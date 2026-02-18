Ευρώπη και Κίνα βάζουν τέλος σε αυτό το επικίνδυνο trend στα νέα αυτοκίνητα

Ενώ οι εταιρείες κάνουν τα πάντα για να βελτιώσουν την ασφάλεια των αυτοκινήτων τους, η λύση είναι στην πραγματικότητα μπροστά στα μάτια τους

Τα αυτοκίνητα του σήμερα θυμίζουν όλο και λιγότερο αυτά που κυκλοφορούσαν στους δρόμους στο παρελθόν, τόσο σχεδιαστικά, όσο και αναφορικά στους τύπους κινητήρων που διαθέτουν. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται στο εσωτερικό, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναμετρώνται ποια θα μπορέσει να χωρέσει μέσα περισσότερη τεχνολογία.

Στα εσωτερικά των νέων αυτοκινήτων συνήθως κυριαρχούν τεράστιες οθόνες, οι οποίες αντικαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τα «παραδοσιακά» φυσικά κουμπιά, προσθέτοντας μια αχρείαστη λωρίδα πολυπλοκότητας.

Ωδή στα φυσικά κουμπιά από Ευρώπη και… Κίνα

Η Ευρώπη βρήκε έναν απρόσμενο σύμμαχο στη «μάχη» κατά της υποχρεωτικής εξάρτησης των οδηγών σε ψηφιακές οθόνες, κάτι που για πολλούς είναι ανάλογα εκνευριστικό αλλά και επικίνδυνο. Συγκεκριμένα, πολλές φορές οι οδηγοί νέων «υπερσύγχρονων» τεχνολογικά οχημάτων αναγκάζονται να πάρουν τα μάτια τους από τον δρόμο και να ψάχνουν σε ένα αδικαιολόγητα πολύπλοκο μενού μιας οθόνης για να κάνουν κάτι που κάποτε μπορούσες να κάνεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Πρωταθλητές στην υπερβολική τεχνολογία είναι αδιαμφισβήτητα οι Κινέζοι, με πολλά νέα μοντέλα να θυμίζουν λιγότερο τα αυτοκίνητα του παρελθόντος και περισσότερο smartphones με… ρόδες. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πράγματι παράδοξο το γεγονός πως το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της Κίνας συμφωνεί με το Euro NCAP πως τα φυσικά κουμπιά πρέπει να επιστρέψουν στα νέα αυτοκίνητα.

Τα νέα πρότυπα του Euro NCAP

Το Euro NCAP, ο ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός οργανισμός γνωστός για τις αξιολογήσεις ασφαλείας αυτοκινήτων, ανανέωσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας του τον Ιανουάριο του 2026, «κόβοντας» πια πόντους από αυτοκίνητα που υποχρεώνουν τον οδηγό να χρησιμοποιεί την οθόνη αντί για φυσικά κουμπιά. Συγκεκριμένα, όσα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν φυσικά κουμπιά για λειτουργίες όπως τα φλας, τους υαλοκαθαριστήρες, τα αλάρμ και την κόρνα θα χάνουν πόντους αξιολόγησης.

Πρόκειται για μια αρκετά σημαντική αλλαγή που σημαίνει πως τα νέα «υπερφορτωμένα» με τεχνολογία αυτοκίνητα δεν θα μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να αποσπάσουν την πολυπόθητη βαθμολογία πέντε αστέρων – ένα πάρα πολύ δυνατό selling point στην αγορά αυτοκινήτου.

Η αλλαγή πλεύσης και οι επιπτώσεις

Η παράδοξη αλλά ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή πλεύσης από τους Κινέζους έχει άμεσες επιπτώσεις, με εταιρείες όπως η Volkswagen, η Mercedes και η Hyundai να έχουν ήδη προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η Volkswagen παραδέχθηκε ανοιχτά πως η ολοκληρωτική εξάρτηση του οδηγού στην οθόνη ήταν μια κίνηση προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ η Mercedes διατηρεί τα περισσότερα φυσικά κουμπιά στα εσωτερικά της.

Παράλληλα, η Hyundai προτιμάει μια λύση «στη μέση», συνδυάζοντας αρμονικά φυσικά κουμπιά και τεχνολογία, ενώ ακόμα και η Tesla – εταιρεία που πρωτοστάτησε στα μινιμαλιστικά «μια οθόνη για όλα» εσωτερικά – σκέφτεται σοβαρά να επαναφέρει τα φυσικά κουμπιά.

Συμπέρασμα: Δύο από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο βάζουν τις διαφορές τους στην άκρη και συμφωνούν πως η τεχνολογία δεν μπορεί να μπαίνει εμπόδιο στην ασφάλεια των αυτοκινητιστών. Καλές οι οθόνες, αλλά τα φυσικά κουμπιά παραμένουν στις περισσότερες περιπτώσεις η πιο άμεση και σημαντικότερα, η πιο ασφαλής λύση.

