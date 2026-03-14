Έτσι γλιτώνουν τους φόρους οι ιδιοκτήτες εξωτικών supercars στην Καλιφόρνια

Οι ιδιοκτήτες εξωτικών supercars αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μπαίνουν στο στόχαστρο των αρχών στην Καλιφόρνια

Λένε πως οι πλούσιοι δεν είναι πλούσιοι απλώς επειδή έχουν πολλά λεφτά, αλλά επειδή ξέρουν πως να τα φυλάξουν κάνοντας έξυπνες επιλογές. Οι εκατομμυριούχοι μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο επειδή χρησιμοποιούν «ανήθικες» τακτικές για να προστατέψουν την τσέπη τους, οι οποίες μερικές φορές ακροβατούν μεταξύ του νόμιμου και του παράνομου: τα γνωστά «παραθυράκια».

Ένα τέτοιο έχουν βρει και μερικοί ιδιοκτήτες πανάκριβων supercars στην Καλιφόρνια, με την πολιτεία των ΗΠΑ να τους έχει βάλει «στο μάτι» και να παίρνει μέτρα.

Στο στόχαστρο τα supercars με πινακίδες Μοντάνα

Ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που παρατηρείται στους δρόμους της Καλιφόρνια είναι τα ολοένα και περισσότερα supercars που κυκλοφορούν με πινακίδες της πολιτείας της Μοντάνα. Το συγκεκριμένο «παραθυράκι» φαίνεται πως χρησιμοποιούν αρκετοί ιδιοκτήτες, αφού η νομοθεσία στην εν λόγω πολιτεία είναι σημαντικά πιο επιεικής από αυτή της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τις αρχές, 14 ιδιοκτήτες supercars με συνολική αξία που ξεπερνά τα 20 εκατ. δολάρια είχαν τα αυτοκίνητά τους δηλωμένα στη Μοντάνα αλλά στην πραγματικότητα κυκλοφορούσαν στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την έρευνα, τα αυτοκίνητα προορίζονταν για τη Μοντάνα «στα χαρτιά», αλλά στην πραγματικότητα παραδίδονταν, οδηγούνταν και φυλάσσονταν στην Καλιφόρνια.

Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες όπως συνωμοσία για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και ψευδορκία.

Εξωτικά supercars αξίας 20+ εκατομμυρίων

Τα αυτοκίνητα που περιλαμβάνονται στην υπόθεση μόνο καθημερινά δεν είναι, αφού η συνολική τους αξία ξεπερνά τα 20 εκατ. δολάρια. Μεταξύ τους ξεχωρίζει μία McLaren Elva αξίας περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων μια Porsche 918 Spyder αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων και μια Ferrari F12 tdf αξίας περίπου 1,26 εκατ. δολαρίων.

Ο λόγος είναι απλός και έχει να κάνει με τον φόρο πωλήσεων για οχήματα, ο οποίος ανέρχεται στο 7,25% στην Καλιφόρνια και στο… 0% στην Μοντάνα, μετατρέποντας την τελευταία σε έναν «παράδεισο» για επίδοξους αγοραστές εξωτικών αυτοκινήτων. Αυτό αφού, βάσει φορολογίας, ένα αυτοκίνητο αξίας ενός εκατ. δολαρίων θα κοστίσει επιπλέον 72.500 δολάρια σε φόρους και τέλη αν δηλωθεί στην Καλιφόρνια.

Together with @CA_DMV and @cdtfa, we’re charging 14 Bay Area individuals for attempting to avoid paying over $1.8 million in CA luxury car purchase taxes. If you break the law and engage in fraud and theft, we will hold you accountable. https://t.co/4LAWidpZ8v pic.twitter.com/w4hSOb6phB — Rob Bonta (@AGRobBonta) March 7, 2026

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη δικογραφία περιλαμβάνουν και μηνύματα μεταξύ των εμπλεκομένων. Σε ένα από αυτά αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω η πολιτεία της Καλιφόρνια να μάθει τίποτα για αυτό το αυτοκίνητο». Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους κατηγορούμενους συγκρίνει το κόστος μεταξύ των δύο πολιτειών, γράφοντας ότι εξοικονόμησε περίπου 70.000 δολάρια.

«Όταν οι κακοποιοί εκμεταλλεύονται παράθυρα στη νομοθεσία και υποβάλλουν πλαστά έγγραφα για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια δεν θα μείνει άπραγο», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Rob Bonta. «Κάθε δολάριο απλήρωτων φόρων είναι ένα δολάριο που αφαιρείται από τους δρόμους, τα σχολεία και τις υπηρεσίες της Καλιφόρνια στις οποίες βασίζονται οι κοινότητές μας. Τα σχέδια που εξαπατούν την κυβέρνηση με εκατομμύρια των φορολογουμένων δεν θα γίνουν ανεκτά. Η σημερινή ανακοίνωση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση: Εάν παραβιάσετε τον νόμο και εμπλακείτε σε απάτη και κλοπή, το γραφείο μου θα σας θεωρήσει υπόλογους».

Πώς εντοπίζει η Καλιφόρνια τις πινακίδες Μοντάνα

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν ξεκίνησε ξαφνικά. Από τον Ιούνιο του 2023, οι αρχές της Καλιφόρνια χρησιμοποιούν συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ALPR) και άλλα εργαλεία για να εντοπίζουν οχήματα που φέρουν πινακίδες άλλων πολιτειών αλλά κινούνται κυρίως εντός της Καλιφόρνια.

Οι καταγραφές αυτές διασταυρώνονται με στοιχεία εγγραφής οχημάτων και φορολογικά δεδομένα, ώστε να διαπιστωθεί αν ένα αυτοκίνητο έχει δηλωθεί σε άλλη πολιτεία ενώ στην πράξη χρησιμοποιείται και φυλάσσεται στην Καλιφόρνια.

Μέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει οδηγήσει στην ανάκτηση περίπου 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε φόρους και τέλη, ενώ ο διευθυντής του California Department of Motor Vehicles, Steve Gordon, ανέφερε ότι η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απέφερε γρήγορα αποτελέσματα και βοήθησε στην επιστροφή σημαντικών χρημάτων στα δημόσια ταμεία.

Πλέον, κάθε ένας από τους κατηγορούμενους θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τη θέση του στο δικαστήριο. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δείχνει ότι οι αρχές της Καλιφόρνια εξετάζουν πλέον πολύ πιο προσεκτικά την πρακτική της εγγραφής ακριβών αυτοκινήτων σε άλλες πολιτείες.

Πηγή: Carscoops.com