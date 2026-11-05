GAC AION V: 5 λόγοι που είναι το ιδανικό οικογενειακό SUV

Με εντυπωσιακούς χώρους, άνεση που ξεχωρίζει και εξοπλισμό που φτάνει μέχρι το ενσωματωμένο ψυγείο, το GAC AION V έχει καταλάβει τι χρειάζεται μια οικογένεια από το αυτοκίνητό της. Και το προσφέρει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Ένα οικογενειακό SUV κρίνεται καθημερινά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Στο πόσο εύκολα βολεύονται όλοι μέσα, στο αν ένα μεγάλο ταξίδι τελειώνει χωρίς κούραση, στο πού θα μπουν οι τσάντες, τα κινητά και τα πράγματα των παιδιών. Όταν μάλιστα είναι ηλεκτρικό, στην εξίσωση προστίθενται η αυτονομία και η ευκολία με την οποία μπορεί να ενταχθεί η φόρτιση στο πρόγραμμα της οικογένειας. Το GAC AION V δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες. Η ευρυχωρία και η άνεση είναι από τα πρώτα στοιχεία που ξεχωρίζουν, ενώ όσο γνωρίζεις το αυτοκίνητο, ανακαλύπτεις λεπτομέρειες που κάνουν πιο ευχάριστη τη συμβίωση μαζί του. Αυτοί είναι οι πέντε βασικοί λόγοι για τους οποίους αξίζει την προσοχή όσων αναζητούν το επόμενο οικογενειακό τους SUV.

1. Χώροι που κάνουν τη διαφορά στην πράξη

Το μεγάλο προσόν του AION V είναι η εκμετάλλευση του εσωτερικού του. Με μήκος 4.605 χλστ. και μεταξόνιο 2.775 χλστ., διαθέτει τις αναλογίες για μια πραγματικά ευρύχωρη καμπίνα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 427 λίτρων, ενώ η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων. Η μεγαλύτερη εντύπωση, πάντως, βρίσκεται στις πίσω θέσεις. Εκεί, η άνεση για τα πόδια επιτρέπει στους επιβάτες να βολευτούν χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός ή ο συνοδηγός να κάνουν παραχωρήσεις. Για μια οικογένεια με παιδιά που μεγαλώνουν, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία: το αυτοκίνητο πρέπει να εξακολουθεί να τους χωρά άνετα και έπειτα από αρκετά χρόνια. Αντίστοιχα προσεγμένη είναι η καθημερινή πρακτικότητα. Οι χώροι για μικροαντικείμενα βοηθούν να διατηρείται η καμπίνα οργανωμένη, ενώ το δάπεδο του πορτμπαγκάζ διαθέτει τρία επίπεδα διαμόρφωσης. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των πραγμάτων, αντί να καταλήγουν όλα μαζί σε έναν ενιαίο χώρο. Η ηλεκτρική πίσω πόρτα διευκολύνει επιπλέον τη φόρτωση όταν τα χέρια είναι γεμάτα.

2. Άνεση για όλους, σε κάθε θέση

Η άνεση είναι από εκείνα τα χαρακτηριστικά που εκτιμάς περισσότερο όσο περνούν τα χιλιόμετρα. Το AION V έχει ξεκάθαρα οικογενειακό προσανατολισμό, με ξεκούραστα καθίσματα και ποιότητα κύλισης που κάνει ευχάριστες τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις μεγαλύτερες διαδρομές. Η ήρεμη λειτουργία της ηλεκτρικής κίνησης συμπληρώνει αυτή την αίσθηση, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Ο εξοπλισμός ενισχύει ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και αερισμό, ενώ στην έκδοση Luxury προστίθεται μασάζ οκτώ σημείων. Πρόκειται για μια παροχή που εκτιμάται ιδιαίτερα σε ένα πολύωρο ταξίδι ή στην επιστροφή έπειτα από μια κουραστική ημέρα. Οι πίσω επιβάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη θέση τους, καθώς η πλάτη των καθισμάτων προσφέρει ανάκλιση έως 137 μοίρες. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, μαζί με τον διαθέσιμο χώρο, κάνει το πίσω κάθισμα ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του μοντέλου.

