Είμαι σταματημένος στη μέση διασταύρωση λόγω κίνησης – Είμαι παράνομος;

Υπάρχουν λίγες εικόνες πιο χαρακτηριστικές της ελληνικής κίνησης από μια διασταύρωση γεμάτη αυτοκίνητα που έχουν εγκλωβιστεί στη μέση, ενώ το φανάρι έχει ήδη ανάψει πράσινο για τους υπόλοιπους.
Υπάρχουν στιγμές στην Αθήνα όπου αισθάνεσαι ότι ολόκληρη η πόλη έχει μπλοκάρει. Φανάρι πράσινο, ουρά μπροστά, κορναρίσματα από πίσω και εκείνο το κλασικό δίλημμα: να μπεις ή να περιμένεις άλλο ένα φανάρι. Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρίσκεσαι εγκλωβισμένος στη μέση της διασταύρωσης, εμποδίζοντας όσους προσπαθούν πλέον να περάσουν κάθετα. Το βλέπουμε καθημερινά στην Ελλάδα και πλέον έχει σχεδόν θεωρηθεί φυσιολογικό. Το θέμα όμως είναι ότι ο ΚΟΚ δεν το αντιμετωπίζει καθόλου ως κάτι αποδεκτό.
Τι λέει ουσιαστικά ο ΚΟΚ
Η βασική λογική του νόμου είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο νομίζουν αρκετοί οδηγοί: δεν επιτρέπεται να εισέλθεις σε διασταύρωση αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να την εγκαταλείψεις. Δηλαδή ακόμη κι αν έχεις πράσινο φανάρι, ακόμη κι αν κινείσαι κανονικά και ακόμη κι αν πίσω σου έχουν ήδη αρχίσει οι κόρνες, θεωρητικά οφείλεις να περιμένεις πριν τη γραμμή stop αν βλέπεις ότι μπροστά η ουρά έχει σταματήσει. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα στην ελληνική κυκλοφορία. Γιατί στην πράξη οι περισσότεροι σκέφτονται ότι «αν δεν χωθώ τώρα, δεν θα περάσω ποτέ». Ο επόμενος κάνει το ίδιο, μετά άλλος ένας, μετά αλλάζει το φανάρι και ξαφνικά μια ολόκληρη διασταύρωση έχει κλείσει.
Άρα ναι, μπορεί να θεωρηθείς παράνομος
Ναι. Και αυτό είναι το κομμάτι που αρκετοί αγνοούν. Το γεγονός ότι μπήκες με πράσινο δεν σημαίνει ότι είσαι αυτόματα καλυμμένος. Αν τελικά ακινητοποιηθείς μέσα στη διασταύρωση και εμποδίζεις την κάθετη κυκλοφορία, μπορεί να θεωρηθεί ότι παρακωλύεις την κυκλοφορία και παραβιάζεις τις υποχρεώσεις κίνησης μέσα σε κόμβο ή διασταύρωση. Στην πράξη βέβαια, στην Ελλάδα η συγκεκριμένη παράβαση σπάνια βεβαιώνεται συστηματικά, εκτός αν υπάρχει τροχονόμος ή δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Και το σημαντικότερο δεν είναι καν το πρόστιμο. Είναι το τι συμβαίνει αν εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς προκύψει ατύχημα.
Το φαινόμενο που παραλύει ολόκληρες πόλεις
Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές φορές το χάος δεν δημιουργείται επειδή οι δρόμοι δεν χωρούν άλλα αυτοκίνητα. Δημιουργείται επειδή μπλοκάρονται οι διασταυρώσεις. Αυτό είναι και το κλασικό ελληνικό ντόμινο: Ένας οδηγός μπαίνει χωρίς χώρο εξόδου. Μετά δεύτερος. Μετά τρίτος. Η κάθετη κυκλοφορία δεν μπορεί να κινηθεί όταν ανάψει πράσινο, άρα αρχίζει να δημιουργείται ουρά και εκεί. Και μέσα σε λίγα λεπτά έχουν δεθεί κόμπος τέσσερις διαφορετικοί δρόμοι μαζί. Αν το παρατηρήσεις ψύχραιμα, μεγάλο μέρος της αστικής συμφόρησης στην Ελλάδα ξεκινά ακριβώς από αυτό το σημείο.
Θα δούλευε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα;
Πιθανότατα ναι. Ειδικά σε κόμβους που καθημερινά μετατρέπονται σε κυκλοφοριακό χάος. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο οι υποδομές ή η διαγράμμιση. Είναι και η νοοτροπία. Γιατί ο κανόνας υπάρχει ήδη. Απλώς σχεδόν κανείς δεν τον εφαρμόζει συνειδητά. Και κάπως έτσι, ενώ θεωρητικά όλοι γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να κλείνεις τη διασταύρωση, στην πράξη συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στη μέση, λεωφορεία που δεν μπορούν να στρίψουν, μηχανάκια να περνούν ξυστά και ολόκληρους δρόμους να νεκρώνουν για ένα-δύο φανάρια.
Συμπέρασμα: Είσαι τελικά παράνομος;
Η ξεκάθαρη απάντηση είναι ναι.
Αν μπεις σε διασταύρωση χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος χώρος εξόδου και τελικά μείνεις ακινητοποιημένος μέσα σε αυτή, θεωρητικά παρανομείς, ακόμη κι αν είχες πράσινο φανάρι όταν ξεκίνησες. Και αν από αυτή την κατάσταση προκληθεί ατύχημα ή σοβαρή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, οι συνέπειες μπορούν να γίνουν πολύ σοβαρότερες από ένα απλό πρόστιμο. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, που πολλοί θεωρούν πλέον φυσιολογικό κάτι που κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ. Ευχόμαστε οι νέες ΑΙ κάμερες να καταπολεμήσουν αυτό το πρόβλημα τιμωρώντας τους παραβάτες.
Τι κρατάμε;
- Ναι, είναι παράνομο να μπλοκάρεις διασταύρωση λόγω κίνησης
- Ακόμη και με πράσινο, δεν πρέπει να μπεις αν δεν υπάρχει χώρος εξόδου
- Αν προκληθεί ατύχημα, μπορεί να θεωρηθείς υπαίτιος ή συνυπαίτιος
- Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί μεγάλο μέρος της αστικής συμφόρησης
- Το κίτρινο πλέγμα «KEEP CLEAR» εφαρμόζεται αυστηρά σε πολλές χώρες
- Στην Ελλάδα ο κανόνας υπάρχει, αλλά σπάνια εφαρμόζεται στην πράξη