Έπιασαν οδηγό με 167 km/h, 2 λεπτά μετά την ψήφιση νέου νόμου που σε στέλνει απευθείας φυλακή

Δύο λεπτά άργησε να το «γκαζώσει» ο άτυχος οδηγός, ο οποίος τώρα εκτός από το πρόστιμο κέρδισε και ένα μήνα… φυλακή.

Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 12:00 ακριβώς το μεσημέρι της Τρίτης, 1/7 στη Φλόριντα, και δε χρειάστηκε πολύ για να πιαστεί ο πρώτος παραβάτης στη «φάκα». Το ρολόι έδειχνε μόλις 12:02 όταν ένας οδηγός πιάστηκε να κινείται με 104 μίλια/ώρα (περίπου 167 χλμ./ώρα), κάτι που σημαίνει πως, σύμφωνα με τον νέο νόμο, κερδίζει ένα express εισιτήριο για τη… «στενή», εκτός από πρόστιμο.

Σε μια κίνηση που θα έκανε περήφανο τον Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα τείνουν να είναι λίγο πιο αυστηροί με τους νόμους και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τον δρόμο, κάτι που βγάζει νόημα άμα αναλογιστούμε πόσοι τρελοί κυκλοφορούν σε αυτόν. Άλλωστε, η Φλόριντα και οι απίθανες ιστορίες που γεννά καθημερινά μας έχουν ψυχαγωγήσει ουκ ολίγες φορές.

Διαβάστε επίσης: Καταδίωξη και PIT Maneuver σε… Γιοτ: Που αλλού; Στη Φλόριντα! – Βίντεο

Ο νέος νόμος λοιπόν, επηρεάζει όσους οδηγούς ξεπερνούν το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 50 μίλια/ώρα (80 χλμ./ώρα), αλλά και όσους ξεπερνούν τα 100 μίλια/ώρα (160 χλμ./ώρα) σε οποιονδήποτε δρόμο. Από την 1η Ιουλίου, οι παραβάτες, εκτός από το πρόστιμο των $500, θα τιμωρούνται και με άμεση φυλάκιση.

Effective today, July 1, 2025, the “Super Speeder” bill, one of John Mina, Orange County Sheriff’s (@SheriffMina) top legislative priorities, signed by Governor Ron DeSantis (@GovRonDeSantis), is officially an enforceable law in Florida.

The bill establishes a criminal offense… pic.twitter.com/80ABYIcZAE

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) July 1, 2025