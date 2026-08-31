Genesis GV90: Ο πρώτος αερόσακος «πλήρους οροφής» σε αυτοκίνητο παραγωγής

Η νέα ναυαρχίδα της Genesis φέρνει μια ασυνήθιστη λύση παθητικής ασφάλειας, με έναν αερόσακο πλήρους μήκους στην οροφή που ενεργοποιείται σε περίπτωση ανατροπής και προστατεύει τους επιβάτες από την πανοραμική γυάλινη επιφάνεια και όχι μόνο

Το νέο Genesis GV90 δεν επιχειρεί να ξεχωρίσει μόνο μέσω της πολυτέλειας και της τεχνολογίας. Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βρίσκεται και ένα νέο σύστημα παθητικής ασφάλειας: ένας αερόσακος οροφής πλήρους μήκους, σχεδιασμένος ειδικά για περιστατικά ανατροπής.

Σύμφωνα με τη Genesis, πρόκειται για εφαρμογή που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο παραγωγής. Το σύστημα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους υπόλοιπους αερόσακους του GV90, με την καμπίνα να διαθέτει συνολικά 12 αερόσακους, εφόσον υπολογιστεί και ο νέος αερόσακος οροφής.

Γιατί χρειάζεται αερόσακος στην οροφή;

Οι μεγάλες πανοραμικές γυάλινες οροφές αποτελούν πλέον συνηθισμένο στοιχείο στα πολυτελή μοντέλα, πόσο μάλλον στα SUV. Δημιουργούν όμως ένα επιπλέον σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση σοβαρής ανατροπής.

Η Genesis αναφέρει ότι κατά την εξέλιξη του GV90 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοιου είδους ατυχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επικαλείται στοιχεία αμερικανικής μελέτης του 2018, σύμφωνα με τα οποία 31,6% των επιβατών που εκτινάχθηκαν έξω από όχημα κατά τη διάρκεια ανατροπής πέρασαν από το άνοιγμα της ηλιοροφής.

Ο νέος αερόσακος έχει συνεπώς διπλό ρόλο. Αφενός δημιουργεί ένα επιπλέον «φράγμα» που περιορίζει την πιθανότητα εκτίναξης κάποιου επιβάτη προς τα έξω και αφετέρου παρεμβάλλεται ανάμεσα στα κεφάλια των επιβατών και στη σκληρή γυάλινη οροφή.

Παράλληλα μπορεί να περιορίσει την είσοδο θραυσμάτων ή άλλων αντικειμένων στην καμπίνα κατά τη διάρκεια μιας ανατροπής.

Αναπτύσσεται από πίσω προς τα εμπρός

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Ο αερόσακος είναι τοποθετημένος κατά μήκος της οροφής και, όταν το σύστημα αντιληφθεί συνθήκες ανατροπής, ξεκινά να αναπτύσσεται ταχύτατα, από το πίσω μέρος της καμπίνας προς τα εμπρός.

Για να παραμένει στη σωστή θέση κατά την ανάπτυξή του χρησιμοποιούνται ειδικοί οδηγοί κατά μήκος της πανοραμικής οροφής. Η ύπαρξή τους αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους η γυάλινη επιφάνεια της GV90 είναι ελαφρώς στενότερη από ορισμένες άλλες αντίστοιχες εφαρμογές.

Με άλλα λόγια, αντί να περιορίζεται η προστασία με «curtain airbags», δημιουργείται επιπλέον ένα μεγάλο προστατευτικό «μαξιλάρι» ακριβώς κάτω από την οροφή.

Ειδικά σχεδιασμένος για SUV

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία κάνει την εμφάνισή της σε ένα μεγάλο SUV. Η Genesis έχει διευκρινίσει ότι ο συγκεκριμένος αερόσακος σχεδιάστηκε πρωτίστως για εφαρμογή σε SUV, τα οποία λόγω του μεγαλύτερου ύψους τους χρειάζονται εξειδικευμένες εφαρμογές παθητικής ασφάλειας κατά την ανατροπή.

Προς το παρόν πάντως, η κορεατική εταιρεία (ανήκει στην Hyundai) δεν έχει επιβεβαιώσει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύστημα και σε άλλα μοντέλα. Η ενσωμάτωσή του απαιτεί χώρο και ειδική διαμόρφωση της οροφής, γεγονός που σημαίνει ότι είναι πιθανότερο να το δούμε σε μελλοντικές νέες γενιές μοντέλων παρά να προστεθεί εκ των υστέρων σε αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στην παραγωγή.

Περισσότερο από ένα gadget πολυτελείας

To GV90 διαθέτει αρκετές τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την εικόνα της «ναυαρχίδας» στην γκάμα, από έξυπνες και πρακτικές λύσεις για την καμπίνα, μέχρι ιδιαίτερα στοιχεία άνεσης.

Ο αερόσακος οροφής όμως έχει διαφορετική σημασία, καθώς δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό εξοπλισμού. Είναι μια προσπάθεια αντιμετώπισης ενός συγκεκριμένου κινδύνου που συνδέεται τόσο με τις ανατροπές όσο και με την ολοένα μεγαλύτερη χρήση τεράστιων γυάλινων οροφών στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Αν αποδειχθεί αποτελεσματικός στην πράξη, δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη λύση να αποτελέσει την αρχή για αντίστοιχες εφαρμογές σε περισσότερα SUV του ομίλου Hyundai στο μέλλον.

Τι κρατάμε