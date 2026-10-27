Με τιμές από 35.470 ευρώ, αυτά τα τρία full hybrid SUV προσφέρουν τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο για τις καθημερινές διαδρομές και τις φθινοπωρινές εξορμήσεις.

Τα full hybrid 4×4 SUV έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους θέλουν ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που να εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες όταν η διαδρομή απομακρύνεται από την πόλη. Ειδικά το φθινόπωρο, όταν η βρεγμένη άσφαλτος, οι ανηφορικές προσβάσεις και ένας βατός χωματόδρομος μπορούν να βρεθούν στο πρόγραμμα μιας εκδρομής, η τετρακίνηση αποκτά πρακτικό νόημα. Παράλληλα, η full hybrid τεχνολογία επιτρέπει την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εξωτερική φόρτιση. Η μπαταρία αναπληρώνει ενέργεια κατά την επιβράδυνση και μέσω του θερμικού κινητήρα, ενώ το σύστημα αποφασίζει πότε θα χρησιμοποιήσει τον ηλεκτροκινητήρα, τον βενζινοκινητήρα ή και τους δύο μαζί. Ο οδηγός ανεφοδιάζεται κανονικά με βενζίνη και συνεχίζει τη διαδρομή του. Τα Hyundai Tucson, Kia Sportage και Toyota Corolla Cross προσφέρουν αυτόν τον συνδυασμό σε τετρακίνητες εκδόσεις, με διαφορετική προσέγγιση στην ισχύ, στη μετάδοση και στον εξοπλισμό.

Hyundai Tucson Full Hybrid 4WD: 239 ίπποι από 36.890 ευρώ

Το Hyundai Tucson Full Hybrid 4WD συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 239 ίππους και 380 Nm ροπής. Η μετάδοση περιλαμβάνει αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων, με την τετρακίνηση να συμπληρώνει ένα σύνολο που καλύπτει τόσο τις οικογενειακές μετακινήσεις όσο και τις απαιτήσεις μιας εκδρομής με επιβάτες και αποσκευές. Στην ελληνική αγορά, η τετρακίνητη full hybrid έκδοση ξεκινά από το επίπεδο Distinctive, με τιμή 36.890 ευρώ. Ακολουθούν η Limited στις 38.890 ευρώ και η N Line στις 41.090 ευρώ, για όσους επιθυμούν διαφορετικό εξοπλισμό και πιο σπορ εμφάνιση.

Η Distinctive περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για ένα ταξίδι, όπως διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Το πίσω κάθισμα διαιρείται σε αναλογία 40:20:40, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά αντικειμένων μαζί με επιβάτες. Στον εξοπλισμό συναντάμε επίσης υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα και υποβοήθηση καθόδου. Για τον εκδρομέα, αυτή η πρακτικότητα έχει σημασία πέρα από τον αριθμό των ίππων. Η δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τις αποσκευές και να μεταφέρεις ένα μακρύτερο αντικείμενο χωρίς να καταργήσεις ολόκληρη την πίσω σειρά καθισμάτων είναι κάτι που αξιοποιείται εύκολα σε ένα οικογενειακό τριήμερο.

Kia Sportage Full Hybrid 4WD: Ισχυρό υβριδικό σύνολο και επιλογές εξοπλισμού

Το Kia Sportage Full Hybrid 4WD προσφέρει επίσης 239 ίππους, με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,6 λίτρων, υβριδικό σύστημα και αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. Απευθύνεται στον οδηγό που αναζητά ένα οικογενειακό SUV με ισχύ για το ταξίδι και τετρακίνηση για τις περιπτώσεις που η πρόσφυση περιορίζεται. Στον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, το Sportage MY2027 ξεκινά από 37.690 ευρώ ως Full Hybrid 4WD Platinum. Η Titanium κοστίζει 40.190 ευρώ, ενώ η GT-Line ανεβαίνει στις 45.190 ευρώ. Οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν τις τετρακίνητες full hybrid εκδόσεις, χωρίς έκπτωση λιανικής στον αναρτημένο πίνακα.

