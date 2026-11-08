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Γιατί κάποια σύγχρονα αυτοκίνητα κλείνουν τη μάσκα τους όταν ταξιδεύουν; (video)

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.11.2026
Νίκος Τούντας
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Πίσω από τη μάσκα πολλών αυτοκινήτων κρύβονται κινητές περσίδες που ρυθμίζουν πόσος αέρας θα περάσει προς τα ψυγεία. Και όταν η ψύξη το επιτρέπει, κλείνουν για να μειώσουν την κατανάλωση.

Μια μεγάλη εισαγωγή αέρα στο εμπρός μέρος συνήθως παραπέμπει σε κάτι δυνατό, σπορ και με αυξημένες ανάγκες ψύξης. Έχουμε άλλωστε συνηθίσει να θεωρούμε ότι όσο περισσότερο «αναπνέει» το αυτοκίνητο, τόσο καλύτερα. Γιατί, λοιπόν, οι κατασκευαστές τοποθετούν πίσω από τη μάσκα μηχανισμούς που μπορούν να φράξουν τη δίοδο του αέρα;

Η απάντηση βρίσκεται σε έναν συμβιβασμό: ο αέρας που χρειάζεται για την ψύξη έχει και αεροδυναμικό κόστος. Οι ενεργές περσίδες, γνωστές στα αγγλικά ως Active Grille Shutters, επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να προσαρμόζει τα ανοίγματά του στις πραγματικές ανάγκες κάθε στιγμής. Μια λειτουργία που ο οδηγός πιθανότατα δεν θα παρατηρήσει ποτέ, αλλά δουλεύει προς όφελος της αποδοτικότητας.

Η μάσκα κλείνει για να μειώσει την αντίσταση του αέρα στο ταξίδι

Τα ανοίγματα στο εμπρός μέρος πρέπει να επαρκούν ακόμη και όταν οι απαιτήσεις ψύξης είναι ιδιαίτερα υψηλές. Για παράδειγμα, με ζέστη και μεγάλο φορτίο στον κινητήρα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται την ίδια ποσότητα αέρα σε μια χαλαρή διαδρομή με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία.

Ο αέρας που περνά μέσα από τα ψυγεία και τον χώρο του κινητήρα δημιουργεί πρόσθετη αντίσταση. Περιορίζοντας αυτή τη ροή όταν δεν είναι απαραίτητη, οι ενεργές περσίδες βελτιώνουν την αεροδυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Στον αυτοκινητόδρομο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία: μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση σημαίνει λιγότερη ενέργεια για να διατηρηθεί η ίδια ταχύτητα. Δεν υπάρχει, πάντως, ένα ενιαίο ποσοστό εξοικονόμησης που να ισχύει για κάθε αυτοκίνητο και κάθε διαδρομή.

 

Οι περσίδες ανοίγουν όταν χρειάζεται ψύξη, ακόμη και σε υψηλή ταχύτητα

Ο μηχανισμός θυμίζει μικρές γρίλιες εξαερισμού. Ένας ηλεκτρικός ενεργοποιητής αλλάζει τη θέση τους, επιτρέποντας ή περιορίζοντας τη διέλευση αέρα. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορούν να βρίσκονται πίσω από την κεντρική μάσκα, στο χαμηλότερο άνοιγμα του προφυλακτήρα ή σε περισσότερα σημεία.

Η λειτουργία τους, όμως, δεν ακολουθεί έναν απλό κανόνα «τρέχω, άρα κλείνουν». Η ηλεκτρονική διαχείριση υπολογίζει τις ανάγκες ψύξης και δίνει την κατάλληλη εντολή. Στην περίπτωση της BMW Σειράς 7 G12, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του κινητήρα, των φρένων και του κλιματισμού, ενώ υπάρχουν και ενδιάμεσες θέσεις ανοίγματος.

Έτσι, η ίδια μάσκα μπορεί να παραμένει κλειστή σε ένα ήρεμο ταξίδι και να ανοίξει όταν αυξηθούν οι θερμικές απαιτήσεις. Η οικονομία δεν επιτυγχάνεται στερώντας από το αυτοκίνητο την ψύξη που χρειάζεται, αλλά αποφεύγοντας την περιττή ροή αέρα όταν αυτή δεν προσφέρει κάτι.

