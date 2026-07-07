Διάσημοι όπως ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και ο Τομ Χανκς είχαν παλαιότερα το δημοφιλέστερο υβριδικό της Toyota

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε celebrities να βγαίνουν από εξωτικά και πανάκριβα αυτοκίνητα, αλλά κάποιοι σπάνε τη νόρμα

Μεγάλη φήμη, συμμετοχή σε τεράστιες παραγωγές και παχυλά συμβόλαια: θα φανταζόμασταν πως όλα αυτά καταλήγουν σε ένα ατελείωτο budget για αγορά αυτοκινήτου, με τους περισσότερους διάσημους να εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, υπάρχουν κι αυτοί που αρκούνται σε ένα απλό, καθημερινό αυτοκίνητο που τους επιτρέπει να περνάνε απαρατήρητοί.

Μεταξύ αυτών, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο κι ο Τομ Χανκς, δύο τεράστιοι αστέρες του κινηματογράφου που κυκλοφορούσαν με… Toyota Prius.

To αυτοκίνητο που άλλαξε την ιστορία

Το θρυλικό, πια, Toyota Prius κυκλοφόρησε πριν περίπου 25 χρόνια και οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού ήταν ανάλογες με άλλες ριζοσπαστικές τεχνολογίες που άργησαν να «χωνευτούν» από την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Επρόκειτο για το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής, με την Toyota αρχικά να «τα ακούει», τόσο για το νέο – ριζοσπαστικό σύστημα κίνησης, αλλά και για τον κάπως «ανάλατο» σχεδιασμό του.

Μπορεί σήμερα τα υβριδικά μοντέλα να είναι ευρέως διαδεδομένα στους δρόμους, ωστόσο, το πρώτο υβριδικό εξελίχθηκε γρήγορα σε “punchline” του κάθε ανεκδότου, εκτελώντας συχνά χρέη οχήματος ανθρώπων που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το αυτοκίνητο, αλλά απλά ήθελαν να πάνε από το Α στο Β.

Με λίγα λόγια, το Prius ήταν ένα αυτοκίνητο που έβλεπες στις παρά τέταρτο και είχες ξεχάσει πως υπάρχει στις ακριβώς.

Ίσως αυτή είναι η δύναμή του

Κι όμως, εκτός από την αξιοπιστία που συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο της Toyota, τη χαμηλή του κατανάλωση και την πρακτικότητά του, ένα άλλο στοιχείο ίσως ήταν αυτό που έγειρε την πλάστιγγά, αναγκάζοντας αρκετούς γνωστούς να το αποκτήσουν: η διακριτικότητα.

Εκτός από μια δήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος, τεράστια ονόματα του κινηματογράφου το επέλεξαν για την απλότητά του. Σε αντίθεση με άλλους διάσημους που χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητο ως καθρέφτη του… πορτοφολιού τους, celebrities όπως ο ντι Κάπριο και ο Τομ Χανκς επέλεξαν να στείλουν ένα εκ διαμέτρου αντίθετο μήνυμα: ένα μήνυμα απλότητας, προσιτότητας και αποδοτικότητας με το Toyota Prius.

«Διαθέτουμε την τεχνολογία να κάνουμε κάθε αυτοκίνητο που παράγεται στην Αμερική σήματα το ίδιο “καθαρό”, φθηνό και αποδοτικό», είχε πει ο ντι Κάπριο αναφερόμενος στο Prius, συμπληρώνοντας πως «είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ουσιαστικά… βλέποντας περίπου 20 χρόνια μπροστά…

Εκτός των, ντι Κάπριο και Χανκς, άλλοι διάσημοι που επέλεξαν να βάλουν στο γκαράζ τους ένα Prius είναι οι, Τζένιφερ Άνιστον, Σάλμα Χάγιεκ και Λάρυ Ντέιβιντ.

Έχοντας μια ιστορία 25 χρόνων, το Toyota Prius συνεχίζει να κουβαλά τη «δάδα» της αποδοτικότητας και της οικονομίας καυσίμου, με το νέα του γενιά να σπάει πρόσφατα το ρεκόρ χαμηλότερης κατανάλωσης για αυτοκίνητα παραγωγής.

Ο Wayne Gerdes κατάφερε να διασχίσει τις ΗΠΑ απ’ άκρη σ’ άκρη, διανύοντας περισσότερα από 5.000 km, με μέση κατανάλωση μόλις 2,5 λίτρα/ 100 km. Το εν λόγω κατόρθωμα εντυπωσίασε και την ίδια την Toyota, αφού ο Gerdes κατάφερε να ξεπεράσει κατά πολύ τη δηλωμένη κατανάλωση των περίπου 4 λίτρων ανά 100 km.