3. Εξαιρετική σχέση τιμής και αυτονομίας

Στην αγορά ενός ηλεκτρικού οικογενειακού SUV, η τιμή αποκτά πραγματικό νόημα όταν εξετάζεται μαζί με την αυτονομία. Το AION V διαθέτει μπαταρία LFP 75,26 kWh και αυτονομία έως 510 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP, ήδη από την έκδοση Premium. Υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση DC έως 180 kW, με τον κατασκευαστή να ανακοινώνει χρόνο 24 λεπτών για το 10-80%, υπό κατάλληλες συνθήκες. Η σημερινή προωθητική τιμή διαμορφώνεται στις 31.900 € για την Premium και στις 34.900 € για τη Luxury, περιλαμβάνοντας έκπτωση 2.000 € από την Inchcape Hellas, χωρίς αφαίρεση κρατικής επιδότησης. Ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, καθώς δεν απαιτείται η επιλογή ακριβότερης έκδοσης για να αποκτήσει κανείς τη μεγάλη μπαταρία. Η αναβάθμιση στη Luxury αφορά κυρίως την πρόσθετη πολυτέλεια και τις παροχές της καμπίνας. Στην καθημερινότητα, μια τέτοια αυτονομία δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των φορτίσεων. Στο ταξίδι, η δυνατότητα ταχυφόρτισης βοηθά ώστε μια στάση να συνδυάζεται με το απαραίτητο διάλειμμα της οικογένειας. Φυσικά, τα 510 χλμ. αποτελούν τιμή πιστοποίησης, με την πραγματική εμβέλεια να επηρεάζεται από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και το φορτίο.

4. Ένα ψυγείο που μπορεί να κρατήσει και το φαγητό ζεστό

Κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο της έκδοσης Luxury βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του AION V: θάλαμος 6,6 λίτρων με ρύθμιση θερμοκρασίας από -15°C έως +50°C. Μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για ψύξη, αλλά και για διατήρηση του περιεχομένου του ζεστού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει δροσερό νερό σε μια καλοκαιρινή διαδρομή, κρύα ροφήματα στην εκδρομή ή ένα σνακ που δεν μένει εκτεθειμένο στη ζέστη της καμπίνας. Η λειτουργία θέρμανσης προσθέτει ακόμη μία επιλογή, χρήσιμη όταν θέλεις να διατηρήσεις κάτι ζεστό μέχρι την επόμενη στάση. Το «ψυγείο-φουρνάκι», όπως εύκολα θα το αποκαλούσε κανείς, δεν προορίζεται για μαγείρεμα. Είναι όμως μια από εκείνες τις παροχές που μπορούν να χρησιμοποιούνται πολύ συχνότερα από όσο φαντάζεται κάποιος στην αρχή, ειδικά όταν στο αυτοκίνητο ταξιδεύουν παιδιά.

5. Μεγάλη εγγύηση για μια αγορά με ορίζοντα χρόνων

Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο συνήθως αγοράζεται για να παραμείνει αρκετά χρόνια στο σπίτι. Επομένως, η κάλυψη μετά την αγορά έχει ουσιαστική βαρύτητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πρώτη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Το AION V συνοδεύεται από εγγύηση οχήματος οκτώ ετών ή 160.000 χλμ. και εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών ή 200.000 χλμ., με όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο σε κάθε περίπτωση. Στην Ελλάδα, η παρουσία της μάρκας υποστηρίζεται από τη συνεργασία με την Inchcape Hellas. Για τον αγοραστή, η μεγάλη διάρκεια κάλυψης είναι ένας ακόμη λόγος να εξετάσει σοβαρά το συγκεκριμένο SUV. Δίπλα στους χώρους, στην άνεση και στην αυτονομία, προσθέτει ένα πλεονέκτημα που εξακολουθεί να μετρά πολύ καιρό μετά τον αρχικό ενθουσιασμό της αγοράς.