Είναι τα υβριδικά λιγότερο αξιόπιστα; Τι ισχύει;

Τα υβριδικά αυτοκίνητα υπόσχονται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μικρότερες εκπομπές ρύπων, με τι τίμημα όμως;

Σε μια εποχή που οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου βρίσκονται αντιμέτωποι με το τεράστιο δίλλημα του θερμικού ή ηλεκτρικού, η «μέση λύση» του υβριδικού φαντάζει ιδανική, ουσιαστικά συνδυάζοντας τα καλύτερα των δύο κόσμων. Τα υβριδικά συνδυάζουν χαμηλότερη κατανάλωση και μικρότερες εκπομπές ρύπων, ωστόσο, ισχύει πως το καταφέρνουν αυτό θυσιάζοντας την αξιοπιστία τους;

Ως συνήθως, η απάντηση δεν είναι «άσπρο-μαύρο», αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Ο θερμικός κινητήρας δεν καταπονείται απαραίτητα περισσότερο

Με την πρώτη ματιά, η συνεχής εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρικής και θερμικής λειτουργίας θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβαρυντική για έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει μέρος του βάρους κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, μειώνοντας το φορτίο που δέχεται ο θερμικός κινητήρας σε μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις λειτουργίας του.

Παράλληλα, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση περιορίζει τη χρήση των συμβατικών φρένων και, επομένως, τη φθορά τους. Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν εξαρχής τα υβριδικά συστήματα ώστε να λειτουργούν με συχνές εκκινήσεις και διακοπές του κινητήρα. Τα ηλεκτρονικά ελέγχουν πότε θα ενεργοποιηθεί, το φορτίο που θα δεχθεί και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας του.

Το πραγματικό ζήτημα είναι το λάδι και οι κρύες εκκινήσεις

Ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι η θερμοκρασία του κινητήρα. Όταν ένας βενζινοκινητήρας είναι κρύος, το λιπαντικό δεν έχει φτάσει ακόμη στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του. Επιπλέον, κατά την καύση μπορεί να περάσουν μικρές ποσότητες άκαυτου καυσίμου και υγρασίας στο κάρτερ. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί αρκετή ώρα και ζεσταθεί σωστά, τα συγκεκριμένα κατάλοιπα μπορούν να εξατμιστούν.

Στα υβριδικά, ειδικά σε αστικές μετακινήσεις μικρής διάρκειας, υπάρχει το ενδεχόμενο ο θερμικός κινητήρας να ενεργοποιείται για λίγο και στη συνέχεια να σβήνει, χωρίς να προλαβαίνει να ζεσταθεί επαρκώς. Σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να συσσωρευτούν καύσιμο και υγρασία στο λάδι. Η αραίωση του λιπαντικού από τη βενζίνη ενδέχεται να μειώσει το ιξώδες του και, κατ’ επέκταση, την προστατευτική μεμβράνη που δημιουργεί ανάμεσα στα κινούμενα μέρη του κινητήρα.

Το φαινόμενο έχει εξεταστεί και σε τεχνικές μελέτες. Ενδεικτικά, έρευνα της SAE το 2020 εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη συχνότητα εκκινήσεων του κινητήρα, το ιξώδες του λαδιού και την αραίωσή του σε plug-in υβριδικό μοντέλο. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλα τα υβριδικά αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ρόλο παίζουν η σχεδίαση του κινητήρα, οι κλιματολογικές συνθήκες, ο τρόπος οδήγησης και η συντήρηση.

Φθείρεται περισσότερο ένας κινητήρας όταν ανάβει και σβήνει συχνά;

Οι περισσότερες φθορές σε έναν συμβατικό κινητήρα συνδέονται με την εκκίνηση, όταν η κυκλοφορία του λαδιού και οι θερμοκρασίες δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι εκκινήσεις ίδιες. Η επανεκκίνηση ενός ήδη ζεστού κινητήρα δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις με την πρώτη εκκίνηση έπειτα από μια κρύα νύχτα.

