Γιατί κάποια αυτοκίνητα φαίνονται πιο γρήγορα απ’ ό,τι είναι και γιατί κάποιες διαδρομές «μεγαλώνουν» την ταχύτητα

Δεν είναι μόνο τι «γράφει» στο κοντέρ, είναι ο ήχος, οι κραδασμοί, οι δυνάμεις G, η θέση οδήγησης και τα σημεία αναφοράς, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ταχύτητα

Η ταχύτητα δεν είναι πάντα η ένδειξη του ταχύμετρου ή μάλλον, η αντίληψη μας για την ταχύτητα δεν είναι πάντα σταθερή. Μπορεί δύο αυτοκίνητα να κινούνται με την ίδια ακριβώς ταχύτητα και το ένα να σε κάνει να νομίζεις ότι πας γρήγορα, ενώ το άλλο ότι πας πολύ πιο αργά.

Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο με μέτριες επιδόσεις μπορεί να σου δίνει έντονη αίσθηση ταχύτητας, ενώ ένα πραγματικά γρήγορο, καλά μονωμένο, σταθερό και με εξαιρετική ποιότητα κύλισης μοντέλο, μπορεί να κρύβει εντυπωσιακά το πόσο γρήγορα κινείται.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος δεν αντιλαμβάνεται την ταχύτητα μόνο με βάση έναν αριθμό. Τη «χτίζει» από πολλές διαφορετικές πληροφορίες: ήχο, κραδασμούς, επιτάχυνση, φρενάρισμα, πλευρικές δυνάμεις, οπτικό πεδίο, ύψος από το δρόμο και περιβάλλον.

Οι άλλες αισθήσεις παίζουν τεράστιο ρόλο

Ένα αυτοκίνητο που κάνει θόρυβο, περνάει έντονα τις ανωμαλίες του δρόμου στην καμπίνα, έχει πιο άμεσο τιμόνι, σκληρή ανάρτηση και λιγότερη ηχομόνωση, μοιάζει συχνά γρηγορότερο απ’ ό,τι είναι. Δεν χρειάζεται να έχει τρομερές επιδόσεις. Αρκεί να σου δίνει συνεχώς πληροφορία.

Ο ήχος του κινητήρα, ο θόρυβος κύλισης, οι κραδασμοί από το αμάξωμα, η τραχύτητα της μετάδοσης και η αίσθηση ότι «δουλεύει» μηχανικά κάτι γύρω σου, κάνουν την εμπειρία πιο έντονη. Γι’ αυτό ένα μικρό, ελαφρύ, σχετικά παλιό ή σπορτίφ αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται απολαυστικά γρήγορο στα 100 ή στα 120 χλμ./ώρα.

Αντίθετα, ένα σύγχρονο γρήγορο αυτοκίνητο με εξαιρετική ηχομόνωση, αεροδυναμική σταθερότητα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση μπορεί να ταξιδεύει με πολύ υψηλές ταχύτητες και να δίνει την εντύπωση ότι πηγαίνει πολύ πιο αργά.

Οι δυνάμεις G λένε περισσότερα από το κοντέρ

Η αίσθηση ταχύτητας δεν προκύπτει τόσο από τη σταθερή ταχύτητα, όσο από την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και τις πλευρικές δυνάμεις. Αν κινείσαι με 200 χλμ./ώρα σε έναν ευθύ, ανοιχτό δρόμο, με σταθερό γκάζι και χωρίς καμία μεταβολή στην κίνηση του αυτοκινήτου, το σώμα δεν δέχεται έντονη πληροφορία. Δεν υπάρχει αίσθηση επιτάχυνσης, δεν υπάρχει αδράνεια στο φρενάρισμα, δεν υπάρχει πλευρικό φορτίο.

Το σώμα μας είναι πολύ πιο ευαίσθητο στις αλλαγές της ταχύτητας παρά στην ίδια την ταχύτητα. Νιώθουμε έντονα το 0-100, το δυνατό φρενάρισμα, την είσοδο σε μια γρήγορη στροφή και τον ήχο από το ανεβοκατέβασμα των στροφών του κινητήρα. Δεν νιώθουμε με τον ίδιο τρόπο τα 180 χλμ./ώρα όταν όλα γύρω μας είναι ήσυχα και ελεγχόμενα.

