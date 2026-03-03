Δες πως μπορεί κάποιος να σε παρακολουθεί μέσα από το σύστημα ελέγχου πίεσης των ελαστικών του αυτοκινήτου σου

Ερευνητές αποκαλύπτουν ότι το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό οχημάτων με εξοπλισμό αξίας μόλις 100 ευρώ

Σχεδόν κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, γνωστό ως TPMS. Πρόκειται για μια τεχνολογία ασφαλείας που ειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα ελαστικό έχει απώλειες πίεσης και σε πολλές χώρες είναι υποχρεωτική από τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Αυτό σημαίνει ότι ένας τεράστιος αριθμός οχημάτων στους δρόμους σήμερα εκπέμπει συνεχώς ραδιοσήματα, είτε ο οδηγός το γνωρίζει, είτε όχι.

Τώρα, ερευνητές από το Ινστιτούτο IMDEA Networks αποκάλυψαν κάτι ανησυχητικό: αυτά τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κίνησης ενός οχήματος με έναν εκπληκτικά φθηνό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός

Κάθε αισθητήρας TPMS εκπέμπει ένα μοναδικό και σταθερό αναγνωριστικό χωρίς κρυπτογράφηση. Με άλλα λόγια, κάθε αυτοκίνητο «εκπέμπει» αθόρυβα την ταυτότητά του προς οποιονδήποτε έχει τον κατάλληλο δέκτη. Αντίθετα με τις κάμερες που χρειάζονται οπτική επαφή, τα ραδιοσήματα διαπερνούν τοίχους και εμπόδια, καθιστώντας την παρακολούθηση δυνατή σχεδόν παντού, ενώ ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο να αποκαλυφθεί ή να εντοπιστεί ο υποκλοπέας του σήματος.

Για να δοκιμάσουν την πρακτική εφαρμογή αυτής της απειλής, οι ερευνητές τοποθέτησαν μερικούς φθηνούς ραδιοδέκτες κόστους περίπου 100 δολαρίων ο καθένας κοντά σε δρόμους και χώρους στάθμευσης. Στη διάρκεια δέκα εβδομάδων, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς, κατέγραψαν πάνω από 6 εκατομμύρια μηνύματα από αισθητήρες ελαστικών, που προέρχονταν από περισσότερα από 20.000 οχήματα. Οι δέκτες κατάφεραν να «πιάσουν» σήματα από κινούμενα αυτοκίνητα σε απόσταση έως και 50 μέτρων, ακόμα και αν τα οχήματα βρίσκονταν μέσα σε κτίρια.

Συνδυάζοντας τα σήματα και από τα τέσσερα ελαστικά κάθε αυτοκινήτου, οι ερευνητές μπόρεσαν να παρακολουθούν πότε ένα συγκεκριμένο όχημα έφτανε, έφευγε και επέστρεφε σε τακτά χρονικά διαστήματα αποκαλύπτοντας στην ουσία τις καθημερινές συνήθειες του ιδιοκτήτη του: πότε πηγαίνει στη δουλειά, πότε επιστρέφει σπίτι, ποιες τοποθεσίες επισκέπτεται συστηματικά.

Κίνδυνοι πέρα από την απλή παρακολούθηση

Η απειλή δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό θέσης. Τα δεδομένα πίεσης που εκπέμπονται μπορούν να αποκαλύψουν και τον τύπο του οχήματος, καθώς και αν μεταφέρει βαρύ φορτίο. Στα χέρια εγκληματιών, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της ρουτίνας ενός οχήματος πριν από μια κλοπή. Θεωρητικά, τα ίδια σήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από κατασκευαστές αυτοκινήτων για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των πελατών τους.

Τι πρέπει να αλλάξει

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υφιστάμενοι κανονισμοί κυβερνοασφάλειας στον κλάδο των οχημάτων δεν καλύπτουν ειδικά αυτή την ευπάθεια. Ζητούν από κατασκευαστές αυτοκινήτων και ρυθμιστικές αρχές να ενισχύσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας των αισθητήρων, ώστε μια τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την ασφάλεια των οδηγών να μην μετατραπεί σε εργαλείο παρακολούθησής τους.

Το TPMS σχεδιάστηκε για να κρατά τους ανθρώπους ασφαλείς στον δρόμο. Η ειρωνεία είναι ότι, ακριβώς επειδή κανείς δεν το σκέφτηκε ως πιθανό κενό ασφαλείας, έμεινε για χρόνια εντελώς απροστάτευτο.