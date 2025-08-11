quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δύο επαγγελματίες οδηγοί έφαγαν κλήση γιατί δε μιλούσαν αγγλικά – Σε ποιο νόμο βασίζεται;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos Team
dyo-epangelmaties-odigoi-efagan-klisi-giati-de-milousan-anglika-se-poio-nomo-vasizetai-770898

Όταν δουλεύεις σε μια χώρα θα πρέπει να μιλάς τη γλώσσα, ή τουλάχιστον να μπορείς να συνεννοηθείς, σύμφωνα με τον νόμο.

  • Έναν νόμο που γράφτηκε το 1930 επανάφερε η κυβέρνηση Τραμπ τον Ιούνιο
  • Σύμφωνα με αυτόν, οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να μιλούν και να μπορούν να γράψουν αγγλικά
  • Πρώτα (νέα) «θύματα» δύο οδηγοί νταλίκας στην Αλαμπάμα
  • Ο Τραμπ επανέφερε σε ισχύ τον νόμο που είχε μπει στο… ράφι επί Ομπάμα

Αστυνομικοί στο DeKalb της Αλαμπάμα έκοψαν κλήση σε δύο επαγγελματίες οδηγούς νταλίκας που δε μιλούσαν αγγλικά, σύμφωνα με έναν νόμο που γράφτηκε πριν σχεδόν 100 χρόνια, αλλά τον επανάφερε σε ισχύ ο Ντόναλντ Τραμπ.

10 χρόνια στο ράφι

Ενώ το να μπορείς να μιλάς και να γράφεις τη γλώσσα της χώρας στην οποία εργάζεσαι δεν είναι κάτι καινούργιο, αφού ο νόμος ισχύει από τη δεκαετία του ’30, η κυβέρνηση Ομπάμα είχε δώσει άλλη κατεύθυνση στο Federal Motor Carrier Safety Administration. Το 2016, η εντολή του Ομπάμα ήταν να χαλαρώσει η εφαρμογή του νόμου και να σταματήσουν να επιβάλλονται πρόστιμα σε επαγγελματίες οδηγούς που δε μιλούσαν αγγλικά.

Η κόντρα του Τραμπ με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έχει κορυφωθεί τους τελευταίους μήνες, όχι ότι πριν συμφωνούσαν και σε πολλά πράγματα…

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο απ’ ότι φαίνεται

Σύμφωνα με το Straight Arrow News, περισσότερες από 15.000 παραβάσεις του συγκεκριμένου νόμου έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή περίπου 20 την ημέρα! Σίγουρα κάτι δεν στέκει, όταν σύμφωνα με έρευνες, λιγότερο από το 4% των επαγγελματιών οδηγών έχουν περιορισμένες γνώσεις αγγλικών. Ένας από τους οδηγούς που ανήκουν στη νόμιμη πλειοψηφία μίλησε στο WAFF, εξηγώντας το δικό του σκεπτικό.

Διαβάστε επίσης: Κάποιος έκλεψε 27 μοτοσυκλέτες σε 55 μέρες – Πού έγινε;

«Οι οδηγοί είναι στον δρόμο, οδηγούν (νταλίκες με φορτία) 36 τόνων και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, ούτε να διαβάσουν τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας. Εδώ μπαίνει στη συζήτηση το κομμάτι της ασφάλειας: να μπορείς να απομακρύνεις αυτούς τους οδηγούς από τον δρόμο επειδή δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν βασικά αγγλικά».

Κι ενώ οι υποστηρικτές του εν λόγω νόμου επισημαίνουν την ασφάλεια ως την κορυφαία προτεραιότητα, οι επικριτές προειδοποιούν ότι η αυστηρότερη εφαρμογή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο σε διακρίσεις. Για παράδειγμα, το Sikh Coalition ανησυχεί πως οι αστυνομικοί θα σταματούν συγκεκριμένους οδηγούς απλώς και μόνο λόγω της εμφάνισής τους.

Τι κρατάμε:

  • Οδηγοί νταλίκας πήραν πρόστιμο επειδή δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν στα αγγλικά
  • Στα χαρτιά μόνο το 4% των επαγγελματιών οδηγών που περνούν από τις ΗΠΑ δεν ξέρουν αγγλικά
  • Είσαι επαγγελματίας οδηγός στις ΗΠΑ; Θα πρέπει να μιλάς τη γλώσσα αλλιώς… θα πληρώσεις

Πηγή: Carscoops.com

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε τον Ιούλιο στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Tags
#ΗΠΑ#νταλίκα#Ντόναλντ Τραμπ