Επιπλέον, τα υβριδικά χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένα συστήματα εκκίνησης, ενώ μπορούν να περιορίζουν τις στροφές και το φορτίο του θερμικού κινητήρα όσο αυτός ζεσταίνεται. Σε ορισμένες συνθήκες, μάλιστα, ο κινητήρας λειτουργεί λιγότερο στο ρελαντί σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Επομένως, ο αριθμός των εκκινήσεων από μόνος του δεν αρκεί για να συμπεράνουμε ότι ένας υβριδικός κινητήρας φθείρεται ταχύτερα. Σημασία έχουν επίσης η θερμοκρασία, η λίπανση και οι συνθήκες λειτουργίας του.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες υβριδικών

Η συντήρηση ενός υβριδικού δεν απαιτεί απαραίτητα διαφορετική προσέγγιση, αλλά είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Συγκεκριμένα:

Αλλαγή λαδιών : Τηρείτε τα προβλεπόμενα διαστήματα, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο διανύει λίγα χιλιόμετρα. Η κατάσταση του λαδιού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την απόσταση

: Τηρείτε τα προβλεπόμενα διαστήματα, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο διανύει λίγα χιλιόμετρα. Η κατάσταση του λαδιού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την απόσταση Σωστό λιπαντικό : Χρησιμοποιείτε την προδιαγραφή και το ιξώδες που ορίζει ο κατασκευαστής

: Χρησιμοποιείτε την προδιαγραφή και το ιξώδες που ορίζει ο κατασκευαστής Προσοχή στις μικρές διαδρομές : Οι συνεχείς μετακινήσεις κατά τις οποίες ο κινητήρας δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί μπορεί να ευνοήσουν τη συσσώρευση υγρασίας και καυσίμου στο λάδι

: Οι συνεχείς μετακινήσεις κατά τις οποίες ο κινητήρας δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί μπορεί να ευνοήσουν τη συσσώρευση υγρασίας και καυσίμου στο λάδι Έλεγχος στάθμης : Μια ασυνήθιστη αύξηση της στάθμης ή έντονη μυρωδιά βενζίνης στο λάδι χρειάζεται διερεύνηση από ειδικό

: Μια ασυνήθιστη αύξηση της στάθμης ή έντονη μυρωδιά βενζίνης στο λάδι χρειάζεται διερεύνηση από ειδικό Έγκαιρος έλεγχος: Προειδοποιητικές ενδείξεις, ασυνήθιστοι θόρυβοι ή αλλαγές στη λειτουργία του κινητήρα δεν πρέπει να αγνοούνται

Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας που να επιβάλλει συχνότερες αλλαγές λαδιών σε όλα τα υβριδικά. Τα διαστήματα συντήρησης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αξιοπιστία τους;

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα υβριδικά είναι εκ φύσεως λιγότερο αξιόπιστα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Consumer Reports για το 2025, τα συμβατικά υβριδικά μοντέλα των ετών 2023-2025 εμφάνισαν κατά μέσο όρο περίπου 15% λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τα αντίστοιχα αυτοκίνητα αποκλειστικά με κινητήρα βενζίνης. Η σύγκριση αφορά τη συνολική αξιοπιστία των οχημάτων και όχι αποκλειστικά τη διάρκεια ζωής των κινητήρων τους, αποτελεί όμως μια ένδειξη ότι η υβριδική τεχνολογία δεν συνεπάγεται αυτομάτως περισσότερες βλάβες.

Χρειάζεται, πάντως, να ξεχωρίζουμε τα συμβατικά υβριδικά από τα plug-in hybrid. Τα δεύτερα διαθέτουν μεγαλύτερες μπαταρίες και μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερες αποστάσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Ανάλογα με τη χρήση τους, ο θερμικός κινητήρας μπορεί να λειτουργεί λιγότερο συχνά, ενώ ενδέχεται να αντιμετωπίζει διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και λίπανσης. Επιπλέον, τα plug-in υβριδικά έχουν μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα και η αξιοπιστία τους διαφέρει σημαντικά από μοντέλο σε μοντέλο.

Συμπερασματικά, το αν ένα υβριδικό αυτοκίνητο θα αποδειχθεί αξιόπιστο σε βάθος χρόνου εξαρτάται περισσότερο από τη σχεδίαση του συστήματος κίνησης, τη συντήρηση και τις συνθήκες χρήσης παρά από την ίδια την υβριδική τεχνολογία.