Παράλληλα, εξακολουθούν να αναγράφονται οι αντίστοιχες εκδόσεις MY2026, με την Platinum στις 37.490 ευρώ, την Titanium στις 39.990 ευρώ και την GT-Line στις 44.990 ευρώ. Επομένως, στην αναζήτηση προσφοράς έχει σημασία να διευκρινίζεται το model year και η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το ενδιαφέρον σε ένα τέτοιο σύνολο βρίσκεται στην ευελιξία χρήσης. Το ίδιο αυτοκίνητο καλείται να κινηθεί στην καθημερινή κίνηση, να ταξιδέψει φορτωμένο και να αντιμετωπίσει την τελευταία ανηφορική πρόσβαση προς έναν ξενώνα. Η υβριδική λειτουργία και η τετρακίνηση εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες μέσα στην ίδια διαδρομή, χωρίς να απαιτούν κάποια διαδικασία φόρτισης από τον οδηγό.

Toyota Corolla Cross Hybrid AWD-i: Ηλεκτρική κίνηση πίσω και τιμή από 35.470 ευρώ

Το Toyota Corolla Cross ακολουθεί διαφορετική τεχνική διαδρομή. Στην τετρακίνητη έκδοσή του διαθέτει δίλιτρο υβριδικό σύστημα 180 ίππων και μετάδοση e-CVT, ενώ η κίνηση στους πίσω τροχούς εξασφαλίζεται από ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα. Το σύστημα AWD-i ενεργοποιεί την πίσω ηλεκτρική μονάδα όταν χρειάζεται πρόσθετη ελκτική πρόσφυση. Η τιμή της Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD-i Active Plus διαμορφώνεται στις 35.470 ευρώ, ενώ η Style αναγράφεται στις 37.970 ευρώ. Έτσι, η Active Plus αποτελεί την οικονομικότερη εισαγωγική επιλογή μεταξύ των τριών τετρακίνητων υβριδικών SUV που εξετάζουμε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκδρομές έχει η λειτουργία Snow Extra, η οποία προσφέρεται στις εκδόσεις AWD-i. Προσαρμόζει τη διαχείριση της ροπής ανάμεσα στους δύο άξονες, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο σε χιονισμένες και ολισθηρές επιφάνειες. Πρόκειται για μια δυνατότητα που αποκτά μεγαλύτερη χρησιμότητα όσο οι φθινοπωρινές εξορμήσεις δίνουν τη θέση τους στις χειμερινές. Με μήκος 4,46 μέτρων, η Corolla Cross παραμένει σχετικά συγκρατημένη σε εξωτερικές διαστάσεις. Στην AWD-i έκδοση, ο χώρος αποσκευών αναφέρεται στα 390 λίτρα, στοιχείο που χρειάζεται να συνεκτιμηθεί αν οι οικογενειακές διακοπές συνοδεύονται από αρκετές βαλίτσες και εξοπλισμό.

Τι προσφέρει η τετρακίνηση στην εκδρομή;

Μια βρεγμένη ανηφόρα, ένα σημείο με χαλίκι ή η έξοδος από έναν χώρο στάθμευσης με ολισθηρό έδαφος είναι περιπτώσεις όπου η δυνατότητα μετάδοσης κίνησης και στους δύο άξονες μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Αυτή είναι και η ουσία των συγκεκριμένων εκδόσεων για κάποιον που ταξιδεύει συχνά εκτός πόλης. Η τετρακίνηση, πάντως, δεν υποκαθιστά τα κατάλληλα ελαστικά και δεν εξασφαλίζει μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος. Η ταχύτητα, η κατάσταση του δρόμου και η απόσταση από το έδαφος εξακολουθούν να καθορίζουν τα όρια της διαδρομής. Για την τελική επιλογή, αξίζει να συνυπολογιστούν οι χώροι που πραγματικά χρειάζεται η οικογένεια, ο εξοπλισμός της συγκεκριμένης έκδοσης και η αίσθηση της μετάδοσης σε ένα test drive. Και, αν το ζητούμενο είναι μια άμεση φθινοπωρινή απόδραση με καινούργιο αυτοκίνητο, η ημερομηνία παράδοσης έχει εξίσου πρακτική σημασία με την τιμή.