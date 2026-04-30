ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δεκαδικός αριθμός σε πινακίδα ορίου ταχύτητας – Γίνεται;

ΠΕΜΠΤΗ | 30.04.2026
Autotypos Team
Kι όμως, η ασυνήθιστη πινακίδα ορίου ταχύτητας με δεκαδικό αριθμό «γυρνάει κεφάλια», αφού αυτός είναι ο σκοπός της

Η περίεργη πινακίδα ορίου ταχύτητας με δεκαδικό αριθμό υπάρχει στο Wisconsin, αναγράφοντας όριο ταχύτητας 17,3 μίλια την ώρα (περίπου 27,8 χλμ./ώρα). Ούτε 17, ούτε 17,1, ούτε 17,2… αλλά 17,3 ακριβώς!

Όχι, δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια έξυπνη τακτική που ποντάρει στην ανθρώπινη περιέργεια.

Γιατί όμως;

Κι όμως, δεν πρόκειται για λάθος ή κακόγουστο αστείο, αλλά για μια έξυπνη τακτική που στοχεύει στην ανθρώπινη περιέργεια, με στόχο να βγάλει τους οδηγούς από τον αυτόματο πιλότο.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, ο αδιαμφησβήτητα πρωτοφανής δεκαδικός αριθμός του ορίου ταχύτητας επιλέχθηκε επειδή ακριβώς τραβάει την προσοχή των οδηγών. Σύμφωνα με αυτούς, οι συμβατικές πινακίδες συχνά αγνοούνται πλήρως από τους οδηγούς, αφού αυτοί τείνουν να ενεργούν μηχανικά όταν κινούνται σε γνώριμους δρόμους.

Ο παράξενος δεκαδικός αριθμός τους αναγκάζει να ρίξουν μια δεύτερη ματιά στην πινακίδα, βγάζοντάς τους έτσι από τον «αυτόματο».

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Βασικός στόχος η οδική ασφάλεια

Πρόκειται για μια νέα πρόταση στον τομέα της οδικής ασφάλειας, αρκετά αλλιώτικης απ’ ότι έχουμε συνηθίσει, και αυτή ακριβώς είναι η δύναμή της. Οι αρχές ποντάρουν στο να τραβήξουν την προσοχή των οδηγών, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους ωθήσουν στο να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Όπως αναφέρουν, «Θέλουμε το κάθε άτομο να φτάνει σπίτι του ασφαλές στο τέλος της ημέρας».

Παρότι φαίνεται περίεργο, δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται τέτοια τακτική. Παρόμοια πινακίδα υπάρχει σε εμπορικό κέντρο στο Κολοράντο, όπου το όριο είναι 8,2 μίλια/ώρα (περίπου 13,2 χλμ./ώρα).

Γενικά, οι ειδικοί στην οδική ασφάλεια αρχίζουν να εξετάζουν πιο «δημιουργικούς» τρόπους για να κάνουν τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας, καθώς έχει φανεί ότι τακτικές όπως η μείωση του ορίου και τα σαμαράκια στους δρόμους συχνά δεν αρκούν.

Τι κρατάμε:

  • Περίεργη πινακίδα με δεκαδικό αριθμό ορίου ταχύτητας υπάρχει στο Wisconsin
  • Στόχος είναι να τραβάει την προσοχή των οδηγών, κινώντας την περιέργειά τους
  • Η ανάγνωση της περίεργης πινακίδας βοηθά στο να βγάζει τους οδηγούς από τον αυτόματο
  • Οι ειδικοί συνεχίζουν να ψάχνουν δημιουργικές λύσεις για την οδική ασφάλεια

Πηγή: Carscoops.com

#ΗΠΑ#όριο ταχύτητας#πινακίδα

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

se-afti-ti-megaloupoli-kopikan-45-ekat-kliseis-se-ena-chrono-molis-1-stis-7-itan-apo-astynomikous-789694

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

26.03.2026

Σε αυτή τη μεγαλούπολη «κόπηκαν» 4,5 εκατ. κλήσεις σε ένα χρόνο – Μόλις 1 στις 7 ήταν από αστυνομικούς
etsi-glitonoun-tous-forous-oi-idioktites-exotikon-supercars-stin-kalifornia-796009

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

14.03.2026

Έτσι γλιτώνουν τους φόρους οι ιδιοκτήτες εξωτικών supercars στην Καλιφόρνια
christougenniatika-labakia-sto-aftokinito-giati-den-einai-kali-idea-786585

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

16.12.2025

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στο αυτοκίνητο: Γιατί δεν είναι καλή ιδέα;
dyo-epangelmaties-odigoi-efagan-klisi-giati-de-milousan-anglika-se-poio-nomo-vasizetai-770898

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

11.08.2025

Δύο επαγγελματίες οδηγοί έφαγαν κλήση γιατί δε μιλούσαν αγγλικά – Σε ποιο νόμο βασίζεται;
an-pigaineis-me-1-chiliometro-kato-apo-to-orio-borei-na-pas-fylaki-pou-ischyei-afto-770887

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

11.08.2025

Αν πηγαίνεις με 1 χιλιόμετρο κάτω από το όριο μπορεί να πας φυλακή – Πού ισχύει αυτό;
afto-to-aftokinito-einai-39-fores-pio-pithano-na-klapei-yparchei-kai-stin-ellada-770711

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

08.08.2025

Αυτό το αυτοκίνητο είναι 39 φορές πιο πιθανό να κλαπεί – Υπάρχει και στην Ελλάδα

