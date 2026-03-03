quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δες πως μπορεί κάποιος να σε παρακολουθεί μέσα από το σύστημα ελέγχου πίεσης των ελαστικών του αυτοκινήτου σου

ΤΡΙΤΗ | 03.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
des-pos-borei-kapoios-na-se-parakolouthei-mesa-apo-to-systima-elegchou-piesis-ton-elastikon-tou-aftokinitou-sou-794714

Ερευνητές αποκαλύπτουν ότι το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό οχημάτων με εξοπλισμό αξίας μόλις 100 ευρώ

Σχεδόν κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, γνωστό ως TPMS. Πρόκειται για μια τεχνολογία ασφαλείας που ειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα ελαστικό έχει απώλειες πίεσης και σε πολλές χώρες είναι υποχρεωτική από τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Αυτό σημαίνει ότι ένας τεράστιος αριθμός οχημάτων στους δρόμους σήμερα εκπέμπει συνεχώς ραδιοσήματα, είτε ο οδηγός το γνωρίζει, είτε όχι.

Τώρα, ερευνητές από το Ινστιτούτο IMDEA Networks αποκάλυψαν κάτι ανησυχητικό: αυτά τα σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κίνησης ενός οχήματος με έναν εκπληκτικά φθηνό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός

Κάθε αισθητήρας TPMS εκπέμπει ένα μοναδικό και σταθερό αναγνωριστικό χωρίς κρυπτογράφηση. Με άλλα λόγια, κάθε αυτοκίνητο «εκπέμπει» αθόρυβα την ταυτότητά του προς οποιονδήποτε έχει τον κατάλληλο δέκτη. Αντίθετα με τις κάμερες που χρειάζονται οπτική επαφή, τα ραδιοσήματα διαπερνούν τοίχους και εμπόδια, καθιστώντας την παρακολούθηση δυνατή σχεδόν παντού, ενώ ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο να αποκαλυφθεί ή να εντοπιστεί ο υποκλοπέας του σήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για να δοκιμάσουν την πρακτική εφαρμογή αυτής της απειλής, οι ερευνητές τοποθέτησαν μερικούς φθηνούς ραδιοδέκτες κόστους περίπου 100 δολαρίων ο καθένας  κοντά σε δρόμους και χώρους στάθμευσης. Στη διάρκεια δέκα εβδομάδων, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς, κατέγραψαν πάνω από 6 εκατομμύρια μηνύματα από αισθητήρες ελαστικών, που προέρχονταν από περισσότερα από 20.000 οχήματα. Οι δέκτες κατάφεραν να «πιάσουν» σήματα από κινούμενα αυτοκίνητα σε απόσταση έως και 50 μέτρων, ακόμα και αν τα οχήματα βρίσκονταν μέσα σε κτίρια.

Συνδυάζοντας τα σήματα και από τα τέσσερα ελαστικά κάθε αυτοκινήτου, οι ερευνητές μπόρεσαν να παρακολουθούν πότε ένα συγκεκριμένο όχημα έφτανε, έφευγε και επέστρεφε σε τακτά χρονικά διαστήματα αποκαλύπτοντας στην ουσία τις καθημερινές συνήθειες του ιδιοκτήτη του: πότε πηγαίνει στη δουλειά, πότε επιστρέφει σπίτι, ποιες τοποθεσίες επισκέπτεται συστηματικά.

Κίνδυνοι πέρα από την απλή παρακολούθηση

Η απειλή δεν περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό θέσης. Τα δεδομένα πίεσης που εκπέμπονται μπορούν να αποκαλύψουν και τον τύπο του οχήματος, καθώς και αν μεταφέρει βαρύ φορτίο. Στα χέρια εγκληματιών, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της ρουτίνας ενός οχήματος πριν από μια κλοπή. Θεωρητικά, τα ίδια σήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από κατασκευαστές αυτοκινήτων για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των πελατών τους.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι πρέπει να αλλάξει

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι υφιστάμενοι κανονισμοί κυβερνοασφάλειας στον κλάδο των οχημάτων δεν καλύπτουν ειδικά αυτή την ευπάθεια. Ζητούν από κατασκευαστές αυτοκινήτων και ρυθμιστικές αρχές να ενισχύσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας των αισθητήρων, ώστε μια τεχνολογία που σχεδιάστηκε για την ασφάλεια των οδηγών να μην μετατραπεί σε εργαλείο παρακολούθησής τους.

Το TPMS σχεδιάστηκε για να κρατά τους ανθρώπους ασφαλείς στον δρόμο. Η ειρωνεία είναι ότι, ακριβώς επειδή κανείς δεν το σκέφτηκε ως πιθανό κενό ασφαλείας, έμεινε για χρόνια εντελώς απροστάτευτο.

 

 

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#TPMS#πίεση ελαστικών
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kai-xafnika-oi-dromoi-sti-dania-fotistikan-kokkinoi-ti-synevi-794610

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

02.03.2026

Και ξαφνικά, οι δρόμοι στη Δανία φωτίστηκαν κόκκινοι – Τι συνέβη;
maxus-t60-max-ta-5-dynata-simeia-tou-sklirotrachilou-pick-up-793967

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

24.02.2026

MAXUS T60 MAX: Τα 5 δυνατά σημεία του σκληροτράχηλου pick-up
afti-einai-i-ferrari-pou-echei-schedon-tetraplasiasei-tin-axia-tis-se-3-molis-chronia-793942

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

24.02.2026

Αυτή είναι η Ferrari που έχει σχεδόν τετραπλασιάσει την αξία της σε 3 μόλις χρόνια
atmosfairikoi-turbo-kai-supercharged-kinitires-poies-einai-oi-diafores-tous-792450

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

21.02.2026

Ατμοσφαιρικοί, turbo και supercharged κινητήρες: Ποιες είναι οι διαφορές τους;
afto-einai-to-ochima-teras-pou-metaferei-to-pio-akrivo-fortio-stin-gi-793300

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

21.02.2026

Αυτό είναι το όχημα – «τέρας» που μεταφέρει το πιο ακριβό φορτίο στην Γη
to-meros-opou-to-na-odigas-arga-theoreitai-exisou-epikindyno-me-to-na-trecheis-793405

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

18.02.2026

Το μέρος όπου το να οδηγάς αργά θεωρείται εξίσου επικίνδυνο με το να τρέχεις

Πρόσφατες Ειδήσεις