quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διάσημοι όπως ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και ο Τομ Χανκς είχαν παλαιότερα το δημοφιλέστερο υβριδικό της Toyota

ΤΡΙΤΗ | 07.07.2026
Autotypos Team
diasimoi-opos-o-leonarnto-nti-kaprio-kai-o-tom-chanks-eichan-palaiotera-to-dimofilestero-yvridiko-tis-toyota-809448
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε celebrities να βγαίνουν από εξωτικά και πανάκριβα αυτοκίνητα, αλλά κάποιοι σπάνε τη νόρμα

Μεγάλη φήμη, συμμετοχή σε τεράστιες παραγωγές και παχυλά συμβόλαια: θα φανταζόμασταν πως όλα αυτά καταλήγουν σε ένα ατελείωτο budget για αγορά αυτοκινήτου, με τους περισσότερους διάσημους να εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, υπάρχουν κι αυτοί που αρκούνται σε ένα απλό, καθημερινό αυτοκίνητο που τους επιτρέπει να περνάνε απαρατήρητοί.

Μεταξύ αυτών, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο κι ο Τομ Χανκς, δύο τεράστιοι αστέρες του κινηματογράφου που κυκλοφορούσαν με… Toyota Prius.

To αυτοκίνητο που άλλαξε την ιστορία

Το θρυλικό, πια, Toyota Prius κυκλοφόρησε πριν περίπου 25 χρόνια και οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού ήταν ανάλογες με άλλες ριζοσπαστικές τεχνολογίες που άργησαν να «χωνευτούν» από την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Επρόκειτο για το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, με την Toyota αρχικά να «τα ακούει», τόσο για το νέο – ριζοσπαστικό σύστημα κίνησης, αλλά και για τον κάπως «ανάλατο» σχεδιασμό του.

Μπορεί σήμερα τα υβριδικά μοντέλα να είναι ευρέως διαδεδομένα στους δρόμους, ωστόσο, το πρώτο υβριδικό εξελίχθηκε γρήγορα σε “punchline” του κάθε ανεκδότου, εκτελώντας συχνά χρέη οχήματος ανθρώπων που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το αυτοκίνητο, αλλά απλά ήθελαν να πάνε από το Α στο Β.

Με λίγα λόγια, το Prius ήταν ένα αυτοκίνητο που έβλεπες στις παρά τέταρτο και είχες ξεχάσει πως υπάρχει στις ακριβώς.

Toyota Prius

Ίσως αυτή είναι η δύναμή του

Κι όμως, εκτός από την αξιοπιστία που συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο της Toyota, τη χαμηλή του κατανάλωση και την πρακτικότητά του, ένα άλλο στοιχείο ίσως ήταν αυτό που έγειρε την πλάστιγγά, αναγκάζοντας αρκετούς γνωστούς να το αποκτήσουν: η διακριτικότητα.

Εκτός από μια δήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος, τεράστια ονόματα του κινηματογράφου το επέλεξαν για την απλότητά του. Σε αντίθεση με άλλους διάσημους που χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητο ως καθρέφτη του… πορτοφολιού τους, celebrities όπως ο ντι Κάπριο και ο Τομ Χανκς επέλεξαν να στείλουν ένα εκ διαμέτρου αντίθετο μήνυμα: ένα μήνυμα απλότητας, προσιτότητας και αποδοτικότητας με το Toyota Prius.

«Διαθέτουμε την τεχνολογία να κάνουμε κάθε αυτοκίνητο που παράγεται στην Αμερική σήματα το ίδιο “καθαρό”, φθηνό και αποδοτικό», είχε πει ο ντι Κάπριο αναφερόμενος στο Prius, συμπληρώνοντας πως «είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ουσιαστικά… βλέποντας περίπου 20 χρόνια μπροστά…

Εκτός των, ντι Κάπριο και Χανκς, άλλοι διάσημοι που επέλεξαν να βάλουν στο γκαράζ τους ένα Prius είναι οι, Τζένιφερ Άνιστον, Σάλμα Χάγιεκ και Λάρυ Ντέιβιντ.

Toyota Prius

Έχοντας μια ιστορία 25 χρόνων, το Toyota Prius συνεχίζει να κουβαλά τη «δάδα» της αποδοτικότητας και της οικονομίας καυσίμου, με το νέα του γενιά να σπάει πρόσφατα το ρεκόρ χαμηλότερης κατανάλωσης για αυτοκίνητα παραγωγής.

Ο Wayne Gerdes κατάφερε να διασχίσει τις ΗΠΑ απ’ άκρη σ’ άκρη, διανύοντας περισσότερα από 5.000 km, με μέση κατανάλωση μόλις 2,5 λίτρα/ 100 km. Το εν λόγω κατόρθωμα εντυπωσίασε και την ίδια την Toyota, αφού ο Gerdes κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τη δηλωμένη κατανάλωση των περίπου 4 λίτρων ανά 100 km.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Toyota#Toyota Prius#υβριδικά αυτοκίνητα
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

pou-kataskevazetai-to-dimofilestero-b-suv-tis-evropis-809140

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

04.07.2026

Πού κατασκευάζεται το δημοφιλέστερο B-SUV της Ευρώπης;
maxus-t60-max-ta-5-dynata-simeia-tou-sklirotrachilou-pick-up-793967

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

24.02.2026

MAXUS T60 MAX: Τα 5 δυνατά σημεία του σκληροτράχηλου pick-up
na-kati-pou-sigoura-den-ixeres-gia-tin-toyota-ti-eftiachne-to-90-713263

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

14.09.2025

Να κάτι που σίγουρα δεν ήξερες για την Toyota – Τι έφτιαχνε το ’90
to-epangelmatiko-tis-toyota-kanei-ti-megalyteri-allagi-stin-istoria-tou-770303

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

11.08.2025

Το επαγγελματικό της Toyota κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του
to-suv-tis-toyota-pou-kostizei-pano-apo-100-000-evro-kai-den-stamata-na-poulaei-770201

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

06.08.2025

Το SUV της Toyota που κοστίζει πάνω από 100.000 ευρώ και δεν σταματά να πουλάει
etoimo-to-gr-yaris-rally2-h2-concept-pou-kineitai-me-ydrogono-766536

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

08.07.2025

Έτοιμο το GR Yaris Rally2 H2 Concept που κινείται με υδρογόνο

Πρόσφατες Ειδήσεις