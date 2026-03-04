quattroruote-icon
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εσύ ξέρεις τι είναι αυτά τα κενά στις γέφυρες;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 04.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
esy-xereis-ti-einai-afta-ta-kena-stis-gefyres-794703

Αυτό που μοιάζει με κατασκευαστικό λάθος, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο ασφάλειας που επιτρέπει στη γέφυρα να «αναπνέει», να κινείται και να αντέχει στον χρόνο

Θα το έχετε φυσικά προσέξει όταν περνάτε πάνω από μια γέφυρα: ανά διαστήματα το αυτοκίνητο «χτυπά» μικρές  ανωμαλίες που μοιάζουν σαν εγκάρσια αυλάκια στο οδόστρωμα. Πρόκειται για ένα από τα πιο παρεξηγημένα στοιχεία της σύγχρονης μηχανικής, αφού πολλοί είναι αυτοί που τα θεωρούν αποτέλεσμα κακής συναρμογής και κατασκευαστικής ατέλειας. Κι όμως, δεν πρόκειται για κακοτεχνία ούτε εργολαβική αμέλεια αλλά για ένα απολύτως απαραίτητο τμήμα του σχεδιασμού μια γέφυρας.

Ζέστη και κρύο

Ο βασικός λόγος ύπαρξής τους είναι η θερμική διαστολή. Το σκυρόδεμα και ο χάλυβας — όπως όλα τα υλικά — διαστέλλονται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και συστέλλονται όταν πέφτει. Σε μια γέφυρα μήκους εκατοντάδων μέτρων, αυτές οι μεταβολές δεν είναι αμελητέες. Η συνολική μετατόπιση μπορεί να φτάσει αρκετά εκατοστά. Αν η κατασκευή ήταν ενιαία και συνεχής, χωρίς «σημεία εκτόνωσης», οι εσωτερικές τάσεις θα συσσωρεύονταν επικίνδυνα, οδηγώντας σε ρωγμές, παραμορφώσεις ή ακόμα και σε σοβαρή δομική αστοχία.

Τα κενά αυτά ονομάζονται αρμοί διαστολής. Είναι ουσιαστικά οι «ανάσες» της γέφυρας. Επιτρέπουν στα δομικά στοιχεία να κινούνται ελεγχόμενα, απορροφώντας όχι μόνο τις θερμοκρασιακές μεταβολές αλλά και τις δυναμικές φορτίσεις από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Χωρίς αυτούς τους αρμούς διαστολής, κάθε αλλαγή καιρού ή κάθε διέλευση φορτηγού, θα μετέφερε καταπονήσεις στο σύνολο της κατασκευής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη σημαντικός λόγος: οι γέφυρες δεν κατασκευάζονται ως ένα ενιαίο σώμα αλλά αποτελούν ένωση τμημάτων. Τα δομικά στοιχεία — δοκοί, πλάκες, προκατασκευασμένα τμήματα — τοποθετούνται και συναρμολογούνται σταδιακά. Οι αρμοί επιτρέπουν τη λειτουργική σύνδεση αυτών των επιμέρους κομματιών, εξασφαλίζοντας ότι κάθε τμήμα μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα μέσα σε ασφαλή όρια, χωρίς να μεταφέρει υπερβολικές τάσεις στα διπλανά.

Τι είναι οι αρμοί

Οι τύποι αρμών ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της κάθε γέφυρας. Σε μικρότερες κατασκευές χρησιμοποιούνται απλούστερα ελαστικά ή μεταλλικά συστήματα. Σε μεγάλες γέφυρες, οι αρμοί είναι πολύπλοκες κατασκευές από χαλύβδινες πλάκες, και ειδικά ελαστικά στρώματα, ικανές να διαχειριστούν μετακινήσεις που μπορεί να ξεπερνούν τα 10 ή και 13 εκατοστά.

Όταν οι αρμοί αυτοί φθαρούν, μπλοκάρουν ή αγνοηθούν στη συντήρηση, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι επικίνδυνα. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου η θερμική διαστολή προκάλεσε ανασήκωση ασφαλτοστρωμένων επιφανειών, δημιουργώντας «κυματισμούς» στον δρόμο, ενώ σε μήκους χρόνου, όταν δεν υπάρχει εκτόνωση, μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η στατικότητα της όλης κατασκευής.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα αισθανθείτε αυτό το ελαφρύ χτύπημα στο τιμόνι, να θυμάστε: δεν είναι σημάδι προβλήματος. Είναι η γέφυρα που λειτουργεί όπως ακριβώς σχεδιάστηκε, επιτρέποντας στα υλικά της να κινούνται, να προσαρμόζονται και να αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
#γέφυρα#γέφυρες
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ' όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
