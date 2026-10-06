CrediaBank: Χρηματοδότηση αυτοκινήτου με επιτόκιο 5,99% στην Auto Athina 2026

Η CrediaBank συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός στην Auto Athina 2026 και παρουσιάζει ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για αγορά αυτοκινήτου, με σταθερό επιτόκιο 5,99% και χρηματοδότηση έως 50.000 ευρώ

Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026 έχει η CrediaBank, η οποία συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός και είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η μοναδική τράπεζα με φυσική παρουσία στην έκθεση.

Η Auto Athina 2026 πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo στα Σπάτα, με την CrediaBank να υποδέχεται τους επισκέπτες στο Hall 3, στη θέση C9.

Κεντρικό μήνυμα της παρουσίας της είναι το «Το επόμενο αυτοκίνητό σου ξεκινάει από εδώ», ενώ στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται ειδική πρόταση χρηματοδότησης για την αγορά οχήματος.

Δάνειο αυτοκινήτου με σταθερό επιτόκιο 5,99%

Το πρόγραμμα «Δάνειο Αυτοκινήτου Auto Athina 2026» προβλέπει σταθερό επιτόκιο 5,99%, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στο 0,60%.

Η χρηματοδότηση μπορεί να κυμανθεί από 1.000 έως 50.000 ευρώ και να καλύψει έως και το 80% της αξίας του οχήματος, ή της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν κρατικής επιδότησης.

Η διάρκεια αποπληρωμής ξεκινά από τους 6 μήνες και μπορεί να φτάσει έως τους 84 μήνες. Παράλληλα, δεν προβλέπεται δαπάνη εξέτασης του αιτήματος, ενώ δεν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Για συμβατικά, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η χρηματοδότηση αφορά συμβατικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και οχήματα κατηγορίας L. Απευθύνεται αποκλειστικά στους επισκέπτες της Auto Athina 2026 που θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα υποβάλουν αίτηση δανείου στην CrediaBank έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Στον χώρο της τράπεζας οι επισκέπτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για λύσεις χρηματοδότησης, leasing και ασφάλισης αυτοκινήτου.

Ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, σημείωσε ότι οι αλλαγές στην κινητικότητα δημιουργούν νέες ανάγκες για τους καταναλωτές, με την τράπεζα να επιδιώκει να προσφέρει περισσότερες επιλογές για την αγορά και τη χρήση αυτοκινήτου, αλλά και για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

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