειται για κάποιον νέο νόμο, αλλά για έναν που υπάρχει για δεκαετίες αλλά, λόγω εορταστικής περιόδου, σπάνια εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει το που, πόσα και τι χρώμα επιτρέπεται να είναι τα λαμπάκια με τα οποία μπορεί κάποιος να στολίσει το αυτοκίνητό του, ενώ ανάλογοι κανονισμοί ισχύουν και εκτός Κάνσας.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Kansas Highway Patrol, Tod Hileman, «Φοβόμαστε ότι αν οι άνθρωποι αρχίσουν να βάζουν όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στα αυτοκίνητά τους, τι θα εμποδίσει κάποιον να βάλει κόκκινα και μπλε φώτα που αναβοσβήνουν στο αυτοκίνητό τους; Αυτό θα σήμαινε για τους περισσότερους ανθρώπους ότι πρόκειται για οχήματα της αστυνομίας ή έκτακτης ανάγκης».

Χο-Χο-Χο, έφερα το… πρόστιμό σας

Στο Κάνσας λοιπόν, ένα αυτοκίνητο με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια θεωρείται «επικίνδυνο», με όσους τα χρησιμοποιούν να καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 75 δολαρίων, για κάθε παράβαση των κανονισμών. Αυτό ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται σε δημόσιους δρόμους, εκτός αν λαμβάνουν μέρος σε κάποια εορταστική εκδήλωση, π.χ. παρέλαση.

Πιστεύετε πως έχουν βάση όλα αυτά που διαβάζουμε για το Κάνσας, ή είναι απλά ένας έξυπνος τρόπος να γλιτώσουν το cringe; Εμείς πάντως λαμπάκια και χριστουγεννιάτικα στολίδια στα δικά μας αυτοκίνητα δεν βάζουμε ποτέ. Όχι μόνο επειδή μπορεί να μας τα γρατζουνίσουν, αλλά επειδή είναι στολίδια… από μόνα τους.

Τι κρατάμε:

Τα λαμπάκια στο αυτοκίνητο απαγορεύονται στο Κάνσας, όχι λόγω cringe, αλλά για λόγους ασφαλείας

Τα κόκκινα & μπλε λαμπάκια μπορούν να κάνουν το αυτοκίνητο να μοιάζει με αστυνομικό όχημα ή ασθενοφόρο

Όσοι τα χρησιμοποιούν στο Κάνσας θα πρέπει να περιμένουν πρόστιμο κάτω από το… δέντρο

Πηγή: Carscoops.com