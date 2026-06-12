Γιατί κάποια αυτοκίνητα έχουν πίσω υαλοκαθαριστήρα και κάποια όχι;

Δεν είναι θέμα οικονομίας ή εξοπλισμού αλλά έχει να κάνει με την κατηγορία και την αεροδυναμική των αυτοκινήτων

Αν παρατηρήσει κανείς τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν όλα τα SUV, τα hatchback και τα station wagon, διαθέτουν πίσω υαλοκαθαριστήρα. Αντίθετα, τα περισσότερα sedan δεν έχουν. Η διαφορά αυτή δεν οφείλεται σε κάποιο επίπεδο εξοπλισμού ούτε σε προσπάθεια μείωσης του κόστους, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο «ρέει» ο αέρας γύρω από το αμάξωμα.

Είναι λοιπόν η αεροδυναμική συμπεριφορά του πίσω μέρους ενός αυτοκινήτου που καθορίζει το αν το πίσω τζάμι θα παραμένει καθαρό ή θα καλύπτεται γρήγορα από νερό, σκόνη και λάσπη.

Το πρόβλημα των κατακόρυφων πίσω τζαμιών

Στα hatchback, τα SUV και τα station wagon, το πίσω τζάμι έχει μια σχεδόν κατακόρυφη εφαρμογή. Καθώς το όχημα κινείται, πίσω του δημιουργείται μια περιοχή χαμηλής πίεσης που λειτουργεί σαν «μαγνήτης» για τη βροχή, τη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι το πίσω παρμπρίζ λερώνεται πολύ γρήγορα, ειδικά σε βρεγμένους δρόμους ή σε συνθήκες κακοκαιρίας και σαν να μην έφτανε αυτό, η υποπίεση στην «ουρά» του αυτοκινήτου διατηρεί τις όποιες επικαθήσεις, εκεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, ο πίσω υαλοκαθαριστήρας είναι απαραίτητος για να διατηρείται η ορατότητα προς τα πίσω.

Αυτό είναι και ο λόγος που τα περισσότερα SUV, crossover και hatchback διαθέτουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, ακόμη και στις βασικές εκδόσεις.

Γιατί τα sedan συνήθως δεν τον χρειάζονται

Η κατάσταση είναι διαφορετική στα sedan. Η διαμόρφωση τους, με τον εκτεινόμενο και ξεχωριστό «όγκο» του πορτμπαγκάζ, επιτρέπει την εφαρμογή του πίσω τζαμιού υπό κλίση. Αυτό δεν γίνεται απλά για λόγους αισθητικής αλλά υπαγορεύεται από τους κανόνες της αεροδυναμικής. Στα sedan, ο αέρας που ρέει πάνω από την οροφή συνεχίζει ομαλά προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Η ροή αυτή βοηθά στην απομάκρυνση του νερού από το πίσω τζάμι και περιορίζει σημαντικά τη συσσώρευση βρωμιάς. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις η ορατότητα παραμένει ικανοποιητική ακόμη και χωρίς υαλοκαθαριστήρα.

Από τη στιγμή που δεν είναι απολύτως απαραίτητος, οι κατασκευαστές επιλέγουν συχνά να τον παραλείπουν, μειώνοντας το βάρος, την πολυπλοκότητα και το κόστος παραγωγής.

Ο εύκολος τρόπος να το καταλάβετε

Προφανώς δια της παρατήρησης… ωστόσο ο γενικός κανόνας που ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο εξής: αν το πίσω τζάμι αποτελεί μέρος της πίσω πόρτας του αυτοκινήτου, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει και πίσω υαλοκαθαριστήρας.

Αντίθετα, όταν το αυτοκίνητο διαθέτει ξεχωριστό χώρο αποσκευών, όπως συμβαίνει στα κλασικά sedan, συνήθως δεν θα βρείτε πίσω υαλοκαθαριστήρα.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η αυτοκινητοβιομηχανία σπάνια λειτουργεί με απόλυτους κανόνες, οπότε υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις μοντέλων που πάνε «κόντρα» σε όλο αυτό.

Τι κρατάμε;