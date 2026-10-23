Επιτρέπεται τα Smart να παρκάρουν κάθετα σε παράλληλες θέσεις στάθμευσης;

Το μικρό αμάξωμα του Smart fortwo επιτρέπει στον οδηγό του να αξιοποιεί κενά που άλλοι προσπερνούν. Μπορεί, όμως, να το αφήσει με το πίσω μέρος προς το πεζοδρόμιο, ανάμεσα σε παράλληλα σταθμευμένα αυτοκίνητα;

Ο ΚΟΚ δίνει συγκεκριμένη απάντηση.

Μια μικρή απόσταση ανάμεσα σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένας σύντομος ελιγμός και το Smart βρίσκεται με την ουρά προς το πεζοδρόμιο και τη μούρη προς τον δρόμο. Είναι μια εικόνα που συναντάμε στις πόλεις, όπου η αναζήτηση θέσης συχνά απαιτεί περισσότερο χρόνο από την ίδια τη διαδρομή. Για τον οδηγό του μικρού διθέσιου, αυτή η λύση μπορεί να μοιάζει αυτονόητη: αφού το αυτοκίνητο χωράει, γιατί να συνεχίσει να ψάχνει; Το ερώτημα, ωστόσο, έχει δύο διαφορετικές πλευρές. Η μία αφορά τον διαθέσιμο χώρο και η άλλη τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί. Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα κενό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η στάθμευσή του είναι νόμιμη. Ειδικά όταν ο οδηγός αλλάζει τον προσανατολισμό του οχήματος σε σχέση με αυτόν που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη θέση.

Η απάντηση είναι όχι: ένα Smart δεν επιτρέπεται να παρκάρει κάθετα εκεί όπου προβλέπεται παράλληλη στάθμευση. Το άρθρο 38, παράγραφος 7, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, Ν. 5209/2025, ορίζει ότι τα οχήματα σε στάση ή στάθμευση τοποθετούνται παράλληλα με την οριογραμμή του οδοστρώματος, εκτός εάν η σήμανση προβλέπει διαφορετική διάταξη. Ο κανόνας αφορά και τα μικρά επιβατικά αυτοκίνητα, χωρίς ειδική εξαίρεση για το Smart fortwo ή παρόμοια microcars. Επομένως, το καθοριστικό στοιχείο είναι η προβλεπόμενη διάταξη στάθμευσης. Σε έναν δρόμο όπου τα αυτοκίνητα σταθμεύουν παράλληλα με το κράσπεδο, ο οδηγός ενός Smart ακολουθεί τον ίδιο προσανατολισμό. Δεν αποκτά διαφορετικό δικαίωμα επειδή το όχημά του είναι διθέσιο ή επειδή καταλαμβάνει λιγότερο χώρο κατά μήκος του πεζοδρομίου. Αυτό απαντά και στο συνηθισμένο επιχείρημα «μα δεν εξέχει περισσότερο από τα υπόλοιπα». Ακόμη και αν, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το κάθετα τοποθετημένο αυτοκίνητο παραμένει μέσα στο διαθέσιμο πλάτος, η υποχρέωση για παράλληλη στάθμευση εξακολουθεί να ισχύει. Η εκτίμηση του οδηγού ότι δεν ενοχλεί δεν υποκαθιστά τη σήμανση που απαιτείται για διαφορετική τοποθέτηση. Το ίδιο συμβαίνει και όταν δεν υπάρχουν ζωγραφισμένα περιγράμματα για κάθε θέση: η απουσία τους δεν καταργεί τον γενικό κανόνα.

Κάθετη ή λοξή στάθμευση μπορεί να γίνει όταν αυτή προβλέπεται από τη σήμανση του χώρου. Αν, για παράδειγμα, υπάρχουν νόμιμα καθορισμένες κάθετες θέσεις, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από αυτές ακολουθώντας τη διάταξή της. Η δυνατότητα αυτή προκύπτει από την οργάνωση του συγκεκριμένου σημείου και ισχύει για τα οχήματα που επιτρέπεται να σταθμεύουν εκεί. Δεν αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο μιας μάρκας ή ενός μοντέλου. Στην πράξη, πριν από τον ελιγμό χρειάζεται να εξετάζουμε τη θέση συνολικά. Μια πινακίδα στάθμευσης μπορεί να συνοδεύεται από πρόσθετες πληροφορίες, ενώ οι διαγραμμίσεις δείχνουν πώς οργανώνεται ο χώρος. Αν η διάταξη δεν είναι ξεκάθαρη, η ασφαλής επιλογή είναι να αναζητήσουμε μια σαφώς επιτρεπόμενη θέση. Η παρουσία άλλων κάθετα παρκαρισμένων Smart δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

Υπάρχει επίσης η πρακτική πλευρά της ασφάλειας. Ένα αυτοκίνητο τοποθετημένο εγκάρσια μπορεί να περιορίζει τον χώρο ελιγμών των γειτονικών οχημάτων ή να δυσκολεύει την ορατότητα του οδηγού του όταν επιχειρεί να βγει. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δρόμου, μπορεί να αφήνει μικρότερο περιθώριο για τη διέλευση μεγαλύτερων οχημάτων. Γι’ αυτό ο έλεγχος δεν πρέπει να σταματά στο αν έκλεισαν οι πόρτες και αν ο προφυλακτήρας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τα διπλανά αυτοκίνητα. Ο ΚΟΚ απαγορεύει επιπλέον τη στάθμευση που εμποδίζει την έξοδο άλλου νόμιμα σταθμευμένου οχήματος ή αφήνει ανεπαρκή χώρο για την κυκλοφορία. Αντίστοιχα, η τοποθέτηση τροχών πάνω στο πεζοδρόμιο δεν αποτελεί λύση για να περιοριστεί η προεξοχή προς τον δρόμο, καθώς η στάθμευση εκεί απαγορεύεται, εκτός αν επιτρέπεται με ειδική σήμανση. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του αυτοκινήτου.

Για την παράβαση της υποχρέωσης παράλληλης τοποθέτησης προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 38 εντάσσει την παράβαση της παραγράφου 7 στην κατηγορία Ε1-Α και το άρθρο 108 καθορίζει το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο. Η συγκεκριμένη κατηγορία, από μόνη της, δεν συνοδεύεται από αφαίρεση άδειας οδήγησης. Αυτό αφορά τη συγκεκριμένη παράβαση και δεν καλύπτει άλλες παραβάσεις που ενδέχεται να συντρέχουν στο ίδιο σημείο. Εάν, μάλιστα, η παράνομη στάθμευση παρεμποδίζει την κυκλοφορία, ο νόμος προβλέπει δυνατότητα απομάκρυνσης του οχήματος από τα αρμόδια όργανα, με τα σχετικά έξοδα να βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό του. Το πραγματικό πλεονέκτημα του Smart παραμένει ότι μπορεί να αξιοποιεί μικρότερες νόμιμες θέσεις. Για μια θέση παράλληλης στάθμευσης, όμως, πρέπει να χωράει και να παρκάρει παράλληλα.