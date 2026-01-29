quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αποκάλυψη: Δεύτερη πιο επικίνδυνη χώρα για οδήγηση στην Ευρώπη η Ρουμανία – Η θέση της Ελλάδας

ΠΕΜΠΤΗ | 29.01.2026
Autotypos Team
apokalypsi-defteri-pio-epikindyni-chora-gia-odigisi-stin-evropi-i-roumania-i-thesi-tis-elladas-791085

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης των πιο επικίνδυνων χωρών για οδήγηση στην Ευρώπη βρέθηκε η Ρουμανία

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2025 αποκαλύπτει τους κινδύνους που θα πρέπει να υπολογίζουν οι οδηγοί στη χώρα της Ρουμανίας, στους δρόμους της οποίας έχασαν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ, σκορπίζοντας τη θλίψη στο πανελλήνιο.

Δείτε ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τους πιο επικίνδυνους δρόμους και σε ποια θέση κατατάσσεται η Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι πιο επικίνδυνοι δρόμοι στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την έρευνα του ETSC, οι πιο επικίνδυνοι δρόμοι στην Ευρώπη είναι αυτοί της Σερβίας, στους οποίους χάθηκαν 78 ζωές σε τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους μέσα στο 2024.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκουμε τη Ρουμανία, με 77 θανάτους ανά εκατομμύριο, ενώ τρίτη είναι η Βουλγαρία, με 74.

Η Ελλάδα και η Κροατία συμπληρώνουν την πεντάδα, με 64 και 62 θανάτους ανά εκατομμύριο αντίστοιχα. Σημαντικό είναι ότι η Κροατία δείχνει σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα έτη, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση θνησιμότητας σε σύγκριση με το 2023, όταν οι θάνατοι ανά εκατομμύριο ήταν 60.

Η μελέτη υπογραμμίζει πως η υπερβολική ταχύτητα ήταν εκτιμώμενος παράγοντας σε περίπου 18% των θανάτων στην Ελλάδα. Μάλιστα, η αυστηρότερη επιβολή των ορίων ταχύτητας, όπως μέσω ελέγχων ή καμερών, θα μπορούσε να μειώσει τα θανατηφόρα ατυχήματα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αύξηση της ταχύτητας κατά 5% μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος κατά 20%.

Στις υπόλοιπες επικίνδυνες χώρες περιλαμβάνονται η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51 θάνατοι) και η Ισπανία (36 θάνατοι).

Αντίθετα, οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται πρότυπα οδικής ασφάλειας. Η Νορβηγία αναδεικνύεται ως η ασφαλέστερη χώρα με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Σουηδία (20 θάνατοι) και τη Μάλτα (21 θάνατοι).

Πηγή: EleftherosTypos.gr

