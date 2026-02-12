quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Γιατί αυτές οι πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
giati-aftes-oi-pinakides-stis-ethnikes-odous-den-symvadizoun-me-to-gps-sto-kinito-mou-792720

Πίσω από τη σύγχρονη εμπειρία οδήγησης, ένα σταθερό σύστημα αναφοράς συνεχίζει να στηρίζει την ακρίβεια και τη διαχείριση των μεγάλων οδικών αξόνων

Στην εποχή της ψηφιακής πλοήγησης, η εμπειρία της οδήγησης έχει αλλάξει ριζικά. Το σύστημα του αυτοκινήτου ή το κινητό τηλέφωνο μάς ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την πορεία μας, υπολογίζει την ταχύτερη διαδρομή και εμφανίζει με ακρίβεια τα εναπομείναντα χιλιόμετρα μέχρι τον προορισμό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρές πινακίδες χιλιομετρικών θέσεων που συναντάμε στις εθνικές οδούς μοιάζουν περιττές.

Κι όμως, δεν είναι. Αυτές οι μικρές πράσινες πινακίδες, αποτελούν τον βασικό «σκελετό» πάνω στον οποίο λειτουργεί ολόκληρο το σύστημα του δρόμου. Η ουσία βρίσκεται σε μια διάκριση που συχνά περνά απαρατήρητη, καθότι άλλο πράγμα η απόσταση από τον προορισμό και άλλο η θέση πάνω στον οδικό άξονα.

Πού βρίσκεται η διαφορά;

Όταν η πλοήγηση αναφέρει ότι απομένουν 120 χιλιόμετρα μέχρι την Αθήνα, μας δίνει μια πληροφορία σχετική με τη δική μας διαδρομή. Αν αλλάξουμε προορισμό ή αν το σύστημα προτείνει εναλλακτική πορεία, ο αριθμός αυτός θα μεταβληθεί. Είναι μια δυναμική ένδειξη, συνδεδεμένη με την επιλογή μας.

Η χιλιομετρική πινακίδα, αντίθετα, δεν σχετίζεται με το πού πηγαίνουμε αλλά με το πού βρισκόμαστε. Η ένδειξη «Χ.Θ. 243» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται 243 χιλιόμετρα από το σημείο μηδέν του άξονα. Πρόκειται για απόλυτη πληροφορία, ανεξάρτητη από προορισμούς και εφαρμογές. Δεν αλλάζει και δεν προσαρμόζεται, είναι σταθερή.

Αυτή η σταθερότητα είναι που καθιστά τη χιλιομετρική σήμανση αναντικατάστατη σε επίπεδο υποδομής. Οι αναφορές για έργα, κλεισίματα λωρίδων,  βλάβες οχημάτων, ατυχήματα ή παρεμβάσεις συντήρησης βασίζονται αποκλειστικά στη χιλιομετρική θέση.

Όταν γίνεται λόγος για συμβάν στη Χ.Θ. 75 της εθνικής οδού, η πληροφορία είναι σαφής και κοινή για όλους τους εμπλεκόμενους – από την τροχαία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έως τους διαχειριστές του δρόμου και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το GPS, όσο εξελιγμένο κι αν είναι, αποτελεί εργαλείο χρήστη, ενώ η χιλιομετρική σήμανση είναι στοιχείο της ίδιας της αρχιτεκτονικής του δρόμου. Η πρώτη απαντά στο «πώς θα φτάσω» και «σε πόσο χρόνο». Η δεύτερη απαντά στο «πού ακριβώς βρίσκομαι μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο».


Τι κρατάμε;

  • Η πλοήγηση δίνει απόσταση μέχρι τον προορισμό, η Χ.Θ. δίνει απόλυτη θέση στον άξονα

  • Η χιλιομετρική σήμανση αποτελεί το επίσημο σύστημα αναφοράς των εθνικών οδών

  • Όλες οι διαδικασίες των ανάδοχων του άξονα,  βασίζονται στη χιλιομετρική ένδειξη

  • Το GPS εξυπηρετεί τον οδηγό η χιλιομέτρηση οργανώνει τον δρόμο.

#Αυτοκινητόδορμος#εθνική οδός#πινακίδες
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις