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Έμεινες από βενζίνη; Τρως πρόστιμο! – Που και γιατί ισχύει αυτός ο περίεργος νόμος

ΤΡΙΤΗ | 08.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Το να μείνεις από καύσιμο συνήθως σημαίνει ταλαιπωρία, υπάρχει όμως μια πόλη όπου μπορεί να σημαίνει και τσουχτερό πρόστιμο, αφού η τοπική νομοθεσία… το θεωρεί παράβαση

Το λαμπάκι της ρεζέρβας ανάβει, τα χιλιόμετρα διανύονται με την πεποίθηση (και την πίστη) ότι θα βρεθεί κάποιο πρατήριο, όμως τελικά, το αυτοκίνητο που ρολάρει σβηστό προς την άκρη του δρόμου σηματοδοτεί την αρχή μιας μικρής περιπέτειας, που περιλαμβάνει ποδαρόδρομο, μπετόνια και αναθέματα. Είναι ένα σκηνικό που έχει συμβεί σε πολλούς.

Στην πόλη Youngstown του Ohio, όμως, το να υπολογίσεις λάθος την αυτονομία του αυτοκινήτου σου μπορεί να έχει και νομικές συνέπειες. Η τοπική νομοθεσία προβλέπει ότι ένας οδηγός πρέπει να εισέρχεται ή να κινείται σε συγκεκριμένη πολυσύχναστη περιοχή της πόλης με αρκετό καύσιμο ώστε να μπορέσει να εξέλθει από αυτή.

Με απλά λόγια, αν το αυτοκίνητο μείνει από βενζίνη μέσα στη συγκεκριμένη ζώνη, ο οδηγός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο.

Πως τους ήρθε όλο αυτό;

Η λογική πίσω από τη διάταξη είναι αρκετά πιο απλή απ’ όσο ακούγεται. Ένα αυτοκίνητο που ακινητοποιείται επειδή τελείωσε το καύσιμο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα σε έναν δρόμο με μεγάλη κυκλοφορία.

Μπορεί να κλείσει μια λωρίδα, να προκαλέσει μποτιλιάρισμα ή ακόμη και να δημιουργήσει κίνδυνο σύγκρουσης, ειδικά αν σταματήσει σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα. Γι’ αυτό η πόλη αντιμετωπίζει την έλλειψη καυσίμου όχι μόνο ως αμέλεια του οδηγού αλλά και ως πιθανή αιτία κυκλοφοριακού προβλήματος.

Η διάταξη δεν αφορά ολόκληρο το Youngstown, αλλά μια συγκεκριμένη περιοχή αυξημένης κυκλοφορίας, γνωστή ως congested district.

Οι κυρώσεις εξαρτώνται από το αν πρόκειται για πρώτη ή επαναλαμβανόμενη παράβαση. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η πρώτη παράβαση μπορεί να θεωρηθεί «minor misdemeanor» (πταίσμα ας πούμε…), ενώ οι επόμενες παραβάσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζονται αυστηρότερα.

Τα πρόστιμα μπορούν να ξεκινήσουν από περίπου 150 δολάρια και, σε περίπτωση υποτροπής, να φτάσουν ακόμη και τα 500 δολάρια.

Τελικά, ίσως έχει λογική

Στην πρώτη ανάγνωση, η ιδέα ότι μπορείς να τιμωρηθείς επειδή… ξέχασες να βάλεις βενζίνη ακούγεται υπερβολική. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο νόμος δεν προσπαθεί να τιμωρήσει την αφηρημάδα από μόνη της.

Προσπαθεί να αποτρέψει την ακινητοποίηση οχημάτων σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου ένα σταματημένο αυτοκίνητο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα και να αποτελέσει κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς. Επί της ουσίας, δεν διαφέρει και πολύ από μια οποιαδήποτε άλλη αμέλεια ενός οδηγού που μπορεί να επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα

 

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Tags
#βενζίνη#πρόστιμο
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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