 Βοηθούν τον κινητήρα να ζεσταθεί και τα ηλεκτρικά να πάνε μακρύτερα

Το όφελος δεν περιορίζεται στην εθνική οδό. Στην κρύα εκκίνηση, οι κλειστές περσίδες περιορίζουν την είσοδο ψυχρού αέρα και βοηθούν τον κινητήρα να φτάσει γρηγορότερα στη θερμοκρασία λειτουργίας του. Αυτό μπορεί να ωφελήσει την κατανάλωση και να φέρει νωρίτερα ζεστό αέρα στην καμπίνα.

Οι κατασκευαστές συνδέουν επίσης τη λειτουργία του συστήματος με βελτίωση της ακουστικής άνεσης. Το μέγεθος του οφέλους εξαρτάται, φυσικά, από τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και τις εξωτερικές συνθήκες.

Οι ενεργές περσίδες έχουν λόγο ύπαρξης και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι ανάγκες ψύξης παραμένουν, ενώ η μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αυτονομία. Ενδεικτικά, κατά την παρουσίαση της iX, η BMW απέδιδε περίπου 26 χιλιόμετρα αυτονομίας στον κύκλο WLTP στο σύστημα ενεργών περσίδων της.

Μια μάσκα μονίμως μπλοκαρισμένη κλειστή χρειάζεται έλεγχο

Όπως κάθε κινούμενος μηχανισμός, οι περσίδες μπορούν να παρουσιάσουν δυσλειτουργία. Το πρόβλημα μπορεί να αφορά τον ενεργοποιητή, τη μηχανική κίνηση ή την αδυναμία τους να φτάσουν στη θέση που ζητά η ηλεκτρονική μονάδα.

Αν παραμείνουν ανοικτές, περιορίζονται τα οφέλη για τα οποία τοποθετήθηκαν. Αν μπλοκάρουν κλειστές, ενδέχεται να εμποδίσουν την απαραίτητη ροή αέρα όταν οι απαιτήσεις ψύξης αυξηθούν. Δεν χρειάζεται, όμως, να θεωρήσεις ύποπτη μια κλειστή μάσκα ούτε να προσπαθήσεις να ανοίξεις τις περσίδες με το χέρι. Η θέση τους από μόνη της δεν αποτελεί διάγνωση βλάβης.

Ο έλεγχος χρειάζεται όταν εμφανιστεί σχετική προειδοποίηση ή πρόβλημα θερμοκρασίας. Κατά τα άλλα, το ότι η μάσκα «κλείνει» μπορεί απλώς να σημαίνει ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί όσο αέρα χρειάζεται.

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Tags
#BMW#αεροδυναμική
Νίκος Τούντας

Νίκος Τούντας

Παιδί του 2000, γεννήθηκα στον «απόηχο» των αναλογικών αυτοκινήτων, αλλά πρόλαβα να κολλήσω το μικρόβιο. Στο παιδικό μου δωμάτιο κοιμόμουν κάτω από μια αφίσα μιας BMW 1M που έβγαινε «διπλωμένη» από μια φουρκέτα, ενώ σχεδίασα το πρώτο μου αυτοκίνητο μόλις κράτησα μολύβι. Αγάπησα το automotive design και σπούδασα μηχανικός σχεδίασης. Κάποια στιγμή, με τη στοίβα των περιοδικών αυτοκινήτου να έχει φτάσει το ύψος μου, αποφάσισα να δοκιμάσω και την πένα μου. Αν δεν με βρεις πίσω από το τιμόνι ενός δημοσιογραφικού, μάλλον έχω βγάλει το MX-5 για «ξεμούδιασμα» σε κάποια στροφοδιαδρομή. Λατρεύω τις κουβέντες με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος — ειδικά όταν καταλήγουν σε σχέδια για τις επόμενες αλλαγές στα αυτοκίνητά μας. Στόχος μου είναι να αποφασίσω μια μέρα ποιος V10 ακούγεται καλύτερα: της Carrera GT ή του LFA; Όταν συμβεί, θα σας ενημερώσω μέσα από το Quattroruote / Autotypos.
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