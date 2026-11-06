Forefront: Η Renault έφτιαξε το πρώτο της στρατιωτικό όχημα

Το Forefront Concept μπορεί να μεταφέρει έως έναν τόνο, στοχεύει σε αυτονομία 400 χιλιομέτρων και αναλαμβάνει αποστολές εκεί όπου η παρουσία ανθρώπων γίνεται επικίνδυνη.

Στα περισσότερα εκτός δρόμου οχήματα, η συζήτηση ξεκινά από τις δυνατότητες του αυτοκινήτου και καταλήγει στις ικανότητες του οδηγού. Στο Forefront Concept, ο δεύτερος δεν χρειάζεται καν να βρίσκεται μέσα. Το Renault Group συνεργάστηκε με τη βελγική John Cockerill για τη δημιουργία μιας μη επανδρωμένης πλατφόρμας εδάφους, με στρατιωτικές αλλά και πολιτικές εφαρμογές.

Η λογική είναι απλή: να φτάνει εξοπλισμός και βοήθεια σε δύσβατες ή επικίνδυνες περιοχές, περιορίζοντας την έκθεση ανθρώπων στον κίνδυνο. Και για να γίνει αυτό, η τεχνογνωσία της αυτοκινητοβιομηχανίας συναντά τα συστήματα τηλεχειρισμού και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων πεδίου.

Δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και τροχοί που στρίβουν εμπρός και πίσω

Το Forefront διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση, συνδυάζοντας την πρόσφυση με την ευελιξία στους ελιγμούς. Σύμφωνα με τη Renault, μπορεί να αντιμετωπίσει κλίσεις έως 60%, ενώ η σχεδίασή του προορίζεται για απαιτητικά εδάφη, από αμμώδεις διαδρομές μέχρι ορεινές περιοχές.

Η αυτονομία που ανακοινώνεται ως στόχος φτάνει περίπου τα 400 χιλιόμετρα, με δυνατότητα επέκτασης μέσω range extender. Πρόκειται πάντως για πρωτότυπο υπό εξέλιξη και όχι για όχημα παραγωγής με πιστοποιημένες επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες χρήσης.

Μεταφέρει έναν τόνο και προσαρμόζεται στην αποστολή

Το προβλεπόμενο ωφέλιμο φορτίο φτάνει τον έναν τόνο, επιτρέποντας τη μεταφορά εφοδίων ή την τοποθέτηση διαφορετικού εξοπλισμού. Στις στρατιωτικές εφαρμογές περιλαμβάνονται η υποστήριξη ανεφοδιασμού, η επιτήρηση και αναγνώριση, οι αποστολές αντιμετώπισης drones, η υποστήριξη πυρών και η απομάκρυνση τραυματιών.

Οι πιθανές χρήσεις επεκτείνονται στην πολιτική προστασία, στις μεταφορές και στις παρεμβάσεις σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας. Η ηλεκτρική κίνηση προσφέρει επίσης χαμηλό θόρυβο λειτουργίας, ένα χαρακτηριστικό με ιδιαίτερη αξία σε ορισμένες αποστολές.

Ο τηλεχειρισμός αποτελεί βασικό στοιχείο του project, ενώ αναπτύσσονται κλιμακούμενες λειτουργίες αυτονομίας, με τελικό στόχο την πλήρως αυτόνομη λειτουργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωτότυπο εκτελεί ήδη κάθε πιθανή αποστολή χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Η Renault προσφέρει την εμπειρία της στη μαζική παραγωγή

Η συμβολή της Renault αφορά την ανάπτυξη της πλατφόρμας, την ηλεκτροκίνηση και τις μπαταρίες. Χρησιμοποιώντας δοκιμασμένα εξαρτήματα αυτοκινήτων, ο όμιλος επιδιώκει να περιορίσει τον χρόνο εξέλιξης, το τεχνικό ρίσκο και το κόστος κατασκευής.

Η John Cockerill αναλαμβάνει τα συστήματα τηλεχειρισμού και αυτόνομης κίνησης, την προσαρμογή στις στρατιωτικές απαιτήσεις και την ενσωμάτωση του εξοπλισμού αποστολής. Το ζητούμενο είναι μια αρθρωτή πλατφόρμα που θα μπορεί να περάσει γρήγορα σε βιομηχανική παραγωγή.

Πρώτα οι δοκιμές, μετά οι αποφάσεις για το μέλλον

Το Forefront αναπτύσσεται με τη συμβολή των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και τις επόμενες εβδομάδες προβλέπεται να συμμετάσχει σε ασκήσεις και δοκιμές πεδίου. Εκεί θα αξιολογηθεί στην πράξη και θα συγκεντρωθούν παρατηρήσεις για τη βελτίωσή του. Προς το παρόν, δεν ανακοινώνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραγωγής ή επιχειρησιακής ένταξης.

Η Renault διευκρινίζει, παράλληλα, ότι δεν επιδιώκει να μετατραπεί σε αμυντικό κατασκευαστή. Προσφέρει την τεχνογνωσία της σε συγκεκριμένες συνεργασίες, κατόπιν αιτήματος των γαλλικών αρχών. Ως τώρα, το Forefront δείχνει πόσο διαφορετικό προορισμό μπορούν να αποκτήσουν οι τεχνολογίες που συνήθως συνδέουμε με το επόμενο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.