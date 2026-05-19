Drake: Με συλλογή Ferrari αξίας 50 εκατ. δολαρίων στο νέο του video clip

Μερικοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν supercars στα video clips τους για εντυπωσιασμό. Ο Drake όμως φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό.

Στο νέο music video του κομματιού «Janice STFU», ο Καναδός rapper δεν έφερε απλώς ένα ή δύο εξωτικά μοντέλα στο set, αλλά παρέταξε μια συλλογή από Ferrari που εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι, δεν μιλάμε για «συνηθισμένες» Ferrari.

Το video περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά και δυσεύρετα μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ferrari. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι θρυλικές F40, F50, Enzo και LaFerrari, δηλαδή τέσσερις διαφορετικές γενιές hypercars που για πολλούς συλλέκτες αποτελούν το απόλυτο «ιερό δισκοπότηρο» της ιταλικής μάρκας. Στο ίδιο garage εμφανίζονται επίσης οι εντυπωσιακές Daytona SP3 και Monza SP2, δύο μοντέλα της σύγχρονης σειράς Icona, τα οποία κατασκευάζονται σε εξαιρετικά περιορισμένους αριθμούς και ήδη θεωρούνται συλλεκτικά κομμάτια. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν σουρεαλιστικό. Βλέπεις δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε carbon, ατμοσφαιρικούς V12 κινητήρες και ιστορία της αυτοκίνησης, παρκαρισμένα σαν να πρόκειται για μια «χαλαρή» βραδιά γυρισμάτων.

Φημολογείται ότι ανήκουν στον πατέρα του Nicholas Latifi

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συλλογή δεν φαίνεται να ανήκει στον Drake. Αντίθετα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν έντονες φήμες πως τα αυτοκίνητα προέρχονται από το garage του Michael Latifi, πατέρα του πρώην οδηγού Formula 1, Nicholas Latifi. Ο Michael Latifi είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον Καναδά, με σημαντική παρουσία στον χώρο των τροφίμων μέσω της Sofina Foods, ενώ στο παρελθόν είχε αποκτήσει και μεγάλο ποσοστό της McLaren. Αν όντως η συλλογή είναι δική του, τότε μιλάμε πιθανότατα για ένα από τα πιο ακριβά ιδιωτικά Ferrari garages στη Βόρεια Αμερική.

Παρότι κάθε μοντέλο εκεί μέσα θα μπορούσε να σταθεί μόνο του ως πρωταγωνιστής, η παρουσία της Ferrari F40 έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Το τελευταίο μοντέλο που εγκρίθηκε προσωπικά από τον Enzo Ferrari παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ποθητά supercars όλων των εποχών. Χωρίς ηλεκτρονικά βοηθήματα, χωρίς υβριδικά συστήματα και χωρίς «φίλτρα» ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο, η F40 εκπροσωπεί μια εποχή που δύσκολα θα επιστρέψει. Από την άλλη, η Ferrari LaFerrari δείχνει το ακριβώς αντίθετο άκρο της εξέλιξης. Υβριδική τεχνολογία, ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα και απόδοση που πριν μερικά χρόνια έμοιαζε αδιανόητη για αυτοκίνητο δρόμου. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε λίγα λεπτά video βλέπεις ουσιαστικά μπροστά σου ολόκληρη την εξέλιξη των Ferrari hypercars των τελευταίων δεκαετιών.

Το «Janice STFU» αποτελεί το τέταρτο track του νέου album «ICEMAN», που κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά μαζί με άλλα δύο projects, τα «Habibti» και «Maid of Honour». Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραγούδι βρίσκεται ήδη στο No.1 μεγάλων streaming charts.