Τα σημεία αναφοράς

Το περιβάλλον αλλάζει επίσης δραματικά την αντίληψη της ταχύτητας. Σε έναν ανοιχτό δρόμο, χωρίς κοντινά σημεία αναφοράς, χωρίς δέντρα, βράχια, μπαριέρες ή κτίσματα δίπλα στο αυτοκίνητο, η ταχύτητα φαίνεται μικρότερη. Ο εγκέφαλος δεν έχει κοντινά αντικείμενα για να συγκρίνει πόσο γρήγορα περνάει ο χώρος από δίπλα μας.

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απογείωση ενός επιβατικού αεροπλάνου. Ένα μέσο αεροσκάφος γραμμής απογειώνεται με ταχύτητα που μπορεί να πλησιάζει ή και να ξεπερνά τα 250-300 χλμ./ώρα, ανάλογα με τον τύπο, το βάρος και τις συνθήκες.

Κι όμως, αν έχει πετάξει κανείς, ξέρει ότι κοιτώντας έξω από το παράθυρο η ταχύτητα δεν φαίνεται τόσο τρομακτική όσο ακούγεται. Ο λόγος είναι απλός: τα περισσότερα σημεία αναφοράς βρίσκονται μακριά. Πέρα από τον διάδρομο, τα κτίρια του αεροδρομίου, οι υποδομές, τα δέντρα ή οι λόφοι δεν περνούν δίπλα σου σε μικρή απόσταση, άρα ο εγκέφαλος δεν έχει την ίδια έντονη οπτική πληροφορία που θα είχε σε έναν στενό δρόμο.

Αντίθετα, σε έναν στενό επαρχιακό δρόμο, με δέντρα, τοίχους, κολόνες, βράχια ή μπαριέρες κοντά στο αυτοκίνητο, ακόμα και τα 70 ή 80 χλμ./ώρα μπορούν να φαίνονται πολύ γρήγορα. Τα αντικείμενα περνούν κοντά και γρήγορα από το οπτικό μας πεδίο, οπότε η αίσθηση ταχύτητας πολλαπλασιάζεται.

Το ευρύ οπτικό πεδίο εντείνει την αίσθηση ταχύτητας

Σημαντικό ρόλο παίζει και το οπτικό πεδίο. Όσο μεγαλύτερο μέρος του περιβάλλοντος βλέπει ο οδηγός, τόσο περισσότερη πληροφορία παίρνει από την κίνηση των αντικειμένων γύρω του. Η περιφερειακή όραση αντιλαμβάνεται ιδιαίτερα έντονα την πλευρική κίνηση, δηλαδή το πόσο γρήγορα «φεύγουν» προς τα πίσω τα δέντρα, οι μπαριέρες, οι κολόνες ή τα κτίρια δίπλα στο αυτοκίνητο.

Γι’ αυτό ένα αυτοκίνητο με χαμηλή θέση οδήγησης, μεγάλη γυάλινη επιφάνεια ή πιο ανοιχτή καμπίνα μπορεί να δίνει εντονότερη αίσθηση ταχύτητας. Αντίθετα, όταν το οπτικό πεδίο είναι πιο περιορισμένο και η οπτική μας επικεντρώνεται σε ένα σημείο μακριά στο δρόμο, η ταχύτητα μπορεί να δείχνει πολύ πιο μικρή απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Γιατί τα χαμηλά αυτοκίνητα φαίνονται πιο γρήγορα

Η θέση οδήγησης αλλάζει επίσης την αντίληψη της ταχύτητας. Σε ένα χαμηλό αυτοκίνητο, ο οδηγός κάθεται πιο κοντά στο δρόμο, βλέπει την άσφαλτο να περνάει πιο κοντά από το σώμα του και αντιλαμβάνεται εντονότερα την κίνηση. Γι’ αυτό ένα χαμηλό coupe, roadster ή hot hatch μπορεί να φαίνεται πιο γρήγορο από ένα ψηλό SUV, ακόμα κι αν κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

Όσο πιο ψηλά κάθεσαι και όσο πιο απομονωμένη είναι η καμπίνα, τόσο περισσότερο «μακραίνει» ψυχολογικά η απόσταση από το δρόμο. Η ταχύτητα δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει η θέση του σώματος μέσα στον χώρο και μαζί της αλλάζει και η αίσθηση.